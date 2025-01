Sorpaso masculino en los premios extraordinarios de doctorado

La histórica hegemonía femenina en la excelencia universitaria ha sufrido un sorpaso masculino en la última convocatoria de premios extraordinarios de la UVigo. Un total de 13 de los 21 expedientes más brillantes de la institución durante el curso pasado corresponden a hombres. Unas cifras casi idénticas a las de 2024 pero invertidas, ya que entonces fueron catorce las tituladas distinguidas frente a siete titulados.

La entrega de los galardones se celebrará el próximo día 28, durante el tradicional acto académico de Santo Tomás,patrón de la Universidad, en el salón de actos de la Facultad de Económicas. También serán distinguidos los mejores estudiantes que acabaron sus grados en 2023/24 y, como es habitual, se incluirán los Premios Egeria a las mejores tesis y trabajos finales de grado y máster con perspectiva de género. En este caso, no ha habido sorpresas y, un año más, todos los premiados son mujeres.

En el caso de los estudiantes de doctorado más brillantes, ellas solo son mayoría en el ámbito del arte y las humanidades, donde la Universidad de Vigo premiará a dos mujeres y a un hombre.

En la rama tecnológica, las distinciones recaen en cuatro titulados y en una ingeniera forestal. En la deciencias, los mejores expedientes corresponden a dos mujeres de las áreas de química y agroalimentaria y a tres hombres que cursaron programas relacionados con las ciencias biomédicas y con matemáticas y física. Y en la jurídico-social los galardones se reparten entre cuatro doctores y tres doctoras.

La propuesta de concesión de los premios extraordinarios ya ya superado el periodo de alegaciones, pero todavía debe ser aprobada en Consello de Goberno.

«La perspectiva feminista y de género debería estar siempre presente»

Iria Seijas Pérez / Cedida

Estudió el grado en Lenguas extranjeras, leyó su tesis en verano y actualmente, además de hacer méritos para poder continuar una carrera académica, trabaja en su publicación como monografía por parte de la editorial británica Routledge. «Es fantástico, anima muchísimo que se convierta en algo más que un trabajo que haces para obtener el doctorado y que pueda tener una mayor difusión», celebra.

Su investigación, dirigida por la profesora Belén Martín Lucas, no solo ha sido merecedora del premio extraordinario sino también de un Egeria a la perspectiva de género. «Te sientes muy bien, la verdad. Y pude dedicarme a ello enteramente gracias a que tuve una beca de la Xunta. Sin ella hubiese sido muy difícil», reconoce

.La tesis aborda las representaciones de adolescentes sáficas, lesbianas y bisexuales, en la literatura juvenil irlandesa contemporánea escrita en inglés por seis autoras. Algunas de ellas han sido traducidas al español y las más populares son Deirdre Sullivan y Adiba Jaigirdar «Me centré en nueve novelas publicadas entre 2017 y 2021 y analicé las diferentes estrategias a la hora de representar a las protagonistas y la relevancia que tienen para la transformación social», explica.

«A partir de la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda en 2015 se produce un auge de publicaciones con personajes LGTBIQ y estas obras son fruto de ello. La literatura infantil y la juvenil estaban muy cerradas a temas que podían ser controvertidos en una sociedad de cultura católica y ahora se están ampliando temas. Y lo bueno de estas novelas es que no se centran en la sexualidad de la protagonista, que obviamente negocia y navega su identidad con el entorno, sino que el argumento va más allá. Por un lado, está bien que haya lectores que puedan verse representados y, por otro, aprender que hay otras identidades que forman parte de la sociedad», destaca.

Investigar en un ámbito tan novedoso le ha permitido sentir que está haciendo una contribución al mundo académico y le gustaría poder seguir en esta línea. «La investigación con perspectiva feminista y de género es fundamental y está muy bien que haya reconocimientos como los Premios Egeria, aunque siempre debería estar presente», defiende.

«Los ingenieros hemos llegado a los hospitales para quedarnos»

El ingeniero Manuel Casal, en el Hospital Álvaro Cunqueiro. / Marta G. Brea

Ingeniero mecánico con un máster en Ingeniería industrial, jamás pensó antes de iniciar su tesis que acabaría trabajando en un hospital «codo con codo con los clínicos». La suya fue la primera del ámbito tecnológico defendida en el Cunqueiro e incluía varias soluciones de inteligencia artificial para dar soporte a la toma de decisiones por parte de los médicos en diferentes escenarios, desde las heridas crónicas a la apnea del sueño. La defendió a finales de 2023 y, dos semanas después, la Fundación Biomédica Galicia Sur lo contrataba como investigador del grupo NeumoVigo del IISGS.

«Fue una cosa fantástica. He podido enlazar lo que empecé a hacer en la Universidad con mi trabajo en el hospital Y, algo más de un año después de leer la tesis, soy coinvestigador principal del proyecto Diosa, seleccionado dentro del plan nacional de salud en apnea del sueño. Estamos siendo muy pioneros en este ámbito y además lidero una línea transversal dentro del grupo para desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a manejar estas enfermedades», destaca.

Manuel agradece el apoyo de los doctores Alberto Fernández Villar y María Torres, que también son profesores del grado de Ingeniería Biomédica de la UVigo. «Saben que la manera de que funcionen estos estudios es integrar a ingenieros en los equipos de investigación y apostaron por mí. Tuvieron esa visión».

Su grupo ya ha contratado a una investigadora biomédica formada en la UVigo para el proyecto Diosa y en breve ficharán a otro para que lleve a cabo su tesis. Está claro que Universidad y Sergas han acertado, destaca Manuel.

«Las sinergias son tremendas. Los ingenieros hemos llegado a los hospitales para quedarnos. Ya no estamos hablando del futuro, es el presente. Se trata de algo diferencial y que permite optimizar recursos y crecer. La población gallega está cada vez más envejecida y los costes van al alza. Si no somos capaces de gestionar mejor los recursos, mantener el sistema será insostenible. Y nuestros perfiles son claves para lograrlo», subraya.

«A segunda axuda posdoutoral é difícil, e xa non digamos unha praza fixa»

Amaro Saco Beiroa, en la Universidad de Trieste. / Cedida

El investigador rianxeiro no acudirá a recoger su premio porque desde octubre realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Trieste, en el mismo grupo en el que ya trabajó durante su tesis. Junto a los investigadores italianos y sus directores en el IIM-CSIC de Vigo, Beatriz Novoa y Antonio Figueras, publicó en 2024 un artículo de gran impacto sobre el hallazgo de una expansión masiva de genes TLR en mejillones. Algo hasta entonces nunca visto en ningún otro animal.

«A tese centrábase nas particularidades evolutivas do sistema inmune e atopamos uns niveis de expansión brutais nunhas familias xénicas que tamén temos os humanos, pero a proporción é de 250 frente a 10. Isto ten que ver co panxenoma aberto do mexillón, que tamén teñen outros bivalvos e que xa publicaron os dous grupos no 2020, e que está relacionado coa súa grande adaptación ao medio. E agora aquí en Trieste estou profundizando máis nese estudo xenómico», explica.

«Parece que noutros bivalvos estas particularidades non suceden no mesmo grao, pero iso está por ver. E vou estudar en que proporción son comúns entre eles para sobrevivir no medio. A auga do mar ten unha gran concentración de virus e bacterias e estes organismos de aparente simplicidade están filtrando continuamente e non sufren mortandades causadas por patóxenos», destaca.

Comprender esta biología, además de aportar conocimientos muy novedosos, podría ayudar a mantener una producción sostenible de mejillón, almeja o berberecho en Galicia. «Hipoteticamente, esta diversidade poderia axudarnos a identificar factores xenéticos asociados a individuos máis resistentes aos cambios de temperatura ou salinidade», plantea.

Amaro tiene una beca ‘postdoc’ de la Xunta y planea pasar su segundo año de estancia en otro país antes de completar el tercero en Galicia, donde le gustaría poder estabilizarse en el futuro. «Tiven sorte porque a miña convocatoria xa recolle a opción de seis anos e esta novidade axuda a coller experiencia e currículo para despois acceder a outra axuda postdoutoral, que é difícil e xa non digamos unha praza fixa», apunta.

Suscríbete para seguir leyendo