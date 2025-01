El rearme comercial de Porta do Sol se completa: todos los locales tienen ya un negocio

La consolidación de Porta do Sol como la gran plaza de Vigo hace tiempo que es una realidad. La peatonalización de este punto emblemático de la ciudad, completamente libre de coches, ha supuesto una ventaja no solo para los viandantes, que ven que pueden pasear sin tener que estar pendiente de si se cruza un vehículo. La actuación ha supuesto una auténtica reactivación del comercio en Porta do Sol, consolidado además ahora durante estas navidades con la masiva afluencia de gente a este centro neurálgico del alumbrado.

Solo había un bajo comercial que permanecía con las puertas cerradas. Concretamente el que albergaba el emblemático General Óptica, que decidió en noviembre de 2023 poner fin a su etapa en Porta do Sol para trasladarse a escasos metros, a Príncipe. Pero ahora ese bajo que había quedado vacío ya tiene nuevos inquilinos. Abrirá un negocio hostelero llamado Desseo, que ofrecerá a los clientes gofres, helados o batidos, entre otras cosas. Ahora mismo la empresa está dando los últimos retoques al local antes de proceder a su apertura, que se espera en los próximos días.

Este nuevo negocio pasa a formar parte así del ecosistema comercial creado en Porta do Sol, donde además de hostelería (A tapa do Barril, Al Alba o Cañaveral), suman también farmacias, una administración de loterías, tiendas de decoración y complementos como Ale-hop, fruterías o joyerías, entre otros comercios.

Hay que tener en cuenta que todos estos negocios se ubican en el epicentro de la Navidad, con el árbol gigante y que atrae a cientos de personas cada día. Y muchos entran a consumir en los bares o a comprar en las tiendas de la zona, ayudando a dinamizar el sector comercial del núcleo urbano de Vigo.

¿ Y Elduayen?

La otra cara de la moneda es Elduayen. Ya peatonalizada integralmente, esta calle ubicada junto al kilómetro cero de Vigo ha sufrido numerosos cierres durante los años que duraron las obras del túnel. Son varios los locales comerciales que continúan vacíos después de que los negocios que los ocupaban no sobreviviesen a tanto tiempo con las grúas y las vallas pegadas a sus puertas en una zona por la que apenas podía pasar gente. La óptica Federópticos Bernárdez, en pleno Elduayen, es de los pocos negocios que han sobrevivido y que ahora sí que se empiezan a beneficiar de la peatonalización, recuperando la normalidad previa a las obras y aumentando el flujo de clientela.

