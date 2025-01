El Chuvi amplía en 45 sus camas por los virus respiratorios y los festivos

El frío y el paulatino (pero constante) incremento de los casos de infecciones respiratorias agudas ya están haciendo mella en los pacientes más vulnerables. Se descompensan y necesitan ingresar. En conjunto, los distintos servicios de Urgencias —de adultos, de niños y de embarazadas—, registraron 560 ingresos en los primeros seis días del año. Para poder atender esta demanda, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ha tenido que habilitar 45 camas más desde el fin de semana.

A través de un comunicado, desde el Área Sanitaria de Vigo, detallan que «en lo últimos días fue necesario disponer 30 camas en el Hospital Álvaro Cunqueiro y 15 en el Hospital Meixoeiro para dar respuesta a estas necesidades, derivado de una situación muy puntual por causa de los festivos». Durante las festividades se reduce el número de operaciones, con lo que bajan los ingresos por este motivo. De hecho, solo se hicieron 391 en los cuatro días hábiles de la semana pasada. Pero también se retrasan las altas.

Las 15 camas que se reabrieron en el Meixoeiro son las correspondientes al ala dos de la planta sexta. Esta unidad, de Medicina Interna, llevaba cerrada desde el verano. Todavía queda una planta de hospitalización entera sin actividad en el centro de Puxeiros. La tercera. La mayor parte de los ingresos que se están produciendo desde Urgencias de adultos tienen como destino Interna y Geriatría.

Gripe en ascenso

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicó ayer que la incidencia de la gripe «está ascendiendo» pero aún es de «baja intensidad», según los ultimos datos facilitados por Saúde Pública, que corresponden a la útima semana del año. Asegura que el sistema se mantiene vigilante, con sus modelos predictivos en base a los datos de las farmacias centinela, los centros de salud y las urgencias, y estimó la llegada del pico entre los días 20 y 26. Aunque, el «incremento de actividad ya se nota» señaló.

La doctora Maite Maza, jefa de unidad de Urgencias del Chuvi explica que más del 60% de los casos de estos días se están concentrando en boxes. Es decir, son pacientes más complejos que requieren más atención o vigilancia. Acaba ingresando una cuarta parte. Señala que el ajuste del número de camas en planta está siendo rápido. «Son lecciones de la pandemia. Tiene que haber previsión, no queda otra, no se puede ir por detrás», indica. Tras los festivos, el servicio estaba reforzado ayer en previsión de un día duro. El día de Reyes, con 418 visitas, está en la media diaria de diciembre, pero es que en los festivos la actividad suele caer, algo que no sucedió, por lo que la plantilla tuvo una jornada exigente.

Solo el 30% de las embarazadas y menos de la mitad de los sanitarios, vacunados A diez días de que termine la campaña estacional de vacunación, el Área Sanitaria de Vigo solo está cerca de cumplir los objetivos en los menores de 5 años. Se buscaba cubrir al 60% con el pinchazo frente a la gripe y está en el 59,6%, casi 8 puntos más que el año pasado. Pero en el resto, el poder de convocatorio ha sido peor en este ejercicio. Donde más baja la cobertura de la gripe de los sanitarios. Con 17 puntos menos, no han acudido ni la mitad —el 44,4%—. Aunque las que se han mostrado más reacias son las embarazadas. Solo ha acudido el 30% a la llamada.En cuanto a los mayores de 65 años. Se mantiene en un nivel muy similar al año pasado —en un 67,07% frente al 67,66% con el que cerró la pasada campaña—, pero no alcanza el objetivo de Sanidade del 75%. En COVID, la respuesta es menor,. Solo se vacunó el 54,79%.

