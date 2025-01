El Sergas ya monitoriza los niveles de glucosa de 1.400 diabéticos del área

A José Antonio Prieto, de 57 años, le detectaron una diabetes tipo I —son personas que no producen insulina— hace once... No es habitual. Es la que se suele diagnosticar en niños y jóvenes. «Soy pastelero y, además, de los que tomaban muchos pasteles. Le pregunté al endocrino si había influido y me dijo que no, que simplemente apareció», relata. Rodeado de dulces, confiesa que lo lleva «más o menos» porque siempre fue «de placeres». «De vez en cuando, peco», admite, pero lo ha conseguido controlar. «Es aburrida, pero se lleva bien. Hay que controlar la ingesta de hidratos de carbono», detalla y considera que se gestiona mejor que hace años por la información disponible. El cambio de los pinchazos al sensor fue para él un avance muy grande y espera que ahora sea «aún más cómodo».Ya está incluido en el programa E-Diabetes, del Sergas. La mayor ventaja que ha percibido hasta el momento es la logística. Si antes tenía que ir al centro de salud cada mes a buscar los sensores, ahora le envían una caja con ocho sensores, que le sirven para cuatro meses. Cuentan desde la Subdirección de Integración Asistencial e Innovación del Sergas que pueden recibirlos en su casa, en otra dirección habitual o en un punto de recogida de su elección. «Es una comodidad importante, porque no se tienen que ajustar al horario del centro de salud y también libera de tiempo a los profesionales para tareas más asistenciales».