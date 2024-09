Bajas y reducciones de jornada dejan 42 vacantes docentes a unos días del regreso a las aulas

Una semana resta para el inicio de las clases en los colegios de toda la comunidad gallega. En Vigo, desde este pasado lunes, los equipos directivos y claustro de profesores que los centros educativos llevan planificando horarios y programaciones de cara al curso que arranca en siete días con una complicación añadida: las bajas de última hora. Y es que tal y como se recoge en el portal web de la Consellería de Educación, son 42 las peticiones de colegios e institutos para cubrir vacantes por bajas de enfermedad, paternidad o maternidad o incluso reducción de jornada o participación en planes formativos de cara a este curso 2024/2025.

Uno de estos ejemplos lo encontramos en el CEIP Igrexa-Candeán. Ayer, parte del claustro docente se encontraba ya en el centro para reorganizar espacios y definir los proyectos del nuevo año lectivo en previsión del número de personal con el que contarán. “A Inspección Educativa le trasladamos la necesidad de contar con más profesores para alumnado con necesidades educativas especiales; también uno de nuestros profesores ha solicitado la reducción de jornada y es necesario reorganizar horas. Actualmente solo contamos con cuatro tutores para Educación Primaria, por lo que o juntamos grupos, que no es lo ideal, no queremos, o que sea un especialista quien de estas horas de tutorías. No queremos agrupar cursos pero tampoco mermar nuestros horarios”, explica la directora del colegio vigués.

Reconoce que esta semana previa es de las más “complicadas” del curso por todo el trabajo de planificación que conlleva. “Desde fuera parece que llegamos al primer día de clase con todo hecho y que ha sido fácil, pero no lo es. Siempre lo conseguimos, y no podemos decir que sea un caos, pero muchas familias no saben lo que cuesta cuadrar las horas y los horarios de tantos profesores y con tantos proyectos”, añade la directora.

La totalidad de las etapas educativas arrancan el nuevo curso este próximo miércoles 11 de septiembre y finalizarán el 20 de junio del año próximo para todas las etapas educativas, excepto en el caso de 2º de Bachillerato, curso en el que las jornadas lectivas acabarán de acuerdo con las fechas previstas para la evaluación de acceso a la universidad, ABAU.

Calendario escolar

El calendario escolar también recoge que, para este curso, las pruebas de evaluación de diagnóstico fijadas por el Gobierno del Estado a través de la Lomloe para 4º curso de Primaria y para 2º de ESO se realizarán entre el 1 y el 11 de abril de 2025. En este pasado año lectivo, fueron un total de 31.184 alumnos y alumnas de las etapas de Primaria (EP), Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Educación Especial matriculados en centros de Vigo.

En el caso del primer ciclo de Educación Infantil ( de 0 a 3 años), muchas escuelas infantiles o guarderías abrieron ya este lunes sus puertas para que las familias puedan conciliar tras el fin de las vacaciones. En el caso de las autonómicas, el inicio de las clases tendrá lugar este viernes 6 de septiembre mientras que las municipales lo harán un día antes, el 5 de septiembre.

Once carreras cuentan todavía con plazas en la UVigo

La CIUG todavía dio a conocer la lista de titulaciones a las que se puede optar de cara a este curso 2024/2025. Son once las carreras que disponen de vacantes tras seis llamamientos a la matrícula en los diferentes campus (Ourense, Vigo y Pontevedra): Ciencias Ambientales, Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Agraria, Turismo, Ingeniería Forestal, Filología en Gallego y Español, Traducción e Interpretación, Lenguas Extranjeras, Ingeniería de los recursos Mineros y Energéticos y el PARS (combina carrera y máster) de Telecomunicación.