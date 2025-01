El grupo Nogar lleva a Viana do Castelo el mercante más grande de su historia

El grupo Nogar, a través de su filial Nogarport, sigue con su expansión por la fachada atlántica y ha reforzado sus servicios en el puerto de Viana do Castelo. Esta semana, según recoge la Administración de los Portos do Douro, Leixões y Viana do Castelo (APDL) en su web, acogió la arribada del mercante Kaptan Arif Bayraktar, un buque con 195 metros de eslora cargado con 22.400 toneladas de madera procedente de Río Grande, Brasil. La operativa de descarga, la mayor registrada en la historia de la terminal lusa, durará dos semanas.

Nogar es una empresa con raíz y sede central en Marín, donde es una de las principales operadoras desde hace medio siglo. En 2017 dio el salto a Portugal con la compra a Papeles y Cartones de Europa, Europac, de su filial logística en Viana do Castelo, y posteriormente adquirió una compañía dedicada a la estiba y otra de navegación.