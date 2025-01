Caballero afea al PP su «caradura política» por la tasa de basura

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, censuró la «caradura política» del PP por pedir explicaciones al gobierno local sobre la subida del recibo de la basura y señaló que esa subida se debe a la «estafa» de Sogama, que incrementó de 61 a 118 euros el canon que le cobra al Ayuntamiento por cada tonelada de basura recogida.

Indicó que el Concello no repercute todo el incremento y criticó que el PP «proteste». «Rueda le encargó al PP de Vigo que protestara por la subida de la tasa de basura, se debe de creer que en Vigo somos tontos. «Qué caradura política tienen, de pedir explicaciones al Ayuntamiento; pero esto es el PP de Vigo, cooperando con la estafa de Rueda contra la ciudad», denunció Caballero, a la vez que aseveró que los populares deberían «pedir perdón».

El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín, indicó que, «por enésima vez», el alcalde «falta a la verdad». «La estafa es que Pedro Sánchez impone en toda España un tasazo que no era obligatorio», respondió. Añadió que el incremento de esa tasa, que «tienen a todos los alcaldes de uñas», afecta a toda España y no solo a los ayuntamientos gallegos y comentó que Sogama no presta servicio fuera de Galicia.

«No todos los alcaldes están en pie de guerra, hay uno que no, Abel Caballero es dócil y manso ante su jefe. Se le debía caer la cara de vergüenza por eso, y por seguir sin explicar el nuevo recibo de la basura a sus ciudadanos», manifestó.