La Real Filharmonía juega con Ibsen y Grieg por Reyes

La de Reyes es una noche de ilusión, propicia para la diversión y para jugar. Y eso es lo que pretende hacer la Real Filharmonía de Galicia (RFG) con el equipo del que se ha rodeado para regalar al público el espectáculo «El inconformista», por su tradicional y esperado Concierto de Reyes. La orquesta sumergirá a los asistentes en el mundo nórdico de duendes y troles que creó Henry Ibsen en su obra «Peer Gynt» y que musicó otro noruego, Edvard Grieg. Para guiarles por la historia, se subirán a las tablas los actores Tamar Novas e Inés Salvado, con una dramaturgia diseñada por Lorena Conde y bajo la batuta del director vigués Roberto Baltar. La noche del 5 lo estrenarán en el Auditorio de Galicia de Compostela y el jueves 9 desembarcarán en el Teatro Afundación de Vigo (20 horas).

Será la primera vez que este texto de Ibsen se escuche en gallego. «No es muy representada porque es largo y denso y normalmente se hacen extractos», explica Lorena Conde, integrante de la compañía Matrioshka Teatro y cofundadora de la compañía A Feroz. Ella se ha encargado de hacer el resumen de la historia de este personaje extravagante y antiburgués, un «inconformista un poco caradura», con el que acompañarán la interpretación que hará la orquesta de las dos suites que compuso Grieg para «Peer Gynt».

«La dramaturgia que hizo Lorena es casi una labor de cirujano, porque resumir y contar en toda su extensión y complejidad esta obra de Ibsen es muy difícil», alaba el actor Tamar Novas, que encarnara a este pícaro con sueños de grandeza que no deja de meterse en líos. «Un personaje muy complejo y peculiar», describe. Explica que él e Inés serán los encargados de «contar algunos pasajes, darles una narración que acerque un poco la historia a la gente» con el objetivo de entrelazar «con cierta fluidez» y «mucho juego» la obra musical y la literaria «sin desafinar». «Es una forma de aproximarse; haría falta mucho más para contar toda la historia», apostilla.

El actor compostelano, actual Premio Mestre Mateo a mejor protagonista por la película «Salta!», se estrena en un espectáculo de estas características, subiéndose a las tablas con una sinfónica, pero el mundo de la música no le queda lejano. Igual que Inés, estudió en el conservatorio. «Tuve una época, cuando empecé a tocar, que iba vestido de blanco, mi profesora de piano me llevaba de concierto y yo era el más pequeño de los pianistas. No voy a tocar, afortunadamente para el público, pero la sensación es un poco volver a eso», confiesa. Además, se siente cómodo en este entorno. «Mis mayores amigos son músicos y pienso que no es casual», sostiene y añade: «Me encanta la música, pero es como ejercer de tío en vez de padre. Me acerco sin el compromiso y la dificultad de tocarla, pero disfruto y vibro muchísimo estando cerca de músicos y, en este caso, de virtuosos».

Un momento del ensayo de Roberto Baltar con la orquesta, ayer. / RFG

Para la actriz Inés Salvado, integrante del grupo musical De Vacas —galardonado en los Premios da Música Martín Códax 2016—, es su segunda vez en un Concierto de Reyes de la Real Filharmonía de Galicia, después de que el año pasado actuara como narradora en el ballet de «La bella durmiente». «Ya de aquella fue para mí como una explosión. Yo también vibro mucho con la música, pero aún por encima, escucharla detrás, arropándote, te ponen los pelos de punta», describe. Cuenta que este año «es más divertido, siendo dos» y con un director, Roberto Baltar, «implicadísimo», y una orquesta «enganchada y muy participativa». «Va a ser una experiencia fantástica, muy bonita y diferente a la anterior», avanza.

Cambio en la batuta

Estaba previsto que llevara la batuta el director titular y artístico de la RFG, Baldur Brönimman, pero por motivos de salud le sustituye el maestro vigués Roberto Baltar, segundo premio en la primera edición del Ferit Tüzün Conducting Competition y oboe solista de la orquesta alemana NDR Radiophilarmonie. Explica que la RFG interpretará las dos suites de esta música incidental —música de escena que acompaña una obra teatral—, que Grieg compuso para «Peer Gynt». «Es una versión muy particular y, aunque haya un guión, lo que pretendemos es hacerlo muy cercano, jugar un poquito», expone y agrega que la idea es aproximar la orquesta al público para salvar esa «distancia que normalmente hay en los conciertos clásicos». De hecho, esperan a un público « muy variopinto».

Y para lograr ese objetivo, echarán mano del humor, con «muchos gags», también musicales. «Entre la orquesta habrá algún reno, algún coro de pueblo, ríen unas mocillas por ahí...», desvelan y agradecen a los músicos prestarse «muy generosos» a «este juego escénico».

Para Baltar está siendo «una experiencia muy enriquecedora». «Cuando tenemos la música y, además, les añadimos otras artes, es la mejor manera de empezar el año», aplaude.