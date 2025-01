«Los médicos tienen que demostrar que siguen actualizados»

Jefe del Servicio de Cardiología del Chuvi e investigador principal del Grupo de Investigación Cardiovascular del Galicia Sur, cuenta con más de medio millar de contribuciones científicas. Fue presidente de la Sociaedad Española de Cardiología entre 2015 y 217 y, hoy, lidera la Fundación Española del Corazón. La Federación de Asociaciones Científico Médicas Española (FACME) ha decidido que sea su presidente. «Es de esas ofertas que uno no puede rechazar», sostiene el doctor Andrés Íñiguez Romo.

-¿Qué supone este cargo?

-Es el equivalente a la patronal de las sociedades científicas de España. Engloba a las 46 especialidades reconocidas oficialmente en Medicina y Cirugía. Es el órgano directivo que agrupa a todas y vela porque se ejecuten las políticas científicas y de formación que cada sociedad establece y, sobre todo, aquellas que son más transversales y afectan a varias a la vez.

-Entra ahora en la directiva como vicepresidente y luego asumirá la Presidencia en 2027.

-Entras como vicepresidente o presidente electo; en dos años pasas a presidente efectivo y estás otros dos años y, al acabar, estás otros dos como presidente anterior. Es un mecanismo para velar por una continuidad en las decisiones, pero también para establecer un mandato máximo para que nadie se perpetúe en órganos de dirección, para que sea representativo y haya la posibilidad de recambio y de representatividad de toda las sociedades.

-¿En qué etapa se encuentra la FACME?

-La federación tiene mucha trayectoria, mucha historia, pero en los últimos diez años ha ido ganando prestigio, consistencia y representatividad. No es un órgano de obligada consulta para los proyectos legislativos, pero está incluida dentro del Foro de la Profesión, en el cual están los sindicatos y los Colegios de Médicos. Es un órgano consultivo para cualquier actividad legislativa de los temas que nos atañen. Creo que la tienen bastante en cuenta en todos los ámbitos institucionales, sobre todo, en los ministerios de Ciencia y de Sanidad.

-¿Cuáles son los mayores retos que tienen por delante?

-Hay un gran reto, que es velar porque los planes de formación realmente se actualicen y se cumplan. Otro es la recertificación. Los profesionales tienen que demostrar que siguen actualizados y que esa recertificación de competencias en todas las especialidades, se lleva a cabo de verdad, porque al final eso es lo que garantiza la calidad de la asistencia.

-¿Hay hoy algún sistema para esa recertificación?

-Hay una recertificación legal por parte de los colegios, respecto a que tú eres profesional y estás legalmente reconocido, pero no hay una rectificación científicamente de actualización de conocimientos. Hay proyectos, hay sociedades que han desarrollado ya modelos de recertificación, pero no hay una obligatoriedad por parte del Ministerio de Sanidad, en este momento. Y yo creo que eso es una necesidad. No es algo banal, sino algo muy trascendente de cara a mantener la mejor formación de los profesionales y a que la sociedad tenga la certeza de que siguen teniendo una buena formación independientemente del tiempo que lleven ejerciendo.

-¿Está el Ministerio en el camino de instaurarlo?

-Se tienen conversaciones con el Ministerio, que está en esa línea y se ha avanzado bastante en los proyectos que se han presentado, pero todavía no hay una legislación que obligue a ello. En eso en eso estamos.

-¿Entra con algún objetivo en particular en FACME?

-Mi mayor objetivo en FACME es que la recertificación sea una realidad y que en las decisiones que afecten a la política sanitaria se tenga en cuenta la opinión de los profesionales, a través de las sociedades científicas. Nadie está más en disposición del conocimiento de cada especialidad. Para cualquier modificación que afecte a políticas sanitarias se tiene que tener en cuenta su opinión y, sobre todo, en ámbitos científicos, en lo que afecte a la asistencia, la investigación a la formación. No vale que se tomen decisiones al margen de quien más conocimiento posee y más implicado está.

-¿Y no se hace?

-A veces se hace con más intensidad y otras, con menos.

