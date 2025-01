El hospital Meixoeiro de Vigo retrasa el inicio de tratamientos de radioterapia

A M.M. le cambió la vida el 4 de noviembre. Ese día acudió a Urgencias a Povisa por un dolor abdominal y el diagnóstico fue inesperado: un cáncer en el recto, un tumor que además tenía ya un tamaño considerable. El golpe fue muy duro, pero la vitalidad de este hostelero de Vigo le llevó a rehacerse rápidamente y afrontar con optimismo el duro proceso que se le venía encima. A mediados de diciembre tuvo cita con el oncólogo para determinar el tratamiento a seguir: combinación de radioterapia y quimioterapia. Tras más de dos semanas transcurridas desde entonces, sin embargo, el procedimiento clínico contra su cáncer todavía no ha empezado. «En principio iba a arrancar el próximo martes, pero como el lunes es festivo y los fines de semana no hacen radioterapia, pues se me atrasó la cita hasta al menos el lunes 13 de enero», explica M.M.

Tal y como reconocen fuentes oficiales del Sergas, esta unidad trabaja todos los días salvo sábados, domingos y festivos, «de la misma forma que todas las unidades con tratamientos ordinarios», y que los fines de semana siempre hay un equipo de guardia para urgencias. Este es el motivo del retraso en los nuevos diagnosticados con cáncer que necesitan radioterapia, como M.M. Hay que tener en cuenta que normalmente este tratamiento se realiza durante ciclos de cinco días, de lunes a viernes, y que al ser este lunes festivo, se está remitiendo a los pacientes a la siguiente semana, como al propio M.M.

Su caso además es paradójico. Tiene como hospital de a Ribera Povisa, donde es necesario que ingrese para someterse a quimioterapia. Sin embargo, para la radioterapia es destinado al Meixoeiro, por lo que precisará de una ambulancia para moverse entre un centro y otro. Así, el lunes 13 ingresará en Povisa para su primer ciclo de tratamiento de quimio, y por la tarde será trasladado al Meixoeiro para la radiación. En total, pasarán más de dos meses desde que fue diagnosticado en Urgencias y uno desde que el especialista le indicó el tratamiento necesario para hacer frente al cáncer que padece.

Desde la dirección del área sanitaria de Vigo se asegura que la espera media para una primera valoración en radioterapia es de doce días, y desde la consulta de evaluación hasta el inicio del tratamiento, «dependiendo de los casos», no pasan más de dos semanas. El de M.M. y otros pacientes que se han puesto en contacto con FARO serían por tanto situaciones anómalas de espera achacadas a circunstancias concretas, precisamente por esos cierres de la unidad durante los días de Navidad, Fin de Año o este lunes Reyes, además de los fines de semana.

Fuentes del Sergas en la ciudad defienden que «todos los pacientes con tratamiento radiológico están controlados, siendo citados a esta terapia según determinan los facultativos del servicio y sin quedar ninguna persona diagnosticada sin recibir su tratamiento aconsejado por esos criterios médicos». Así, en la primera consulta, el equipo correspondiente al área patológica solicita la realización de un TAC para los correspondientes cálculos dosimétricos y el marcaje de los campos a tratar, así como la periodicidad y duración de las sesiones, organizando los horarios y la gestión de los traslados en ambulancia en caso de ser necesarios.

El Sergas insiste en que es el equipo de Radioterapia el encargado de establecer la prioridad y las citas, convocándose las sesiones en función de la gravedad y evolución de cada caso. En aquellas situaciones que requieren de tratamiento inmediato, «se realiza en el mismo día o al siguiente», y los que se pueden programar, en dos semanas.

Diagnóstico precoz Precisamente, el diagnóstico temprano del cáncer es fundamental para aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes. El Sergas ha implantado en Galicia desde hace años las llamadas vías rápidas oncológicas, unos circuitos asistenciales que tienen por objetivo la atención precoz de la enfermedad, de manera que no transcurran más de 15 días en obtener un primer diagnóstico. La media de espera general en estos procesos se sitúa en la actualidad en 6,1 días.

