Las camas de salud mental de menores solo cubrieron la demanda dos meses

Tras años de espera, la demandada Unidad de Hospitalización de Salu Mental Infanto Juvenil del Álvaro Cunqueiro, la segunda de la red del Sergas, se estrenó el 28 de diciembre de 2023 para atender no solo al Área Sanitaria de Vigo, sino a todo el sur de Galicia —también a Pontevedra y Ourense—. Cumplido un año de funcionamiento, ha registrado un total de 137 pacientes menores de 16 años, a la espera de conocer los datos de diciembre. Sin embargo, no todos han podido ingresar en sus instalaciones y, aún dependiendo de este área y de su personal, algunos han tenido que ser instalados en la planta de Pediatría o, incluso, en Psiquiatría de adultos. Sus seis camas habilitadas no llegan para cubrir la demanda. Solo lo consiguieron en julio y agosto. Se diseñó con capacidad para el doble. Familias y profesionales reclaman a la Consellería de Sanidade que las ponga en funcionamiento.

Las dependencias, de 470 metros cuadrados, cuentan con 6 habitaciones que tienen la posibilidad de hacerse dobles, pero Sanidade aún no lo ha autorizado. Este permiso debe conllevar su correspondiente aumento de personal. En el encuentro Diálogos con FARO en el que, a principios de diciembre, participaron el director xeral de asistencia sanitaria del Sergas, Alfredo Silva Tojo, y el gerente del área viguesa, Javier Puente Prieto, los dirigentes apuntaron que «podría duplicarse», pero no concretaron fechas.

Estas seis camas están siempre cubiertas desde el arranque. La media diaria de pacientes ingresados en la unidad infanto-juvenil —que incluye tanto a los que caben en sus habitaciones, como a los que tienen que ser ubicados en otras plantas— fue ya de 6,58 en su primer mes de funcionamiento, en enero. Alcanzó su máximo en febrero, con 16,10 ingresados. En marzo fue de 13; 8 en abril; 12 en mayo; y 9 en junio. Solo logró cubrir la demanda con sus 6 camas en los meses de julio y agosto. En septiembre y octubre fue de 8 y en noviembre, de 9.

Testimonio

Cuando no caben aquí van a un área específica de Pediatría y, los de 15 años, pueden acabar en la planta de adultos. Vanessa Oria, madre de una niña que ha pasado por las tres alternativas, cuenta que para una niña de 15 años estar hospitalizada en Psiquiatría de adultos es «el infierno». «Es una cárcel; un horror», señala. Describe que, para que no se mezclen con los mayores de edad, los menores permanecen «encerrados en sus habitaciones día y noche» y solo salen para comer. En la habitación no pueden tener ni TV ni dispositivos electrónicos «ni más objetos personales que ropa interior y útiles de aseo». «El shock para alguien de 15 años es grande», destaca. En un ingreso posterior, lograron plaza en la unidad infanto-juvenil, pero asegura que la experiencia tampoco fue satisfactoria, con muchas contenciones. «Están desbordados y no pueden dedicarle tiempo suficiente a la terapia», sostiene.

La Oficina del Defensor del Pueblo hizo una auditoría de la hospitalización psiquiátrica. Fuentes del servicio cuentan que, al terminar, les felicitaron y remitieron sugerencias a Sanidade entre las que no se refieren a las sujeciones, pero sí recomiendan ajustar los ratios de personal, aumentar las plazas y elevar la edad a los 18 ños.

Solo en Galicia y Asturias se atiende a los chicos de 16 y 17 años como adultos Cuando un menor cumple 16 años, para el Sergas pasa a ser adulto. En Salud Mental también, por lo que pasan a compartir planta con mayores de edad. En las únicas comunidades en las que pasa esto es en Galicia y Asturias, aunque el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha manifestado su voluntad de cambiarlo. Se está gestando el nuevo Plan de Saúde Mental y se espera que se refleje en él. Los profesionales le piden que no solo sea un cambio en el papel, sino que se dote de los medios necesarios para este aumento de actividad. La medida tiene mucha importancia también para la formación MIR. El Chuvi recibirá este año al primero en Psiquiatría infanto-juvenil y su preparación se quedaría coja sin la patología específica de los 16 y 17 años, en los que se concentran la mayoría de los debuts de esquizofrenias y trastornos bipolares.

