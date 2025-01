Treinta años de esoterismo en las Galerías Valladares

El tiempo parece detenerse. Las antiguas Galerías Valladares, en pleno centro de Vigo, han visto épocas mejores. La mayoría de sus locales se han quedado vacíos y muy poca gente recorre sus pasillos. Ante este panorama gris, hay un local que permanece abierto desde hace más de treinta años: Oráculo, que ofrece servicios de cartomancia, limpieza de energías y productos esotéricos para todo tipo de público. Su dueña, Conchi Rodríguez (Vigo, 1948), lleva 45 años practicando este tipo de actividades místicas y asegura que «es un trabajo muy vocacional» y que si todavía no se ha jubilado es porque se siente muy realizada al ayudar a sus clientes.

Conchi Rodríguez en su gabinete leyendo las cartas del tarot a una clienta / Marta G. Brea

El negocio, ubicado en el primer piso de la galería, se expande por el pasillo con figuras de brujas y unos amplios ventanales que permiten vislumbrar el interior del local, con grandes estanterías ordenadas meticulosamente, pero desbordadas por todo tipo de objetos místicos. La iluminación es tenue y el olor a incienso se expande por la sala. Rodríguez realiza desde adivinaciones a limpiezas de energías, en personas y espacios. La viguesa explica que tiene una muy diversa clientela: «Desde hace años que no hay un mismo perfil de cliente, vienen hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, porque todos tenemos miedos y sensibilidades, y en ocasiones necesitamos orientación».

La tienda de esoterismo Oráculo de Marqués de Valladares / Marta G. Brea

Oráculo solo abre por las mañanas, de 09.00 a 13.00, pero aún así, Rodríguez puede llegar a realizar siete consultas diarias, «aunque depende de la época», señala. Estas semanas tiene mucho trabajo por las consultas de previsiones con la llegada del nuevo año. Rodríguez llegó a la industria a través de una amiga, que practicaba cartomancia, pero recalca que «no son unas actividades que puedan realizar todas las personas o se pueda entrenar para conseguirlas, porque requieren de tener algo especial, se nace con ello». La familia de Rodríguez, sobre todo su abuelo, no vio con buenos ojos sus derivas profesionales: «Mi abuela siempre había estado interesada en la adivinación, pero mi abuelo no quería saber nada del tema. Al final, su mujer no le salió tarotista, pero sí su nieta».

Una bruja entre otras muchas figuras y objetos mágicos del local Oráculo / Marta G. Brea

En Vigo, calcula Rodríguez, solo hay cuatro espacios como el suyo abiertos al público, «pero en la práctica hay muchos más, con los oráculos que operan en sus casas o en otros espacios privados». Para la tarotista, estos representan cierta competencia desleal, porque «no se ven obligados a, entre otras cosas, pagar impuestos». El local que ha configurado Rodríguez a lo largo de treinta años se siente vivo. De las paredes cuelgan figuras o seres mágicos, y la religión se mezcla con el misticismo. La fe es importante, y Rodríguez explica para que muchas de sus recetas funcionen correctamente es necesario «ponerle mucho cariño en el proceso y dar todo a cambio de nada, porque si actúas por interés no se van a cumplir».

Unos budas entre otras imágenes y objetos mágicos del local de Marqués de Valladares / Marta G. Brea

Otros servicios

Conchi Rodríguez no limita sus funciones unicamente a la lectura de cartas. Tambien la demandan para la limpieza energética de diversos espacios. Uno de los trabajos que recuerda más vívidamente fue la limpieza de una casa en Nigrán: «Me llamaron de urgencia y acudí. Nada más entrar me entró un escalofrío, sentí que alguien se se había ahorcado —el 024 es el teléfono de atención a la conducta suicida, que está disponible 24 horas, todos los días del año, gratuito y confidencial—y efectivamente, me confesaron después que su padre se había suicidado en la bodega», relata. Rodríguez asegura que prosiguió a recuperar la energía positiva del lugar, y que la llenó de alegría cuando, pasado un mes, los dueños de la vivienda la llamaron para contarle que ya no sentían esa energía negativa.

Conchi Rodríguez en el centro de su local que huele a incienso / Marta G. Brea

«Poder ayudar con mi trabajo es lo que me hace sentir más realizada», reconoce la tarotista viguesa. A sus 76 años ya podría estar jubilada, y como le repite continuamente su marido: «Disfrutando de la vida». La labor de oráculo le obliga a estar muy atada, «sobretodo al teléfono», explica. Pese a todo, encuentra en la profesión de la que lleva enganchada casi medio siglo una fuente de orgullo y satisfacción inmensa. «Lo más bonito es cuando me traen un bebé, porque lleva un tiempo sin comer o tiene algún otro problemas; lo cojo en brazos y limpio sus energías negativas», asegura.

