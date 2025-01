Una «extraordinaria» promesa del saxofón

La Consellería de Educación acaba de fallar los premios extraordinarios de enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al curso pasado. En el ámbito de la música ha reconocido el esfuerzo y la habilidad de tres alumnos excelentes. La que ha alcanzado la nota más alta es la saxofonista viguesa Candela Teijeira Pérez, que ha decidido volcarse de lleno en la música, inspirada por sus profesores en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo.

Para poder presentarse a este premio, dotado con mil euros, es necesario tener un expediente con una nota media o igual al 8,75 en los dos últimos cursos de enseñanzas profesionales. Los admitidos, compiten por el galardón enviando una grabación con la interpretación de tres piezas de diferentes estilos. Candela competía con otros trece alumnos gallegos.

Ella apostó por el «Concierto de saxofón» de Henri Tomasi, el «Caprice III in D menor» de David Salleras y «Brillance», de Ida Gotkovsky. Veinte minutos de interpretación. Algunas de estas piezas eran obras que había preparado para su recital de fin de curso y las tenía muy trabajadas. Y ganó. Además de los mil euros de premio, que considera «una cantidad generosa», está feliz por el reconocimiento que supone. «Está genial tener este reconocimiento a todo el trabajo que hacemos porque, en general, compaginamos el estudio de la música con otros estudios, como el Bachillerato, carreras... Trabajamos mucho para conseguirlo y estos premios y ayudas vienen muy bien», destaca.

Candela tiene 19 años y compaginó el estudio del saxofón con el Bachillerato científico. El curso pasado ya tomó la decisión de entregarse en exclusiva a la música. Admite que no fue fácil. «A día de hoy todo el mundo piensa en las salidas laborales y sabe que la música no tiene nada seguro, pero también ves la pasión que tienen los profesores... En el conservatorio de Vigo los hay con muchísima pasión, que les encanta lo que hacen. Mi profesor Xandre [Alexandre Gallego Medal] me la transmitió, porque yo no lo tenía nada claro. Pero poco a poco me di cuenta de que era lo que me gustaba y lo que se me daba bien y yo quería dedicarme a esto a tope», relata.

Sus sueños

Sus expectativas pasan por ser «profesora de música, con trabajo estable». «Sería mi sueño», asegura. Aunque, ahora que ha empezado la formación en la Escuela Superior de Música de Barcelona en este curso, le empiezan a tentar «distintas ramas» que no se había «planteado hasta ahora», como puede ser concertista o integrante de grupo de cámara.

Poder dedicar todo el tiempo a la música, sin tener que estar preocupada por otras materias, considera que «marca la diferencia». En la escuela superior, donde la mayoría de los alumnos están centrados en la práctica musical, «se nota la subida de nivel». No fue sencillo entrar en la Esmuc, que para ella es la mejor escuela en España para su instrumento por «ambiente, formación e instalaciones».

De pequeña, se decantó por el saxofón por su facilidad de en la emisión y la digitación y le encandiló su bonito sonito sonido metálico, sin ser agresivo. Su repertorio favorito es el del Romanticismo y el Clasicismo, aunque le está empezando a atrapar el contemporáneo, después de que su profesor en Vigo le introdujera con una obra que le gustó. «Le estoy cogiendo el gustillo».

Agradece tanto al conservatorio vigués como a la banda de música de Beade toda la ayuda y las oportunidades que le han dado.

