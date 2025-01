Una peatón no pagará los daños del motorista que la atropelló pese a que ambos circulaban mal

El dilema es el siguiente: si un motorista circula por una zona indebida y atropella a un peatón que transitaba también por una zona en la que no podía estar, ¿quién tiene la culpa del accidente? El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Vigo lo tenía claro, si uno y otro discurrieran de forma correcta y «prudente», el suceso no se habría producido por lo que repartió «equitativamente» la responsabilidad. Pero la peatón discrepó de esta resolución y recurrió la sentencia ante la sección civil de la Audiencia de Vigo, que acaba de darle la razón y le retira al conductor la indemnización de 3.177 euros por las lesiones y daños sufridos con el accidente, al apreciar mayor «negligencia» en el piloto que en la transeúnte.

Los hechos se remontan al 14 de febrero de 2023, cuando un motorista invadió una isleta pintada en la calzada y excluida al tráfico para adelantar a los vehículos que estaban detenidos en el carril. Esa misma zona fue la elegida por una peatón para cruzar la carretera —a la altura del número 90 de Camposancos—, a pesar de tener un paso de cebra a escasos metros. El conductor no pudo esquivar a la mujer, ya que no la contaba en la isleta, y la arrolló.

Inicialmente, el juzgado apreció concurrencia de culpas entre piloto y peatón, pero los magistrados de la Audiencia viguesa estiman que para que el transeúnte responda por los daños en un atropello debe ser «su culpa exclusiva». Y aquí ambos cometieron una infracción que, a vista de los jueces, fue más grave la acción del conductor.

Así, señalan en la sentencia que la motocicleta «ni siquiera podría haber entrado en la isleta, por lo que a efectos de apreciar la gravedad del deber del cuidado» no tiene relevancia si el peatón se encontraba en ella o no. «La gravedad de la negligencia del conductor de la moto resultó causalmente determinante del accidente. [...] En la conducta de la peatón no cabe apreciar sino una omisión leve del deber de cuidado, pues si bien atravesaba la calzada fuera del paso de peatones, no habría de observarse el incumplimiento de las normas de cuidado pues los vehículos que circulaban por el carril estaban detenidos sin que le fuera exigible prever que por la isleta circularía antirreglamentariamente otro vehículo», señala la sentencia, contra la que no cabía recurso alguno.

Los magistrados estiman el recurso de apelación de la peatón, que había sido condenada a pagarle al motorista por los daños que sufrió en su moto y las lesiones, indemnización fijada en poco más de 3.100 euros, al considerar que tales daños «no resultan imputables a la conducta de la peatón, sino a su propia omisión del deber de cuidado en el manejo del vehículo, lo que excluye la responsabilidad pretendida en la demanda».