«No hay nada más dulce que mi tierra: Palestina»

A Shehab Al-Din Zuhair Abed (Bengasi, 1996) la guerra le ha perseguido desde mucho antes de su nacimiento. En 1967 su familia tuvo que escapar de Gaza, la tierra de sus abuelos, y se dispersó por diferentes países de Oriente Medio. Hoy en día, casi sesenta años después, siguen huyendo.

Shehab Al-Din, el mediano de sus tres hermanos (y el único todavía vivo), ha terminado en Vigo tras un largo periplo, que está lejos de terminar. Entró en España el pasado 17 de diciembre por Barcelona, desde Omán, gracias a un visado de congreso que le consiguió tramitar la coruñesa Patricia Fidalgo, de la asociación Somos Gaza. El visado de Al-Din expirará en dos semanas, y su futuro es incierto. No tiene hogar al que volver.

Sus dos primeros años los pasó en Libia, luego se mudó a Egipto, donde estaba trabajando su abuelo materno. No sería hasta 2006, «o quizá 2007», no recuerda bien, que se desplazó a la que considera su tierra, y la más «dulce» que existe: Palestina. «Pasamos un mes y 22 días en la frontera. Mi madre no conservaba ningún documento, salvo un papel que la acreditaba como refugiada, del 67, pero no lo aceptaban y no nos permitían entrar en la Franja», recuerda Al-Din. Llegaron a pagar 5.000 dólares a un traficante de migrantes para poder entrar en Gaza.

«No teníamos techo, pero mi abuelo paterno vivía en Jabalia (ciudad al norte de la Franja), así que inicialmente nos instalamos allí», explica. Desafortunadamente, la casa no era lo suficientemente grande para que vivieran todos, por lo que cada cuatro meses se mudaban junto a unos tíos suyos. Al-Din recuerda que estuvieron en esa situación el primer año: «Migración constante hasta dentro de mi propia tierra», lamenta.

Pasados unos meses, un hermano de su padre les cedió una casa en la zona de Al Fajura, también en Jabalia. «La familia de mi tío se mudó temporalmente a otro sitio, y fue la primera vez que tuvimos un techo para nosotros solos», explica Al-Din. «Pasamos allí año y medio hasta que mi tío y sus hijos regresaron. Éramos once en una casa de 100 metros cuadrados». Pese a eso, Al-Din recuerda con cariño la plaza a la que daba ese «primer hogar». Porque según el periodista gazatí, fue en ese lugar donde hizo sus primeros amigos «jugando al fútbol». Se declara del Real Madrid, y le gustaría viajar a la capital para visitar el Santiago Bernabeu, aprovechando que está en España.

Esa época de normalidad no duraría. A finales de 2008, decidieron volver a mudarse con sus abuelos ante el poco espacio disponible en la casa de su tío. Shehab lo recuerda muy vívidamente: «Una tarde mi padre me dice que coja la bicicleta y regrese a la otra casa. Estaba pedaleando, y unas explosiones cayeron en el barrio del que venía. En ese momento tu cuerpo se paraliza. Todo tiembla y sientes pavor. Eran las primeras bombas de fósforo blanco que Israel utilizaba contra Gaza. Se veían unas columnas de humo por encima de los edificios. Regresé rápidamente para buscar a mi padre. Según llego a la plaza, me encuentro a mi mejor amigo, con el que me sentaba en la escuela, tirado en el suelo, moribundo. Le escuché decir sus últimas palabras». Al-Din buscó a su padre durante varias horas entre los cadáveres, pero «por fortuna, se salvó, porque justo se había ido a trabajar».

Al-Din deseaba estudiar Medicina, pero cuando le llegó la hora de elegir carrera no tenía pasaporte. «Estuve 16 años para que me lo expidiesen», asegura molesto. No podía irse fuera a estudiar (en las universidades gazatís no hay el grado), por lo que se decantó por Comunicación y Relaciones Públicas, y pronto comenzó a ejercer de fotoperiodista para la agencia de noticias EPA Images.

Tras 15 años en la Franja, la familia de Al-Din logró comprarse una casa «por medio millón de dólares». La vida sonreía a su familia, era 2021 y finalmente tenían hogar propio «a cinco minutos de la playa», recuerda. Pero la tranquilidad se vio interrumpida tras los ataques terroristas del 7 de Octubre: «La respuesta fue brutal. Nuestra casa estaba en la zona norte, que ahora está desocupada. Era una lluvia de misiles», rememora. Durante los bombardeos fallecieron sus hermanos. La mayor, Lamis, junto a su marido e hijo. «Solo sobrevivió Karas, la hija pequeña de mi hermana, de cuatro años, porque como es muy menuda quedó ilesa entre los escombros», explica Al-Din. Ahora, Karas se encuentra con unos familiares lejanos de la familia, pero «prácticamente sola», y es una de las mayores preocupaciones de Al-Din, porque «no hay forma de sacarla de la Franja».

Huida de Gaza

Shehab Al-Din logró salir de la Franja hace aproximadamente cinco meses, tras sufrir una detención por parte del ejercito israelí. Terminó en Omán: «No podía trabajar ni hacer nada, hay mucho racismo contra los palestinos», relata. Buscando ayuda, encontró a los gallegos Patricia Fidalgo y Eladio Ferreira, ambos pertenecientes a la asociación Somos Gaza, pero actuando como particulares han proporcionado ayuda y alojamiento a Al-Din. En Vigo, dio una conferencia la semana pasada en Árbore Tenda Ecolóxica.

Desde Vigo le invade la morriña, que al contrario que en español, si encuentra una traducción «exacta» en el árabe: Ghurba. Para él no hay tierra «más bella» que Gaza, y «tiene muchas similitudes con España, por ejemplo, en el clima». Pese a estar en Galicia, Al-Din asegura que su mirada, su corazón y su alma permanecen con Gaza.