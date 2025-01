El juzgado ya afronta la avalancha del «cártel de los coches»: 1.800 pleitos en un solo año

No fueron los 20.000 que se llegaron a pronosticar, pero la avalancha ya ha llegado. El único Juzgado de lo Mercantil de Vigo se está quedando sin duda pequeño para asumir el ingente volumen de litigios que se le está viniendo encima principalmente debido al escándalo del «cártel de los coches». Porque en un solo año, en este 2024 que acaba de finalizar, ha registrado la friolera de 1.836 pleitos de esta problemática. El que la sede social de Stellantis España S.L. —grupo empresarial que agrupa a parte de las marcas sancionadas— esté en Vigo explica este escenario. Pero las demandas de los conductores afectados por sobreprecios en la compra de vehículos no son las únicas que colapsan esta sala. Porque el Mercantil, entre otras muchas materias, es además competente para los concursos de acreedores, procedimientos que también batieron récords el pasado año y que por ahora parece que no han tocado techo: se han registrado 410, la gran mayoría de familias que se declaran en quiebra.

El único Juzgado de lo Mercantil de Vigo asume todas las demandas del cártel de los coches que se presentan en la ciudad olívica. / Alba Villar

Un dato objetivo explica la complicada e inédita situación que afronta este juzgado ubicado en la planta 18, casi en la cúspide, de la gran torre de la Ciudad de la Justicia. La carga máxima de asuntos que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los tribunales de lo Mercantil es de 435. Solo contando las demandas del «cártel de los coches» y las de los concursos de acreedores, la sala viguesa contabilizó 2.246 casos: es decir, harían falta cuatro juzgados más para cumplir los módulos aconsejados. Y eso sin contar el resto de procedimientos que competen a esta sala, entre los que se encuentran las demandas de propiedad intelectual que presenta la SGAE, y las ejecuciones.

Numerosas marcas sancionadas

El hecho de que Peugeot, Citroën, Fiat o Lancia —todas ellas entre las marcas sancionadas por la Comisión Nacional de lo Mercados y la Competencia (CNMC)— estén integradas en el grupo Stellantis explica la estrategia de pequeños y sobre todo grandes bufetes de formalizar las demandas por el «cártel de los coches» en Vigo. Tras las primeras sentencias en 2023, durante ese año el juzgado vigués registró 103 litigios de esta materia. En 2024 ya han sido más de 1.800. El criterio de la magistrada, ratificado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, ha sido el de fijar el perjuicio para los compradores en un 5% del precio de adquisición del vehículo.

Ley de Segunda Oportunidad

Y junto a estas demandas, el Mercantil está también viendo como los procedimientos concursales no dejan de crecer. Frente a los 312 que hubo en 2023, año en el que ya se batieron récords, en 2024 asumió un total de 410, es decir, un 31% más. 85 de ellos fueron concursos de acreedores de personas jurídicas (empresas) y los 325 restantes de personas físicas. Y es que cada vez son más las familias que, ahogadas por las deudas, deciden declararse en quiebra bajo el paraguas de la Ley de Segunda Oportunidad.

Otro aluvión en ciernes: admitidas a trámite las primeras demandas por los motores PureTech El del «cártel de los coches» no es el único frente judicial de calado que tiene ante sí Stellantis. Porque los juzgados de Vigo han admitido a trámite 15 de las primeras demandas presentadas por clientes de la multinacional automovilística de la mano de la Asociación de Afectados Stellantis (Afestel) por los fallos de los motores PureTech. La competencia en este caso no es del Juzgado Mercantil, sino de Primera Instancia, salas también saturadas de pleitos. Fue en diciembre cuando se presentaron las primeras 112 demandas en los juzgados olívicos. Igual que con el «cártel de los coches», estos pleitos, que se podrían contar por miles, recaen en Vigo por ser la ciudad donde Stellantis tiene su sede principal en España. La asociación de afectados espera que la vía judicial termine con una compensación de la compañía a sus clientes de más de 1,15 millones de euros. La intención es iniciar procesos de conciliación con el fabricante para lograr acuerdos de compensación. Los motores afectados, explican, llevan la correa de distribución bañada en aceite y esta se va deshaciendo rápido, lo que libera partículas que se desplazan por el motor, provocando averías cuya reparación puede rondar los 7.000 euros.

