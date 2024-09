El Galicia Sur colidera la formación de 9.000 europeos en oncología digital

La aparición de nuevas tecnologías y dispositivos digitales es constante y pueden ofrecer soluciones que mejoren de forma significativa la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria. La cuestión es saber usarlas. El proyecto europeo Digital TRANSition and dIgiTal resIlience in ONcology (Transition), busca dotar de estas destrezas digitales a todos los profesionales involucrados en la atención al cáncer. El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) lidera uno de los seis equipos de trabajo que lo integran. En concreto, el que ha analizado las necesidades formativas de los distintos perfiles implicados. Finalizado el trabajo de darle forma, este mes comienza la formación y este consorcio aspira a llegar a 9.000 sanitarios y no sanitarios de toda Europa.

Es un curso autoguiado online. Está dirigido a todas aquellas personas que intervengan en la atención a pacientes con cáncer: facultativas, enfermeras, farmacéuticas físicas, administrativas, educadoras, especialistas en las diferentes áreas que atienden casos oncológicos... Es de unas 200 horas y está dividido en cuatro itinerarios orientados a diferentes perfiles profesionales: no clínicos –en confidencialidad, seguridad...– personal médico y enfermero de Atención Primaria –toma de decisiones, salud psicosocial...–; sanitarios de hospital; y uno común a todos sobre atención y comunicación. Está disponible en doce idiomas oficiales de la Unión Europea. La participación es gratuita y será recompensada con la obtención de microcredenciales de interés curricular.

“Es un repaso por las herramientas que tienen a su disposición. apps, webs, calculadoras”, explica Ana Clavería, que lidera el grupo de Eficiencia y Calidad en Servicios de Salud del IISGS, que participa en este proyecto europeo junto a otros 24 equipos de 14 países, entre los que se encuentran organizaciones como la Coalición Europea de Pacientes con Cáncer, la Sociedad Europea de Enfermería Oncológica, la Asociación Europea de Gestión de la Salud o la Organización Europea contra el Cáncer. Cuenta con un presupuesto de 1,86 millones de euros.

El Galicia Sur colidera la formación de 9.000 europeos en oncología digital | R. GROBAS

En el análisis realizado desde el IISGS observan que los profesionales de la salud muestran lagunas en los conocimientos digitales. De hecho, señalan que no son una prioridad en los planes de estudios. Para transitar de una asistencia tradicional a una digital, abogan por programas formativos estructurados, accesibles y completos.

Mediante encuestas, descubrieron que los profesionales clínicos europeos necesitan más formación digital que los no clínicos. Más de dos tercios de estos últimos –el 67,9%– ya han recibido cursos de este tipo, frente a poco más de la mitad de los primeros –el 57,9%–.

Concluyen que “el desconocimiento en el uso de las nuevas tecnologías está generalizado”. Por lo que, aunque creen que la formación de Transition debe abordar todas las competencias digitales, “el empoderamiento del paciente y la seguridad son las que necesitan formación con mayor prioridad”.

La opinión del paciente

También pasaron encuestas a pacientes de cáncer y cuidadores. Es curioso cómo estos destacan que darían prioridad a que los profesionales sanitarios recibiesen formación en competencias digitales de comunicación, mientras que los clínicos y los no clínicos no lo ven tan necesario. Esto demuestra que las demandas de unos y otros no están alineadas, algo que los investigadores consideran que hay que resolver. Otra de las cuestiones que destacan es la necesidad de que exista un acuerdo mutuo entre pacientes y profesionales para el uso de estas soluciones digitales y destacan que no sustituyen a la actividad asistencial tradicional, sino que “la complementan”.

El proyecto Transition comenzó por el análisis de las apps existentes para determinar cuáles son útiles. Incluyeron las basadas en Inteligencia Artificial. “Es amplísimo y está cambiando constantemente”, explica Clavería y añade: “Lo complicado es ordenar un poco el conjunto de posibles utilidades”. Estudiaron también la formación que se estaba ofreciendo y, luego, evaluaron las necesidades de cada uno de los perfiles involucrados. Ya han escogido las destinadas a cada uno. En julio comenzó la formación a formadores y, ahora, arranca la de alumnos.

En una siguiente fase, esperan abordar la alfabetización digital en cáncer tanto para pacientes como para sus cuidadores. Ya están empezando a diseñarlo.

