La viguesa que hacía bailar a los caballos

El mejor premio en estas Navidades le llegó a Andrea Rodríguez Martínez (Vigo, 1997) el pasado 22 de diciembre, encajando así todas las piezas de su puzzle particular hasta uno de sus sueños. Después de practicar hípica durante toda su adolescencia y formarse en los ámbitos deportivo, artístico y musical, esta joven de Coia debutó como «coreógrafa» en el mundillo a nivel internacional con un histórico triunfo en la 51ª Feria de Frankfurt, una de las más prestigiosas del mundo. Bajo el título «Life is LIFE», la kür presentada en el certamen navideño de la ciudad alemana suponía la primera victoria para un español en la historia de este CDI 5*. «No las tenía todas conmigo para que saliera algo bien», bromea al recordar que el caballo «Lexus» era bastante joven y el jinete, Juan Matute Guimón, regresaba al circuito internacional con ese show.

Este buen hacer ya se notó en los últimos años a escala local, ya que una joven pidió como regalo de Navidad que la que fuera su monitora de hípica diseñara su coreografía para el campeonato gallego. Sin embargo, el gran salto llegaría con su trabajo de fin de postgrado y la dominicana Yvonne Losos de Muñiz, a quien le «regaló» dicha producción. La amazona seleccionó esa composición para su programa en París el pasado verano, aunque no llegaría a pasar a la final olímpica, lo que le impidió culminar un camino que siempre volvía a las cuadras. Tras estudiar el ciclo de técnico deportivo en hípica y trabajar en Cataluña decidió matricularse en Bellas Artes. «Asumes que has nacido para otra cosa», relata con cierta pena pese a haber sido la primera gallega en haber entrenado con la plata olímpica Beatriz Ferrer-Salat.

Pero este distanciamiento no llegaría ni al plano físico. La facultad estaba a escasos metros del Real Club de Polo de Barcelona, en donde pronto comenzó a ejercer de fotógrafa por encargo. Después llegarían las primeras producciones «de forma casera pero con xeito», y una nueva forma de engancharse a la hípica. «Te sientes parte de la competición ya que sabes cada movimiento», explica sobre el proyecto con el que formó Kürmuse, el dúo musical con su amigo Sahil Singh y con el que alcanzarían la profesionalidad.

Una historia de superación

«Es como una banda sonora en miniatura, de seis a ocho minutos», relata la creadora sobre este ejercicio de free style que se asemeja a los de la natación sincronizada o la gimnasia artística. Y en esa secuencia de introducción, nudo y desenlace desplegó todo su potencial. En una playlist que fue saltando del ya clásico Life is life a otros temas como el funk de Rapper’s Delight, Hymn de Ultravox, She’s Gone, la resurrección con Alive and Kicking —toda una declaración de principios por la historia del jinete— o la balada Wouldn’t It Be Good de Nik Kershaw. Y cuando volvieron a sonar los acordes del tema que le daba nombre al número, el público presente en el recinto comenzó a acompañar con palmas en una escena atípica para un deporte así.

El jinete, quien curiosamente nació el mismo día que su productora, sufrió una caída en un caballo que le tuvo varios meses en coma y le alejó del sueño de estar en Tokio 2021, logrando una recuperación «milagrosa» que le permitiría seguir el legado de su padre.

Con un futuro más que prometedor y una carta de presentación inmejorable, Andrea prefiere no fijarse solo en lo deportivo o la gloria de unos Juegos Olímpicos. «Mi sueño es poder hacer algún día una de música celta, es lo que más ganas tengo de hace. Adoro el folk y a Carlos Núñez y es lo que más ilusión me haría» sentencia.

