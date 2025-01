Caballero insta a Lores a que presione para liberar la AP-9

El área urbana de las Rías Baixas comienza a moverse para liberarse del «grillete» que frena su crecimiento. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a insistir en la necesidad de eliminar los peajes de la Autopista del Atlántico entre la ciudad y Pontevedra debido al lastre que suponen para el crecimiento de ambas localidades. «Si de mi depende, mañana mismo», explicaba el regidor, quien al mismo tiempo ha solicitado a Miguel Anxo Fernández Lores que siguiera su ejemplo. «Me gustaría que el alcalde de Pontevedra dijera algo, parece que soy yo el que está defendiendo su ciudad también», añadió entre risas y «con cariño» a su homólogo en la Boa Vila.

El regidor olívico insiste en que eliminar el peaje de 4,85 euros permitiría «una relación mucho mayor» en contraste con el auge actual del área metropolitana. «Vigo crece por todas partes menos hacia ahí, no se puede», dijo mientras abría la puerta a organizar conciertos similares a los del AVE por Cerdedo y la Salida Sur.

También quiso recordar el culpable de que los peajes sigan pagándose desde 2023 a 2048. «Quiero que primero Aznar pida perdón», aseguró en referencia a la decisión que Bruselas investiga desde hace años. «No les oí entonar un mea culpa, al revés, parece que están encantados de haberlo hecho», aseguró mientras comparaba con los descuentos puestos en marcha por los gobiernos de Zapatero y Sánchez en la AP-9.

En ese sentido Caballero también quiso dejar clara su posición sobre una posible transferencia a la comunidad autónoma en la gestión del vial. «Me es igual pero quiero ser claro. Me preocupa que todo aquello que tiene la Xunta no lo haga», apuntó recordando que sus viales son de pago. «Si la gestionara Galicia no podrían pagar la indemnización. Por tanto, complejos en eso ninguno. Que la gestione España pero que lo haga con gratuidad», zanjó.

En ese sentido también se pronunció el Delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quien durante un desayuno informativo en Santiago dejó en segundo plano esta cuestión. «El gran debate público y la necesidad de las familias es que la autopista no cueste lo que está costando», proclamó mientras apuntaba la «gratuidad total» como objetivo y destacaba las nuevas bonificaciones en marcha.

Otras medidas anunciadas

La intervención de Abel Caballero tuvo lugar durante una atípica reunión del gobierno municipal vigués, trasladada al Pazo da Raposeira para presentar a la ciudadanía el inmueble recientemente restaurado con fondos europeos. El edificio situado en Sárdoma contará con visitas guiadas para aquellas asociaciones que deseen solicitar su uso para reuniones.

La principal iniciativa anunciada por el alcalde fue la extensión del programa «Vigo en Inglés», que este año ya creció hasta los 1.080 becados. «El año que viene queremos 1.200 y el siguiente 1.400, hasta que todos los que lo soliciten vayan» explicó mientras aludía a la duda «técnica» con la necesidad de eliminar el requisito en la nota mínima en la asignatura. Esta cuestión, planteada ya por varios docentes, sería respaldada por el regidor al considerar que el contacto con la lengua garantizaría un aprovechamiento de la estancia.

Además de valorar de «éxito incontestable» la Navidad que se apagará este domingo y asegurar que en estos momentos tiene mayor apoyo ciudadano que en las elecciones de mayo de 2023, el primer edil avanzó que el nuevo Plan Xeral se «va a aprobar de forma inmediata». Pese a estar previsto inicialmente para diciembre Caballero apunta a que «le gustaría» ratificarlo este mes una vez que Costas le envíe sus últimas sugerencias. Este visto bueno permitirá afrontar el problema de la vivienda con varias medidas, algunas de ellas de la mano del SEPE como promotor.