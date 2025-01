Lluvia... de caramelos por los Reyes a cubierto

La lluvia que inundó el Ifevi era muy diferente de la que se vivía en la calle. Mientras fuera caían litros y litros, en el recinto ferial llovían solo caramelos. No es que la estática sea la opción preferida por los vigueses, pero los padres agradecen que haya alguna opción para que los más pequeños puedan acercarse a sus Majestades de Oriente en este día de ilusión y nervios. «Yo prefiero en movimiento. Es más bonito con las luces, de noche y la ilusión de que ya es la última hora, pero mientras no se cancele… Es lo importante», defendía Uxía Villanueva con Maia en brazos. Junto a Alba Treus y su hija Alma, esperaban para ver de cerca a los Reyes Magos. «Agradecemos que lo hayan hecho así porque, por lo menos, las peques lo pueden disfrutar. Aparte, es su primera Navidad, en la que lo empiezan a vivir un poco más…», detallaba Alba. Las niñas llegaron descansadas, ya que aprovecharon la caravana para dormir la siesta en el coche.

José Ramón López y su familia también se encontraron dificultades para aparcar y «mucho atasco» en la sesión de mañana. «La entrada un poco tal porque el día está malo y llueve mucho, pero aquí dentro se está mejor», añade. Pero todo merece la pena por la ilusión de Roque de saludar a los Reyes. Algo tímido y entre risas, asegura que ver a Melchor Gaspar y Baltasar es lo que más le ha gustado de todo el despliegue festivo en el Ifevi.

José Ramón López y Roque «Muy difícil aparcar y mucho atasco. La entrada un poco tal porque llueve mucho, pero dentro mejor»

Al ver Ifevi «colapsado» la familia de González Domínguez optó, como muchas otras, por dejar el coche en el aparcamiento del aeropuerto. «Pero bien, la entrada ha sido fluida, no hemos tenido que estar en la calle mojándonos», agradecían Iria y Antía González y Dini Domínguez, junto a Uxía, Estrella y Quique, que acudieron hacia el mediodía. Dadas las circunstancias, la experiencia de la cabalgata a cubierto no les disgustó. «Está bastante bien, porque piensas en todo el trabajo que han realizado y por lo menos se puede disfrutar, porque con el día que hace hoy…», resaltan. «Los niños lo disfrutan», atestiguan y destacan que «pueden ver todos los detalles de los trajes y la carroza».

Iria , Dini, Antía, Uxía estrella y Quique «Por lo menos, se puede ver y los niños lo disfrutan, pueden ver los detalles de los trajes y las carrozas»

Las hermanas Pili y Ana Fátima Mera Costas, con sus hijos María y Manuel, coinciden en que esta alternativa también tiene sus ventajas. «La experiencia es distinta, pero está bien. Estamos más cerca y podemos ver a los Reyes y al muñeco de nieve… Casi casi podemos tocarlos», describen y añaden: «Es una forma también de que puedan pararse donde les gusta». Ellas también apostaron por madrugar. «Veníamos diciendo: ‘Por la mañana seguro que es más tranquilo’. Pero parece que todos pensamos lo mismo».

Ana, Manuel, Pili y María «La experiencia es distinta, pero está bien. Estamos más cerca y casi, casi podemos tocarlos»

Los menos madrugadores confiaron en la tarde para poder saludar a los Reyes Magos, y fueron muchas ya que pocos minutos antes de la 18.00 horas de la tarde, la cola para acceder al recinto sobrepasaba la rotonda que da acceso al aeropuerto. Ya dentro, el movimiento de personas era total, eso sí, todos con una sonrisa de oreja a oreja y bocas abiertas entre los más pequeño. No era para menos. El espectáculo supo sobreponerse al mal tiempo y dejó sensaciones muy buenas entre los asistentes. Los grandes protagonistas, junto a sus Majestades, fueron casi casi los globos: un gran dragón, camellos, bailarinas... «estuvimos tres días al completo inflando y pegando los globos; debe de haber solo en el dragón más de 5.000 porque cada poco vamos reponiendo los que se pinchan».

Guillermo, Xandre, Uxía, Maia, Alastair, Alma y Alba «Agradecemos que lo hayan hecho así para que las peques lo puedan disfrutar. Es su primera Navidad»

El evento se prolongó hasta las 20.00 horas, y por él pasaron más de 36.000 personas, según las estimaciones del Concello; todos deseosos de cenar e ir a dormir para poder abrir sus regalos. Y sobre ellos incidieron mucho Melchor, Gaspar y Baltasar, que estaban acompañados por las pajes reales y también por la cartera real, encargada de trasladarle todas las peticiones de los niños; «los mejores del mundo», como bien recalcó el alcalde Abel Caballero. «Los mejores regalos se quedaron en Vigo porque yo lo pedí; porque estamos orgullosos de tener a los mejores niños del mundo», precisó.

Las propias majestades también tuvieron palabras de agradecimiento y felicitación para todos los niños que se juntaron en el Ifevi. Melchor celebró la cantidad de juguetes que recibirán «por lo bien que todos se han portado», Gaspar recordó que, a pesar de no haber podido desfilar por el tiempo, la parte positiva es que la carroza de carbón no llegó al Ifevi y por lo tanto «ningún niño recibirá carbón», mientras que Baltasar incidió en la importancia de una buena alimentación para los más peques.

Pedro Fernández

Mientras hablaban, muchos fueron los padres y madres que sacaron parecidos razonables a los Reyes Magos, por ejemplo, Melchor tenía un aire a Eduardo Pérez, presidente del CRAC de Coruxo y también a Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores, Gaspar se parecía bastante también a Pablo Moreiras, de la Asociación San Andrés de Comesaña y a Chema Rodríguez, director General del Grupo Recalvi mientras que Baltasar se asemejaba a Henok Abalde, jugador del Gran Peña.

A priori parecía que la cabalgata quedaba completamente descafeinada al tener que celebrarse en un recinto cerrado, lo cierto es que la afluencia y las sesiones de los asistentes fueron muy buenas. Así lo reconocía el propio alcalde. «Está gustando muchísimo porque fuera cae lo que no está escrito y aquí dentro no solo es que no llueva, sino que hay calefacción. Es otra dimensión; está todo controlado y con la seguridad que tiene que haber. Es una forma distinta de entender la cabalgata», recordaba Caballero.