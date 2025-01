De la Transición a la primera fiesta del Orgullo: el tesoro grabado en Super-8 de un matrimonio vigués

Subido a una pequeña escalerita, abre las puertas superiores del armario del recibidor y por sus manos empiezan a desfilar los tesoros. Primero el proyector, «coidado que pesa o seu», para después dar paso a decenas y decenas de cajas rotuladas con fechas y referencias concretas. «Oh, mirade!». Del tetris almacenado surgen también reliquias inesperadas como El libro de la selva, Robin Hood, La bruja novata, La guerra de las Galaxias o Alien, cintas en perfecto estado de conservación que se remontan a una infancia de finales de los 70 y principios de los 80.

Desde el estudio se expande al resto del piso una melodía de Mozart, Leopold , no Amadeus, y en el ordenador se reproduce un archivo digitalizado que da testimonio del evento que tuvo lugar el 8 de diciembre de 1985 en el Palacio de Deportes de Madrid, cuando más de 15.000 personas procedentes de distintas partes del país se congregaron para conmemorar el 90 aniversario de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, a quien durante unos segundos se le puede contemplar rodeada de la multitud. No hay registro sonoro, porque el formato no lo permitía, pero entre los recuerdos de los asistentes se proyecta Dolores entonando Joven Guardia, himno de las Juventudes Comunistas, para inmediatamente después proclamar: «¡Y ahora no solo va a ser Dolores la que cante! ¡Vamos a cantar todos La Internacional!».

En aquel polideportivo, tomando imágenes de La Pasionaria y también de Rafael Alberti, Sabina, Imanol Arias, Rosa León, Juan Antonio Bardem, Eva León, Miguel Ríos, Ana Belén o Víctor Manuel, entre otros, además de registrar el homenaje sobre el escenario a 28 miembros de las Brigadas Internacionales, se encontraba Manoel da Costa, quien, aunque no tenía la antorcha y la grabación no está tan definida como le habría gustado, se afanaba rodando con su cámara de vídeo Super-8, la misma que de aquella le había costado más de uno de sus sueldos de ingeniero.

Imagen tomada por Manoel da Costa de la primera manifestación del Orgullo en Vigo. | Archivo de Da Costa y López

Con más de 30 rollos de película en este formato, la colección privada de este perito industrial, escritor y profesor de la Universidad de Vigo, figura entre una de las más notables a nivel estatal, y en las cintas, además de lo cotidiano, también se conservan importantes acontecimientos históricos como las primeras manifestaciones de la Transición en Vigo o la primera del Orgullo, que tuvo lugar en Castrelos al inicio de la España moderna.

Antes de nada, Manoel da Costa deja claro que el archivo es también de Loli López, su compañera de vida, pues cuando se decidió a adquirir la cámara de vídeo lo hizo para no perderse detalle de la infancia de su hija: «Toda a pulsión de empezar a gravar nace con ela, por querer documentar a infancia da nosa cativiña e naquel momento existían exclusivamente os superoitos sen son, polo que o documentado é visual, se querías recoller son, tiña que ser con outra gravadora. Nós temos cintas, pero non desa época».

Hai persoas que me teñen preguntado como non teño nada do 72, pero hai que pensar que nesa data era moi difícil saír cunha cámara á rúa

Era la «pretransición» y Manoel da Costa militaba en el Partido Comunista, por lo que su interés inicial por los vídeos caseros se extendió a otro tipo de acontecimientos, tales como las primeras manifestaciones que avecinaban vientos de cambio. «Teño a do 4 de Nadal e outras nas que queda claro que as cousas estaban fervendo. Había auténtico entusiasmo. Hai persoas que me teñen preguntado como non teño nada do 72, pero hai que pensar que nesa data era moi difícil saír cunha cámara á rúa, e ti arriscas o corpo, pero non a cámara, porque era un grande investimento. Teño documentados mitins políticos e o aniversario da Pasionaria, onde nos coamos con carnés de xornalista. Foron momentos de exaltación, a Transición foi un momento de ilusión irrepetible e aínda lembro como estabamos no Castro e nos enteramos de que legalizaran ao Partido Comunista. Collemos o coche e unha bandeira e fomos polas rúas de Vigo berrando: Somos legais! Somos legais! Atopándonos con máis automóbiles así», recuerda Da Costa.

A cidade estaba con eles, era unha auténtica vida en común coa ledicia brutal de persoas que por fin podían expresar por primera vez o seu verdadeiro ser

Sin duda, a nivel local, otra de las joyas de su archivo en Super-8 es la primera manifestación del Orgullo en Vigo, una fiesta-romería popular que tuvo lugar en Castrelos y en la que a este ingeniero le fascinó «o ambiente de naturalidade. A cidade estaba con eles, era unha auténtica vida en común coa ledicia brutal de persoas que por fin podían expresar por primera vez o seu verdadeiro ser».

Con la ayuda de Pablo Gómez, Da Costa y López han digitalizado su archivo, al que recurren cineastas para sus proyectos audiovisuales, un valioso tesoro grabado por la cámara que reposa sobre la mesa del estudio y que, medio siglo después, aún funciona.

