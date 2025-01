Rueda, sobre la manifestación de hoy en Vigo en defensa de la Sanidade Pública: «Van por otro lado de lo que siente la mayoría»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado el «sesgo político» de la Plataforma SOS Sanidade Pública, convocante de la manifestación que este jueves por la tarde se celebrará en Vigo para protestar, entre otros asuntos, contra el modelo público-privado que se empleó para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro.

«Aquellos que reclaman legítimamente que las cosas mejoren aún más, tienen todo el derecho del mundo, incluso a la manifestación. Aquellos, los de siempre, que siempre hacen este tipo de reclamaciones, con una intencionalidad política y nada más que política, tengo que decirles que van por otro lado de lo que siente la mayoría de la población», ha respondido, al ser preguntado al respecto por los medios al concluir un acto de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) en Santiago.

Rueda ha insistido, horas antes de la manifestación en Vigo, en que SOS Sanidade Pública tiene un «evidente sesgo político», tal y como ya recalcó «muchísimas veces» en ocasiones anteriores, porque busca «decir que la sanidad pública no funciona y que es un desastre».

Sobre el modelo del Álvaro Cunqueiro, el presidente de la Xunta lo ha vuelto a defender pese a las «tantas cosas» que se dijeron sobre el hospital vigués que en los últimos meses volvió a ser un tema de actualidad por un informe del Consello de Contas que dijo que la manera en la que se licitó —las obras y los servicios de manera conjunta— supuso 470 millones de euros más.

Este llegó a ser uno de los principales asuntos por los que el BNG impulsó en el Parlamento gallego una comisión de investigación cuyo dictamen, elaborado y aprobado por el PP falta que reciba el visto bueno del pleno de la Cámara—, concluyó que no existieron irregularidades.

En cualquier caso, Alfonso Rueda ha destacado el buen funcionamiento de este centro sanitario, que «cientos de miles personas» del área viguesa pueden «constatar», frente a los que «decían que iba a ser todo un desastre», que el hospital «no iba a ser público» y que «iba a haber una disminución de la calidad sanitaria respecto a la que había antes». «Pudieron constatar que era todo lo contrario», ha añadido.

«Seguir mejorando la sanidad»

Esto lo ha ligado el titular de la Xunta con el acto al que acababa de acudir en la Cidade da Cultura, en Santiago, y que ha arrojado un balance sobre las donaciones y trasplantes de órganos en Galicia a lo largo de 2024. Ambos datos alcanzaron cifras récord junto con la lista de espera para un trasplante, que se redujo al mínimo histórico de 193 personas.

Alfonso Rueda, presidiendo el acto de este jueves / Xoán Álvarez

«Por lo tanto, si ahora quieren pintar una situación de caos, pues mire...», ha señalado Rueda, para recalcar —con estas cifras en la mano— que la gallega es una «sanidad pública de calidad, especialmente en los momentos en los que la gente la necesita».

No en vano, Rueda ha reivindicado que él mismo es «muchas veces» el «primero en decir» que hay que «seguir mejorando la sanidad pública». «Claro que hay cosas que ajustar, claro que hay cosas que pueden funcionar mejor, pero lo fundamental, lo que de verdad no puede fallar en la sanidad pública de Galicia, no solo es que no falle, sino que cada día funciona mejor», ha celebrado.