Más de mil millones para la asistencia sanitaria

A dos días de la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública y en la misma jornada en la que alcaldes del área de Vigo mantuvieron un encuentro para mostrar su apoyo a la movilización, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó ayer la ciudad para mantener un encuentro con representantes de la Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao (Favec), una reunión en la que anunció que la Xunta de Galicia destinará «máis de 1.000 millóns para que a asistencia sanitaria que se lles presta aos veciños de Vigo siga a ser punteira».

Si bien Caamaño no concretó en qué se invertirá la cuantía a lo largo de este 2025, como respuesta a las críticas por parte de SOS Sanidade Pública y los grupos de la oposición, el conselleiro insistió en que «non se pode cuestionar a decisión adoptada en 2009 para a construción do hospital sen ter en conta o contexto da crise económica e a imperiosa necesidade de que había de dotar a Vigo dun novo hospital». Asimismo, afirmó que «non existía ningunha outra fórmula factible e viable daquela para poder facelo. Con outra fórmula, as obras do novo hospital aínda a día de hoxe non estarían rematadas e non se tería afrontado a pandemia cun dos hospitais máis modernos de España».

Caamaño defendió que el Hospital Álvaro Cunqueiro es «unha infraestrutura de vangarda e referente europeo, que marcou un antes e un despois na capacidade e calidade da asistencia en Vigo».