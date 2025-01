En lembranza de Quico

Non me resulta fácil enfrontarme ao teclado para escribir unhas notas ante o pasamento do vello amigo Quico Domínguez. Gurgullan no meu maxín numerosas lembranzas, moitas das cales terán que ficar polo de agora no escuro, para me centrar, por razóns obvias, naquelas que mellor o definían. Unha tarefa difícil, neste caso, cando participou ao longo da súa vida, con total xenerosidade e sen regatear esforzos, en numerosos proxectos que tiñan como razón de ser a nosa Terra.

Nesa síntese poderíase concluír que foron tres os eixos fundamentais de actuación: o relixioso, o político e o cultural.

No aspecto relixioso, cómpre salientar a súa entrega á Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos (SEPT), fundada por Xaime Isla Couto en 1966 e un comprometido colectivo de cristiáns galegos, na procura dunha Igrexa inculturizada no noso país, da cal foi director dende 1972 ate hai poucos de meses, cando xa a súa saúde estaba moi deteriorada. Neste senso, fun testemuña do seu decidido empeño para tirar do prelo, hai un par anos, a cuarta edición da Biblia en galego. Tamén cómpre destacar o seu cargo de director de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo durante varios anos.

No tocante ao eixo político, podería citar como exemplo a súa participación na fundación en 1974, na clandestinidade, do Partido Galego Social Demócrata (PGSD), xunto con outras notables personalidades do galeguismo, como Domingo Fernández del Riego, Alfonso Zulueta de Haz e Xosé Luís Fontenla Rodríguez. Tamén participou activamente na transición e nos primeiros anos da democracia nas filas do Partido Galeguista (PG) como secretario de organización. E malia que posteriormente se retirou da política partidaria, nunca esqueceu o seu compromiso coa democracia e co galeguismo. Con toda seguridade, o exemplo do seu pai, mestre republicano separado da docencia e prematuramente finado, influíu decisivamente naqueles principios.

No que se refire ao aspecto cultural, no que mantiven con el unha máis estreita relación, podería citar numerosos exemplos, como a súa importante achega na programación do Centro Galego de Barakaldo e a difusión do libro galego naquel territorio durante a súa etapa estudantil na Universidade de Deusto, ou a súa pertenza ao consello de administración da Editorial Galaxia e o seu extraordinario compromiso e dedicación á Fundación Penzol na súa andaina viguesa. Actividades estas exercidas con entrega e xenerosidade durante longos anos e até o seu derradeiro alento.

Non esaxero se digo que na Penzol fixo absolutamente de todo: organización de conferencias e mesas redondas, guía de visitas, clasificación de arquivos e documentos, traballos de divulgación, preparación e deseño de exposicións etc., na súa condición de padroeiro dende o ano 2007 e, se cadra, aínda máis na súa etapa como director da institución dende 2010 a 2021.

Non foi tarefa doada asumir este cargo substituíndo a Francisco Fernández del Riego, primeiro director da Fundación durante catro longas décadas, pero Quico superou o reto sobradamente. Son moitas as pegadas da súa magnífica contribución, sobre todo no tocante a aspectos organizativos e de xestión, tan propios da súa formación e experiencia de enxeñeiro, dos que se sentía moi orgulloso e que moito lle temos que agradecer.

Lamentablemente, algunha das súas derradeiras e importantes achegas, como a recente exposición da Penzol «60 pezas para sesenta anos», que el liderou, non puido inaugurala por mor da enfermidade, pero en canto tivo algunha melloría e se sentiu con forzas, volveu traballar nun intento de rematar algún dos proxectos que tiña entre mans nun exercicio de superación e responsabilidade. Mesmo até os seus derradeiros días lembrábanos tarefas pendentes ou temas que non debiamos esquecer.

Non me faltan razóns ao considerar que o seu nome quedará gravado con letras de ouro na historia da Fundación Penzol, e non dubido que, polo xa explicado, e mais polo que tiven que omitir por mor da urxencia, que Quico xa forma na ringleira de galegos inmortais que describiu Castelao na súa Alba de gloria.

*Manuel Puga Pereira é presidente da Fundación Penzol