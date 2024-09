“Antes la ventaja competitiva de un país era su ejército, hoy son más los ordenadores”

El especialista en información cuántica y ganador el pasado junio del Premio Jaume I de Investigación Básica, Antonio Acín, ofrecerá hoy (19 horas) una charla divulgativa en el marco del congreso QCrypt. Dirige su propio grupo en el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), en Barcelona, y es uno de los científicos más destacados en este ámbito.

–Es la primera vez que este congreso internacional se celebra en España, lo que habla muy bien de la investigación en este campo que se hace en nuestro país y en Vigo.

–La tecnología de la información cuántica es un campo en el cual España tiene investigadores punteros. Y Vigo, en particular, ha hecho un esfuerzo importante reteniendo al talento local, como Marcos Curty, y atrayendo al de fuera para crear un centro importante. Lo demuestra el hecho de que hayan conseguido traer una conferencia como la QCryp, que es puntera en su ámbito. Es una buena noticia.

–Es un área todavía bastante desconocida para el ciudadano de a pie

–Haciendo una analogía, estamos como cuando se crearon los primeros ordenadores, que eran dispositivos enormes, solo disponibles en algunos centros de alta investigación y a los que el ciudadano no tenía acceso. Ahora mismo, estamos desarrollando esas tecnologías y ya existen los primeros dispositivos de ordenadores y de esquemas de criptografía cuántica. Por el momento, son caras para un usuario medio pero la perspectiva que se tiene es que progresarán, serán más baratas y acabarán llegando al ciudadano de a pie. A día de hoy, todavía no ha pasado pero algunos esperamos que la evolución sea la misma.

Antonio Acín. / Cedida

–Este avance será posible gracias a grupos como el suyo, más centrado en la investigación básica.

–Exacto. Como en todos los campos, se empieza por los resultados teóricos, luego se hacen pruebas experimentales de laboratorio y luego se intenta llevar esa idea a un producto comercial con todo lo que eso implica. Lo que está pasando ahora es que a partir de las ideas de hace unos años ya se han hecho pruebas y ahora empiezan a estar listos los primeros productos comerciales, que siguen siendo caros pero poco a poco van llegando a los usuarios.

–¿Quienes pueden utilizarlos a día de hoy?

–La criptografía cuántica permite que yo te envíe un secreto de manera segura utilizando un esquema criptográfico que lo esconde para que un espía no lo pueda leer. Y esto se hace utilizando las leyes de la física cuántica. Ya hay empresas que te permiten proteger tus emails con esta tecnología, pero es cara. Entonces, a día de hoy, son clientes que tengan secretos muy confidenciales y tan importantes que estén dispuestos a pagar bastante dinero. Otra aplicación, que no se aborda tanto en la conferencia QCrypt, es el desarrollo de ordenadores cuánticos. Pero por ahora quienes los compran son usuarios como universidades que quieren jugar con ellos. Todavía no han resuelto un problema de impacto en la sociedad. Por ahora, estamos jugando con estas máquinas. Todo está por explorar.

–Dado que el volumen de información transmitido a través de la red será cada vez mayor estas tecnologías van a ser claves para garantizar la seguridad.

–La seguridad claramente es un problema que va más allá de la ciencia y que implica a otros sectores como la defensa o el médico. La confidencialidad de los datos es un tema crítico. Ahora que las teorías que teníamos hace unos años están llegando al mercado, a nivel político se intenta controlar el flujo de estas nuevas tecnologías, con qué grupos y países se colabora... Yo me encuentro a veces en discusiones que hace diez años eran imposibles. Empezamos a sentir temas más relacionados con política científica o de seguridad. Antes la ventaja competitiva de un país era tener un mejor ejército, pero hoy en día depende más de contar con mejores ordenadores o con una capacidad de procesar mejor los datos que se generan. Estas tecnologías te dan una ventaja muy grande y ya entran en unas connotaciones que van más allá de lo que los científicos hacemos.

–En la pandemia se vio lo importante que es para un país no depender de otros en cuanto al desarrollo científico y tecnológico. ¿Ha avanzado España en este sentido?, ¿y en el campo en el que usted trabaja?

–Hay campos en los que tenemos una buena base como el de la criptografía cuántica. Pero un problema de España es que se ha hecho poco trabajo experimental. Es fácil pagar a un teórico pero adquirir equipos resulta más caro. Entonces no hemos tenido tanta suficiencia a nivel de tecnología. Pero es cierto que esta sensibilidad está creciendo. También porque lo hace en todas partes. Hay esfuerzos por intentar que las regiones y los países europeos sean autosuficientes. Obama, en un momento dado, preguntó a sus expertos si en EE UU se podía fabricar un ordenador y se dieron cuenta que no. Y entonces creó un programa para que fuese posible. En España hay un poco más de sensibilidad, pero aún dependemos mucho de otros países. Y hay que poner dinero.

–¿Tiene prevista alguna colaboración con el Quantum Communication Center de la UVigo?

–Si en diez años hablamos, es muy probable que yo o otra gente del Instituto de Ciencias Fotónicas ya tengamos artículos en colaboración con sus investigadores. Conozco a muchos de sus miembros como a Marcos Curty o a Hugo Zbiden, que ha venido desde Suiza y con el que ya hice trabajos conjuntos en el pasado. Y ya formamos parte de los mismos proyectos. Los científicos siempre estamos muy abiertos a colaborar. Es crucial. Hoy en día, si te quedas en tu despacho solo pierdes competitividad. Para resolver un problema, muchas veces necesitas conocimientos distintos y tú solo podrás aportar una parte. Por eso nuestro interés y el de Vigo es colaborar.

Asistentes al congreso internacional de criptografía en la sede Afundación. / José Lores

Quince trabajos desarrollados en la UVigo, en el programa del congreso internacional

La sede de Afundación acoge desde ayer la 14th International Conference on Quantum Cryptography (QCrypt), en la que participan 330 investigadores de todo el mundo para mostrar los últimos avances a la hora de garantizar la confidencialidad absoluta en la transmisión de datos a través de internet. La mayoría de ellos proceden de países europeos, pero también de EE UU, Canadá, China o Japón.

El encuentro, que organizan la UVigo y el Centro de Supercomputación de Galicia, fue inaugurado por rector Manuel Reigosa, el catedrático y director del Quantum Communication Center (QCC) , Marcos Curty, y Davide Rusca, en representación del comité organizador. Destacaron la “enorme satisfacción” que supone para la UVigo acoger este evento internacional, así como “el gran esfuerzo que se está haciendo desde Galicia y, particularmente, desde el QCC para realizar investigación en tecnologías cuánticas de comunicación”.

De hecho, durante el congreso, que se extenderá hasta el viernes, se presentarán 15 trabajos de investigación desarrollados en la Vigo durante el último año.