Mayores solos ofrecen vivir con ellos en sus pisos con alquileres «tirados»

El mercado del alquiler de Vigo lleva ya mucho tiempo siendo una auténtica jungla. Precios por las nubes, muy poca oferta y una demanda enorme. Actualmente es una misión casi imposible encontrar viviendas en arrendamiento en la ciudad por importes mensuales razonables. Inmuebles que hace años se ofrecían por menos de quinientos euros al mes ahora superan ampliamente los mil.

Para intentar salvar esta situación que lleva ya años enquistada, algunos propietarios empiezan a buscar soluciones, que les beneficien a ellos mismos y también ofreciendo la posibilidad de acceder a una vivienda a aquellos que no pueden. Concretamente, son varias las personas mayores (o sus familias) que viven solas en Vigo que en búsqueda de alguna compañía están ofreciendo los pisos en los que viven a precios muy reducidos. El único requisito que piden: que los inquilinos estén dispuestos a vivir con ellos.

Sin ir más lejos, la hija de la dueña de un piso ubicado en plena avenida Alcalde Portanet, en el entorno de Balaídos, ofrece por cuatrocientos euros al mes y un contrato de alquiler temporal el apartamento, una vivienda de unos doscientos metros cuadrados ubicada en una planta octava con ascensor. El único requisito: convivir con su madre. Tras apenas unas horas anunciado, ya ha encontrado una inquilina.

Hace apenas una semana, una señora de unos setenta años que vive en un piso de más de 150 metros en el entorno de Castrelos, A.T. (prefiere no revelar su nombre públicamente), también alquiló el apartamento por poco más de cuatrocientos euros a una joven, y el único requisito que le pedía, más allá de que tuviera estabilidad laboral, era que tenían que convivir, pero podía hacer uso de todas las zonas comunes de la vivienda con toda la libertad y no se tenía que preocupar por ella «en ningún momento», pues puede valerse por sí misma.

Casos como estos, en Vigo, ha habido varios en los últimos meses y habrá que ver si es una práctica que se volverá todavía más habitual o si son casos puntuales. Lo cierto es que beneficia a ambas partes: el propietario consigue compañía y un ingreso económico con el alquiler y el inquilino puede permitirse entrar a vivir en apartamentos que si estuvieran «libres» superarían con toda seguridad los mil euros al mes.

Hay que tener en cuenta que se trata de una práctica totalmente legal, siempre que obviamente se informe al arrendatario que el dueño de la vivienda continuará residiendo en ella. Y también tiene que figurar de forma clara en el contrato de alquiler para evitar posibles malentendidos. En los casos de mayores que están solos y rentan los pisos, sino tienen familia alguna, también buscan encontrar a una persona de confianza para dejarle el piso en caso de fallecimiento.

Venta con inquilinos dentro

Por otro lado, hay que recordar que el mercado de compraventa de viviendas en Vigo está lleno de anuncios de pisos que se comercializan, curiosamente, con inquilinos dentro. Es decir, se comercializan pese a que hay personas viviendo allí con un contrato de alquiler. No se trata, en ningún caso, de okupas (que sí los usaban algunas promotoras para reducir el precio). En los casos en que el inmueble se compra como primera vivienda, el vendedor deberá negociar con los inquilinos.

La posibilidad es convivir con ellos o indemnizarlos para resolver el contrato. Es decir, los inquilinos deberán buscarse otro sitio en donde vivir. Normalmente, se les avisa con el suficiente tiempo de antelación para que puedan buscarse otro hogar, aunque obviamente significa un trastorno, especialmente cuando se trata de familias.

Suscríbete para seguir leyendo