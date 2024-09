La zona azul, sin cargadores de vehículos eléctricos: debería tener 27 hace 8 meses

Resulta llamativo que, en Vigo, donde se fabrican vehículos eléctricos, sea imposible encontrar un punto de recarga en la vía pública. Se concentran, sobre todo, en parkings de centros comerciales y concesionados, empresas y concesionarios, pero, por contrato, debería haber casi una treintena repartidos por la zona azul, también conocida como XER (Xestión de Estacionamento Regulado) u ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento). Según el acuerdo entre el Ayuntamiento y la adjudicataria, Dornier, tendrían que haber sido instalados 27 postes antes de que comenzase 2024. El retraso es de más de ocho meses.

La prestación del servicio municipal de la zona azul fue adjudicada por 23,4 millones de euros a la empresa en diciembre de 2017 –se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra a mediados de 2018– y se extiende 10 años, con opción a dos prórrogas de doce meses cada una. Una de las medidas contempladas en el acuerdo era la instalación de puntos de recarga de coches eléctricos en algunas de las plazas delimitadas con pintura azul con el objetivo de favorecer e impulsar la transición verde de la movilidad, que ya es una realidad imparable: la Unión Europea vetará los vehículos de combustión en 2035.

El compromiso escrito para el primer año desde el inicio de la prestación del servicio, en 2018, era colocar nueve postes de recarga –en la sede de la Diputación (Oporto), en la del Instituto Nacional de la Seguridad Social (García Barbón), en la Praza do Rei (Concello), en Pizarro (Urgencias), en Eduardo Iglesias (mercado do Progreso), en el Paseo de Granada (Policía Local), en Salamanca (Povisa), en Ecuador (El Corte Inglés) y en Pintor Colmeiro (centro de salud) con un presupuesto de 47.250 euros– y, hasta 2023, 18 más hasta alcanzar los 27. No hay ninguno y ya han pasado ocho meses desde que finalizó la fecha límite.

Resulta curioso que incluso se detallan en el contrato el modelo y la empresa que los suministrará. La realidad es que no se ha instalado ni uno a pesar de que las plazas de la XER están afectadas por las futuras zonas de bajas emisiones, que empezarán a funcionar próximamente: el Concello aseguró en marzo que estarán en marcha ya en 2025 y traerán bajo el brazo un periodo informativo previo a las sanciones de un año. Trabajadores de la zona azul trasladan su preocupación por el desconocimiento al respecto de esta cuestión: no saben cómo afectará al servicio la restricción de circulación de los vehículos más contaminantes.

Fuentes del servicio de la zona azul indican a FARO que el retraso en la colocación de los postes de carga es un incumplimiento de contrato, por lo que, si se considera una falta grave, podría desembocar en una rescisión del mismo. Defienden que el Concello debería dar la orden a la empresa para que cumpla lo establecido. Añaden que al gobierno local “le resultaría totalmente gratuita” la disposición de los puntos de carga al ser una de las condiciones del pliego, por lo tanto, los costes correrían a cargo de Dornier.

También está pendiente en la zona azul la ampliación del tiempo de estancia máximo de las dos horas actuales a cuatro. Lo prometió el alcalde, Abel Caballero, en noviembre de 2019 por la “demanda muy importante”, a la vez que informó que empezaba ese mismo día a redactarse la nueva ordenanza para incorporar este cambio. Casi cinco años después, la normativa sigue siendo la del año 2011. Los trabajadores defienden esta medida en zonas cercanas a hospitales, pero dejan claro que, en esos puntos, ya hay parkings subterráneos para satisfacer la demanda.

"Nula apuesta" del Concello por los vehículos no contaminantes

En mayo, el Partido Popular de Vigo, principal partido de la oposición en el Concello, denunció la “nula apuesta” del gobierno local por los vehículos no contaminantes al permtir que Dornier incumpla el contrato en lo relacionado con la instalación de los puntos de recarga. Su portavoz, Miguel Martín, destacó que la concesionaria está “obligada” a colocar los postes, por lo que pidió al Concello que le “reclame a la empresa que cumpla el contrato vigente, que exige la colocación y activación de estos cargadores para coches eléctricos sin mayor coste para las arcas municipales”.

En materia de movilidad sostenible, llama la atención que todavía no exista un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas gratuito, una tarea pendiente del Concello. Sí lo hay privado: se inauguró a finales de marzo de este año. Esta es una de las grandes demandas del colectivo ciclista y las entidades que apuestan por la defensa del medioambiente.

Los postes de la Praza Elíptica continúan sin funcionar Los únicos postes de recarga de coches eléctricos instalados en la vía pública en Vigo se ubican en la calle Fernando Conde, una de las que desembocan en la Praza Elíptica. A finales de abril, el Concello aseguró a este periódico que ya estaba preparando la licitación del contrato para poner en marcha los surtidores, instalados durante la obra de reforma integral de este céntrico enclave –se estrenó a mediados del año 2023–. Por ahora, siguen sin funcionar. Son tres postes con siete surtidores de 50 y 43 kW, según se puede observar en la rotulación. Llevan el sello de la empresa Circontrol, fabricante español referente en tecnología de recarga de vehículos eléctricos integrado en el Grupo Circutor. Informaron en aquel momento desde el gobierno municipal que se sacaría a concesión la explotación de este servicio, muy demandado en la ciudad, precisamente, por la escasez de este tipo de infraestructuras. A finales de marzo, se pusieron en funcionamiento 70 tomas de carga rápida de vehículos eléctricos repartidos en siete parkings –Praza da Independencia, Urzáiz, Areal, Policarpo Sanz, Pintor Colmeiro, O Calvario y Praza América– con un mecanismo de reserva de plaza para estos automóviles con reconocimiento de matrícula –se indica que está reservada con una barra que baja desde el techo con un cartel informativo–. También se instalaron postes en el subterráneo de la Praza do Rei.

