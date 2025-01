La caída de nacimientos no toca suelo en el Chuvi y marca un nuevo mínimo

La mayor maternidad de Galicia, la que atiende al área sanitaria más joven de la comunidad, marcó un nuevo mínimo histórico de nacimientos al cierre de 2024. En el Hospital Álvaro Cunqueiro, estrenaron el año pasado sus pulmones un total de 2.786 bebés. El último, el día de Fin de Año, en torno a las 16 horas. Son 111 menos que el año anterior, cuando se bajó por primera vez de la barrera de los 3.000 alumbramientos.

Es un descenso interanual del 3,8% en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). En la serie histórica, no es de las caídas más acusadas. La mayor fue en 2018, con un desplome del 13,6%. Al año siguiente, repuntó ligeramente y en 2020 volvió a bajar. Lo hizo en un porcentaje muy similar al actual. Y salvo un estancamiento en 2022 —solo 13 bebés más—, los nacimientos no han dejado de reducirse. El año pasado se registró el segundo día desde que se conservan datos en el que no nació ningún bebé en los hospitales de la ciudad. Fue el 14 de abril. El primero había sido el 11 de marzo de 2018.

La tendencia comenzó en 2008, con la crisis económica. Ese año, el Hospital Xeral había alcanzado el pico de 4.641 nacimientos. Desde entonces, la red pública acumula una caída del 40%.

No es que el Chuvi esté trasvasando partos a la privada. Todo lo contrario. La mejora de las condiciones para las madres y sus bebés con la apertura del Álvaro Cunqueiro —con habitaciones individuales y unidades de trabajo de parto en vez de paritorios—, ha reducido el número de familias de los 26 municipios del área que escogen la privada. Tanto es así que, el año pasado, optaron por cerrar sus paritorios y reinventar sus servicios obstétricos la clínica Pintado y el Hospital Ribera Povisa —desde el 1 de junio–.

Solo Vithas Vigo mantiene esta atención entre los centros privados de la ciudad. El año pasado registró 125 partos, lo que supone un 47% más que el año anterior, debido al cierre de las otras dos maternidades. Desde el grupo hospitalario lo atribuyen también a que «mantiene una amplia cartera de servicios relacionados con la mujer». «No solo con el área de maternidad, sino también con el apoyo a todos los problemas que puedan tener las futuras madres que necesiten de la ayuda de la Unidad de Reproducción, a través de un completo servicio de Ginecología y Obstetricia con 6 ginecólogos y un equipo de matronas», añaden.

También es la opción de aquellas familias que quieren garantizar una cesárea acompañada y sin separación de la madre al nacer. Se realiza en todos los supuestos —salvo por razones médicas que lo impidan—, mientras que en la red pública se inició una implantación progresiva el año pasado, con una primera fase para las cesáreas programadas y sin riesgos expresos.

La gripe ya llegó a Urgencias Alguna intoxicación etílica y pocos sobresaltos. Así vivieron en el Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro la llegada del nuevo año. Lo que sí han constatado es que la gripe ya está aquí. Si el día después de Navidad —con una alta demanda, con 558 atenciones de adultos— el porcentaje de positivos en gripe rondaba el 10% en las pruebas respiratorias realizadas a pacientes vulnerables, en Fin de Año subió ya al 30%. Los profesionales estiman que podría llegar el pico la próxima semana. Por ello, a las personas con síntomas respiratorios les recomiendan limitar sus contactos con gente vulnerable y cuidarse con paracetamol y agua en sus casas. Urgencias ya ha previsto turnos de refuerzo con su propia plantilla para atender el previsible aumento de la demanda y hay contrataciones previstas para poder aumentar el número de camas en planta si se precisa.

