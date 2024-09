“É marabilloso que se recoñeza o noso labor e esta incursión de Rimbaud nas nosas letras”

O Premio Plácido Castro de Tradución vén de recaer, por primeira vez en 22 edicións, nunha tradución poética ao galego. Foi a transcrición e interpretación da colección de poemas en prosa As iluminacións, do poeta francés Arthur Rimbaud, o que lle valeu á filóloga e poeta viguesa Oriana Méndez ser merecedora desta distinción, un recoñecemento que comparte coa tradutora e tamén poeta Tamara Andrés, coa que desenvolveu o proxecto. Tras avaliar as obras presentadas, o xurado acordou conceder o premio a ambas autoras ao considerar que a tradución elaborada “ofrece unha nova achega a un autor fundamental da literatura universal”, mantendo “a capacidade de evocación das imaxes e textos orixinais así como a sonoridade” e ofrecendo “unha versión creativa particular que enriquece vivamente a compresión lectora”, destacaron.

A viguesa Oriana Méndez, que recibirá o premio o 30 de setembro xunto con Tamara Andrés, súmase así a un elenco de autores premiados entre os que figuran Xela Arias, Lois Tobío, Anxela Gracián, María Reimóndez, Camiño Noia, Mona Imai ou María Alonso Seisdedos.

–Que supón ter recibido este recoñecemento?

–Estamos absolutamente honradas, Tamara e eu. Estamos agradecidas, honradas e felices por obter un recoñecemento a un traballo que foi verdadeiramente minucioso e denodado pola nosa parte. Sen dúbida, puxémoslle toda a dedicación e o mellor de nós, iso é así, polo que estamos moi felices de que se teña recoñecido.

–E este galardón resulta histórico, xa que é a primeira vez que o Plácido Castro recae nunha obra poética traducida ao galego.

–Efectivamente. É a primeira vez e é certo que nós xa tiñamos unha materia prima de primeiro nivel, que é a obra en si de Rimbaud, pero había que tratar de estar minimamente á altura para o lectorado galego. Esa materia prima de primeiro nivel estaba ao noso favor, pero é unha marabilla que se recoñeza, non só o noso labor, senón esta incursión de Rimbaud nas nosas letras, que non é a única.

–O xurado destacou a especial dificultade que entrañaba a tradución desta obra de Rimbaud. Dende logo non semella doado ao tratarse de poesía, un xénero no que hai que ter en conta a sonoridade das palabras, a linguaxe... Como foi o proceso, que dificultades atoparon?

–Tes razón, porque entraña unhas dificultades particulares que son as de ser unha obra literaria, que xa ten as súas características, e ademais por ser, efectivamente, poética, cos mecanimos propios e singulares da linguaxe poética, e tamén ser a obra dun autor tan absolutamente orixinal e libre como é Rimbaud. Obviamente, isto levounos a pensar, repensar e consultar moitas veces, darlle bastantes voltas, e o feito de levar a tradución a catro mans foi un valor engadido. Tamara Andrés e máis eu podiamos comparar, compartir, contrapoñer ás veces puntos de vista e solucións que unha daba e que podía abrir outra posibilidade, e isto foi positivo. En lugar de dificultar o proxecto, este traballo colectivo foi para ben, para ben da tradución.

–Houbo algún motivo especial para ter escollido traducir a Rimbaud?

–Hai tempo, remontándonos hai un par de anos, comentárallo ao director de Kalandraka, Xosé Ballesteros. Comenteillo por puro goce, polo puro desexo e pracer de traducir a Rimbaud e el viuno moi ben dende o primeiro momento, deu una resposta positiva dende o primeiro momento. Logo de ter un si, foi cando eu mesma pensei que sería moi bo incorporar a este traballo a alguén como Tamara Andrés, que ademais de ser poeta ten un labor como tradutora,. Comenteillo ao director de Kalandraka, que dixo que si, e á propia Tamara, que tamén dixo que si.

–Para achegar ao lectorado galego aínda máis As iluminacións, pode destacar que foi o que lles conquistou desta obra poética?

–O lectorado atopará nesta obra unha voz única, unha voz libre e unha voz que é dalgún xeito porta de entrada, unha porta que se abre a moitas cuestións que virán despois, como o surrealismo, por exemplo. Rimbaud é un iniciador, pero non só un iniciador, xa que ten unha pegada e unha voz auténtica, xenuína e incomparable. Hai figuras que son incomparables e no caso de Rimbaud é así; penso que esta é a oportunidade de achegarse a unha “luminiscencia” orixinal e única.

–E agora en galego.

–Si, efectivamente. Tamén traducimos ao castelán co selo Cuatro lunas, e atópanse aí tamén traducidas por Tamara e por min. Ademais, neste selo tamén pode atoparse Una temporada en el infierno. Pero está claro que As iluminacións, agora premiada, é unha boa oportunidade para adentrarse neste autor.

–Cal é a súa perspectiva sobre o sector da tradución ao galego? Hai aspectos que mellorar?

–Eu non podo, nin quero, dicir grandes cousas ao respecto, porque son unha tradutora literaria ocasional. Hai personalidades xa recoñecidas polo seu labor de tradución ao galego e penso que son eles e elas as que máis deberan abordar este tipo de aspectos. Para min a cuestión está en seguir un labor fundamental para que unha lingua estea viva: a tradución. En Galicia é algo que se vén facendo, e é unha empresa que se vén levando ao cabo, xa dende a Xeración Nós e, polo tanto, hai que continuala e temos grandes profesionais. Están aí e con libros de primeira categoría na súa tradución ao galego, como pode ser o Ulises de James Joyce, por exemplo. Hai grandes traducións e penso que hai que continuar nesta liña, porque tan importante é estar instruídos como sociedade nas linguas estranxeiras para poder ler alomenos algunhas obras na súas linguas orixinais, pero igualmente é importante ter bos profesionais, ben remunerados e cun recoñecemento, para poder acceder a esas obras en galego.

