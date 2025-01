Llamamiento a «reconstruir» el área sanitaria con servicios 100% públicos

«Listas de agarda para consultas, probas complementarias, exploracións e intervencións cirúrxicas. Servizos hospitalarios sen cadros de persoal, carteira de servizos incompleta para manter o negocio da sanidade privada, saturación en Urxencias, sobrecarga de profesionais, dificultade para acceder as consultas de Atención Primaria e poboación da nosa área sanitaria sendo atendida por Povisa, cun concerto económico sen transparencia, e sen alternativa pública neste momento para poder reverter esta situación». Son algunas de las consecuencias que la Plataforma SOS Sanidade Pública cree que está padeciendo la población del área sanitaria debido al procedimiento de licitación para la construcción del Cunqueiro llevado a cabo en su momento por el PP y que supuso un sobrecoste de 470 millones de euros, según el Consello de Contas.

Ante esta situación y con la reciente aprobación del nuevo concierto con Ribera Povisa por casi 195 millones de euros hasta marzo de 2027, SOS Sanidade Pública ha decidido convocar una gran manifestación para el próximo 16 de enero, con salida desde Praza de España a las 19.00 horas, con el objetivo de exigir responsabilidades políticas por el sobrecoste del Cunqueiro y para reclamar la «reconstrucción» del área viguesa a través de la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una asistencia 100% pública y de calidad.

El portavoz de la plataforma, Manuel González Moreira, indicó que «é moi grave que teñamos un hospital polo que se pagaron 470 millóns de euros de máis á sociedade concesionaria e é un hospital máis pequeno que non responde as necesidades reais da área, mantendo e incluso aumentando o negocio da privada». Como principales medidas para revertir estas consecuencias, Moreira defendió la ampliación del Cunqueiro con lo que no se construyó en el proyecto del Nuevo Hospital de Vigo para absorber a la población de referencia de Povisa, la recuperación de la Atención Primaria, la creación de un Centro de Alta Resolución con las especialidades más demandas o la integración de la actividad de Galaria en el Sergas, entre otras.

Marta G. Brea

«O Cunqueiro foi o banco de probas da privatización do PP»

«Pagamos 470 millóns de euros máis simplemente porque o Partido Popular quixo favorecer a grandes construtoras con claros vínculos co PP e quixo converter o hospital de Vigo no seu banco de probas da privatización da sanidade pública dende o minuto cero do Goberno de Feijóo como presidente». Con estas palabras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo ayer referencia a la principal conclusión que la agrupación nacionalista extrae de la comisión parlamentaria de investigación en torno al sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro, una decisión que entienden que «responde á decisión do PP de favorecer o negocio privado a costa do público».

La líder nacionalista hizo especial hincapié en que en la comisión «quedou acreditado que o goberno do BNG e do Partido Socialista tivo entre os anos 2005 e 2009 a firme vontade de construír un hospital 100% público na área sanitaria de Vigo», puntualizanque ya se había aprobado un plan económico e financiero «a través da Sociedade Pública de Investimentos, co correspondente informe asinado en marzo de 2009», apuntó Pontón. La portavoz nacional reprochó que con la llegada de Feijóo a la Xunta de Galicia «a folla de ruta» mudou «dando entrada a capital privado na construción e na xestión hospitalaria pública do país».En este sentido, Ana Pontón concluyó que «a decisión que tomou o PP foi unha decisión política, acorde coa súa ideoloxía neoliberal de converter os servizos públicos en nichos de negocio para as multinacionais».