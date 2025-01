Vigo celebra su Cabalgata de Reyes contra viento, lluvia... y tráfico

Atípica pero no por ello menos deseada. La ilusión sigue intacta y milesde personas ya se dan cita en el Ifevi para disfrutar de la Cabalgata de Reyes a prueba de lluvia. Al menos una vez en el recinto, porque las peripecias para llegar hasta el recinto no han sido pocas. De hecho incluso los más madrugadores se encuentran ya con retenciones en los accesos, especialmente aquellos que optaron por la AP-9. Un panorama algo más sencillo a primera hora se encontraron los que optaban por la VG-20 hasta la salida 157 o los que eligieron la Avenida do Aeroporto para llegar hasta el Ifevi. De hecho, algunos asistentes han tardado más de una hora en realizar el último tramo hasta el recindo.

Y el responsable de todos estos cambios de, planes, el tiempo, ha cumplido con la previsión de ser desapacible para ponérselo un poco más complicado a Melchor, Gaspar y Baltasar -y también a las familias-.

Pero tranquilos, que para algo son magos, y como decía Abel Caballero, los niños y niñas de Vigo son de los que más les importan. Así, desde las 11:00 Sus Majestades de Oriente reciben ya a las familias que han plantado cara al viento y la lluvia. Entre las carrozas con más éxito, la de los bomberos que, al tratarse de una cabalgata estática, está permitiendo a los niños que suban al camión. Las pompas del barco de la empresa viguesa Coterena y los camellos de globos de Barafunda también están causando sensación. A los favotos de los más pequeños también se suman los participantes de la escuela municipal de teatro, vestidos con trajes de luces, que juevan con ellos lanzandose bolas que cambian de color.

Carroza de los bomberos en la Cabalgata de Vigo / FDV

Durante la mañana, las carrozas y los Reyes Magos podrán visitarse de 11.00 a 14.00. Tras una parada para la comida, reabrirán de 17.00 a 20.00 horas. A la siete de la tarde el alcalde entregará la llave de la ciudad a Melchor, Gaspar y Baltasar.

La Cabalgata de Reyes de Vigo está en los pabellones 1 y 2. Y, al igual que en el formato estático de la avenida de Castelao, las familias circulan de manera fluida alrededor de la Cabalgata. Se entra por el pabellón 3 y la salida es por la entrada principal.

Refuerzo Vitrasa

El Concello y Vitrasa han reforzado la conexión al Ifevi para facilitar la asistencia al evento con tres autobuses «oruga» que doblan la capacidad habitual de la línea.

Al mismo tiempo, la concesionaria ha programado cuatro frecuencias "extra" para la línea A que conecta el casco urbano con el aeropuerto de Peinador desde primera hora de la mañana. Estas lanzaderas solamente circulan entre la calle Colón y el recinto ferial tanto en sentido ascendente como descendente.