«Es importante usar la IA con respeto al talento humano»

La Fundación CorBI, con el Concello de Vigo y el MARCO, organiza el martes una conferencia sobre el futuro del arte y la Inteligencia Artificial y, para ello, cuentan con una licenciada en IA por la University of Manchester, que desarrolla proyectos con empresas nacionales e internacionales y expondrá aquellos más artísticos.

-¿Cuál es el fin de esta charla?

-Es divulgativo, para acercar la realidad de la IA a todo tipo de públicos. Conocer qué hay detrás de los modelos que todos conocemos y un poco del campo de investigación y desarrollo, que es más amplio que las herramientas famosas, como el Chat GPT. Intentaremos resolver dudas, quitar miedos y hacer un acercamiento lo más humano e informado posible.

-En la realidad, ¿cómo está transformando nuestras vidas?

-La IA lleva siendo parte de nuestro día a día desde hace mucho. Antes, de una forma menos obvia, con sistemas de recomendaciones en redes sociales, por ejemplo. Ahora, sobre todo desde que apareció la IA generativa —de generar imágenes, texto, audio, vídeo— y que podemos tener una conversación de tú a tú con estos sistemas, somos más conscientes y empezamos a ver aplicaciones que no imaginábamos posibles.

-¿Qué marca tendencia hoy?

-La IA generativa, por supuesto, tiene mucha inversión, con avances muy rápidos. Yo también soy una gran defensora de la IA no generativa, es decir, de sistemas predictivos. Pueden ayudarnos a gestionar todas estas cantidades de datos que tenemos hoy en día y que somos incapaces de manejar.

-La IA no generativa es la que más se usa en salud, un ámbito con el que usted trabajo, ¿no?

-Son sistemas que no se dedican a crear contenido nuevo e incluyen una variedad de aplicaciones inmensas. Desde medicina —por ejemplo, el proyecto en el que participé era de detección de patologías oculares—, a análisis de patrones para banca. No son las más famosas, pero se va invirtiendo.

-No serán las más famosas pero sí las que permiten avances en agilidad en ciertos sectores.

-Efectivamente. Cada día, cada uno de nosotros producimos una cantidad de datos ingente. Cada clic, cada mail, cada cosa que hacemos genera unos datos y como humanos no somos capaces de gestionarlos todos. Ahí es donde la IA puede ayudar, no solo a nivel de empresas, sino como sociedad: con el cambio climático, predicción de incendios, temas médicos...

-Y en los sectores creativos, en los que se centra la charla, ¿cómo está abriendo nuevas puertas?

-Creo que es importante acercar la IA siempre con respeto al talento humano. Tratamos de que sea una herramienta que aumente las posibilidades creativas, que a los artistas les permita centrarse en las tareas que más les gustan, quitando las más mecánicas. Hay esa idea de que la IA llega para sustituir, pero en las empresas con las que trabajo tenemos otra visión y los proyectos han sido un éxito. Porque funcionan bien y permiten a los profesionales desempeñar mejor su trabajo y de forma más eficiente.

-Más allá de la responsabilidad de cada persona o empresa, ¿se pueden establecer mecanismos para hacer esta expansión respetuosa con el trabajo humano?

-En Europa somos testigos de la primera legislación sobre IA del mundo. ¿Qué pasa? Que aún no sabemos exactamente cómo se va a llevar a cabo. Hablan de temas de copyright, de entrenar modelos con imágenes que están protegidas por derechos de autor... Es un campo muy amplio, cada vez más accesible y, por lo tanto, muy difícil de controlar. En Europa seremos de las regiones en las que más se cuiden estos aspectos. Yo lo veo positivo, pero todo tiene sus ventajas y sus desventajas.

-Fue la exhibition manager de la exposición «AI: More than human», en A Coruña.

-Fue my interesante porque era la exposición de IA más grande del mundo. Fue creada por el Barbican Centre de Londres y coincidió con el anuncio de la instauración de la Agencia Estatal de Supervisión de IA en A Coruña. Provocó el interés del público para entender la IA, cómo me puedo afectar, por qué hay un organismo que la supervisa...

-Allí presentó un proyecto con ILUX. ¿En qué consistió?

-Nuestro cliente, por el año Xacobeo, quería utilizar la IA para dar facilidades al turista y acceder a recursos de la ciudad. A todos nos entran las cosas por los ojos. Ves un sitio en una película y te dan ganas de ir. O tu amigo sube una foto a redes de un sitio que no tienes ni idea de dónde está, pero es tan bonito que quieres ir. Pues, a través de imágenes, facilitamos que se encuentren. Por ejemplo, una cascada, a través de imágenes, de forma visual, muy intuitiva y muy accesible, llegas a ella y ves todos los recursos que hay alrededor. O te encantó la muralla de Ávila, quieres ver lo más parecido en Galicia y te descubre la de Lugo. Esa tecnología la aplicamos luego con la Spain Film Commission y la Galicia Fim Commission para gestionar localizaciones de rodaje. Es un muy buen ejemplo de cómo una misma tecnología puede tener distintos usos. Es hacerles la vida lo más fácil posible al usuario, ya sea un turista o un localizador.

-¿Qué es lo más loco que ha creado con IA?

-Una de las de las aplicaciones que más me sorprendió fue un proyecto con ILUX e Illusorium Studios para recortar personajes u objetos de forma automática, que es un trabajo que a los artistas no les gusta. Al final, aplicamos esa tecnología a personajes 4D para cambiarles la ropa. Me pareció un poco loco ese salto de uso. Escaneas a una modelo bailando y automáticamente le puedes cambiar el color del vestido o la equipación de fútbol de un jugador.

-Esto no tiene límites.

-La idea de este tipo de charlas es inspirar porque luego cada uno barre para casa y ve para lo que le puede servir y en qué le puede ayudar en su día a día.