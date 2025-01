'Tone' Pérez pilotará el Real Club Náutico de Vigo tras la renuncia de José Antonio Portela

«Experiencia o revolución. Un proyecto continuista o un programa transformador. José Antonio Portela o Antonio ‘Tone’ Pérez. Los cerca de 3.000 socios del Real Club Náutico de Vigo están llamados a elegir el 17 de enero al que será su presidente hasta 2029 entre la candidatura del actual presidente Portela o la renovación que propone el regatista Pérez». Así comenzaba la noticia con la FARO DE VIGO iba a informar hoy sobre las elecciones a la institución viguesa, pero ya entrada la tarde de ayer, todo el proceso se vino abajo.

La Junta Electoral invalidó los avales presentados por el todavía presidente del club, José Antonio Portela, al constatar un defecto de forma. Concretamente, según ha podido saber este periódico, la discrepancia venía por el formato en el que fueron presentados. Si bien en los estatutos de la entidad no se precisa la forma en la que estos deben ser registrados, la candidatura presidida por Portela lo hizo a través de Whatsapp, soporte que no ha sido aprobado por la Junta.

El siguiente paso hubiera sido, por parte de Portela, acudir a los juzgados y que fueran estos los que determinasen si el centenar de avales que presentaron para afianzar la candidatura a la presidencia del Náutico era correcta o no, pero ha desistido. Tras 15 años en la directiva y otros 6 al frente del club, José Antonio Portela, tal y como reconoció ayer a FARO, renunció a la candidatura de modo que, al ser de la 'Tone' Pérez la única en vigor, será este regatista de 34 años el que dirija las riendas del club los próximos cuatro años.

Antonio 'Tone' Pérez asumirá previsiblemente la presidencia del Club Náutico tras seis años encabezada por Portela, quien felicitó a su candidatura y esgrimió que ya hizo «todo lo que tenía que hacer» por este club. Sus palabras hacen referencia a la grave crisis económica en la que se encontraba la institución cuando afrontó su presidencia, tras el fallecimiento del anterior presidente, Rafael Tapias. Concretamente, una deuda de seis millones de euros que motivaron la entrada del club en concurso de acreedores.

Tras una reestructuración de la deuda, que bajó hasta los 3 millones, la directiva de Portela trabajó para adecuar y negociarlos pagos a entidades bancarias, Seguridad Social y resto de proveedores. La firma de esta negociación todavía se fraguó este pasado mes de noviembre, según confirmaba ayer José Antonio Portela.

Desde las elecciones de finales de 2012, en las que Viviana García ganó la votación a la candidatura de Franco Cobas, presidente durante los ocho años anteriores, el club polideportivo vigués no había necesitado de las urnas, pues una sola candidatura se presentó en los siguientes mandatos (2016-2020 y 2020-2024).

Este año parecía que las circunstancias habían cambiado al presentarse dos candidaturas, pero tras la renuncia de una, deja previsiblemente como presidente a 'Tone' Pérez, muy vinculado a la entidad, sobre todo a nivel deportivo.

«Vamos a sacar todo el potencial del Náutico, con más actividades, ocio y eventos» Antonio 'Tone' Pérez — Único candidato a la presidencia del Náutico

Su vínculo con el Real Club Náutico de Vigo le llegó con solo 8 años, cuando empezó a navegar. Desde entonces, bien como regatista, bien como organizador y director de eventos deportivos, Antonio «Tone» Pérez, fraguó su proyecto para presidir la entidad en 2022, cuando se puso al frente de un campeonato de vela.

Vi que el Náutico podía ofrecer mucho más de lo que estaba dando; y este es un poco el objetivo, sacar todo su potencial. El Club tiene la capacidad de organizar eventos y actividades potentes y es lo que haremos; entablar relaciones con más asociaciones y colectivos para ofrecer nuevas posibilidades», explica Pérez.

«Modernidad» y «comunicación social», sus señas. Estas palabras fueron pronunciadas cuando todavía había dos candidaturas sobre la mesa.

—¿Qué reivindicaciones o urgencias necesita subsanar de inmediato el Real Club Náutico?

Es fundamental, primero, aumentar la masa social. Creemos que sería viable pero para ello es necesario invertir, modernizar el club, mejorar su operativa y gestión; también apostar por la digitalización y la comunicación social con el miembro. Tenemos que darle valor al socio y eso se consigue con más actividades y eventos. Lo prioritario es aumentar la parte, el ámbito social del club.

—¿Cómo es la actual situación económica de la entidad? ¿Es viable y posible la inversión?

No está bien. Aún queda un largo camino por recorrer. Se produjeron un descenso de servicios para el socio, no hubo inversiones, la calidad también bajó; actualmente el Club está saliendo de un proceso complicado.

—En su opinión, ¿qué representa, qué significa el Real Club Náutico para Vigo?

No hay vigués que no aprendiese a nadar aquí, en las instalaciones del Náutico. Es más que un símbolo de la ciudad. En breves cumplirá 120 años de historia, una historia de vinculación con el mar y con Vigo. Creo que todos tenemos algún familiar o amigo que está relacionado con el Náutico. Y luego también no podemos olvidarnos de su ubicación, estamos en el centro neurálgico de la ciudad y eso nos aporta también un plus. Creo que no será difícil abrir todavía más el club a la ciudad.

—¿Qué objetivo a corto y largo plazo se propone con su candidatura?

Creo que se necesita, de primero, una reorganización interna. Mejorar la oferta de actividades es primordial y eso supondrá la base para que en los próximos años, en este largo plazo, alcancemos los 5.000 socios, que es el objetivo. No creo que sea una quimera. El Náutico llegó a tener 11.000 socios, y ahora que Vigo y su área ha crecido en número de habitantes no podemos conformarnos con perder socios, al contrario, tenemos que crecer.

—La captación de socios es fundamental, ¿cómo la enfocan?

Se requiere un cambio de modelo. Ahora ya no hay esa identificación de los clubs como un club social, o elitista, eso ya pasó, ya no existe. Creo que el binomio ocio y deporte es fundamental pero no se ha cogido a tiempo. A día de hoy hay un perfil en la ciudad de padre o madre de 40 años con niños pequeños que no tiene muchas alternativas u ofertas. Nosotros proponemos un ambiente seguro y familiar. Esto es complicado de encontrar, qué alternativa hay sino, ¿estar toda la tarde en un centro comercial? Queremos que esta alternativa sea el Real Club Náutico de Vigo.

