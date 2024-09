Una primera vez respetuosa, sin prisas ni presiones

La intimidad sexual entre dos mujeres, desde un punto de vista seguro, y con la particularidad de que una de las protagonistas supera los 25 años y nunca ha mantenido relaciones, una circunstancia que incluso le provoca ansiedad cuando en su entorno se habla del tema, debido a la presión social al respecto. No es habitual que una temática de este estilo se presente en la gran pantalla y mucho menos que se proyecte con un tratamiento respetuoso, íntimo y con el objetivo de crear un relato que haga sentir a aquellas personas que han superado la veintena y que todavía no han tenido relaciones sexuales que también pueden ser las protagonistas principales de una historia, que también pueden encontrar a una pareja con la que vivir una primera vez respetuosa, en un clima de confianza, sin prisas ni presiones.

Es la trama de Algo novo que contar , el primer cortometraje profesional que dirigirá la viguesa Paula Pereira y cuyo rodaje iniciará este mes tras haber obtenido una subvención a la creación audiovisual para la promoción del talento gallego de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic). “Eu recolecto, ademais das miñas propias vivencias, as das persoas do meu círculo de amizades e atópome con xente que aínda non tivo relacións sexuais e senten unha certa presión. Moitas destas persoas non é que non tiveran oportunidade, senón que decidiron que non era o momento, e iso é totalmente respectable. Con este traballo quero transmitir a esas persoas que non hai problema, que non hai présa, que é mellor facelo con alguén que permita crear un espazo seguro, unha persoa coa que poidas ter unha conversa sobre o que che gusta no sexo e establecer un clima de confianza, que xerar traumas na primeira vez, algo que é moi doado que suceda”, explica Paula Pereira, quien añade que “parece que non é normativo non ter mantido sexo con 25 anos, pero é que para min tampouco o é mantelo con 15 anos, por exemplo, e penso que é algo que pode repercutir no futuro se a experiencia é mala. Con esta curta quero que estas persoas sintan que poden ter este conto na súas vidas, que poden atopar a esa persoa coa que falar de sexo, creando un espazo de seguridade, sendo así moito máis doado que tirándose á piscina pola presión e sen unha certa confianza”.

Tras haber ganado el año pasado en la sección Novas Camadas del Festival de Cans con el cortometraje Despois de ti, una pieza audiovisual con la que Paula Pereira también conquistó en 2023 el certamen Desafío Illas Cíes y en la que abordaba desde la ficción la liberación de una joven que, tras conocer a una sirena y establecer una relación de escucha activa y cuidados, abandona la relación tóxica que mantenía con su novio, esta cineasta viguesa de 26 años de edad emprende ahora una nueva aventura con el rodaje del que será su primer cortometraje profesional, para lo que ha querido contar en su equipo con “toda unha referente” para ella, su prima Lucía Estévez, la también cineasta viguesa que este mismo año ha participado en el programa de desarrollo audiovisual Rueda Academia de Cine.

En este sentido, Paula Pereira comenta que “esta é unha sorte que non teñen moitas persoas, porque teño a unha referente na familia. Valoro a Lucía como persoa e como profesional e ela vai asumir os postos de axudante de dirección e de xefa de produción, algo que non é habitual, porque son dous postos moi fortes e de moito traballo. Para min é unha axuda extra que non todo o mundo ten e, ademais de ser a miña curmá, ela é a miña amiga, anímame, apóiame e ve cousas en min que eu mesma non son capaz. Ela é unha inspiración para min e ten moitísimo talento”.

Ao tratarse dun tema tan delicado, hai que deseñar un espazo seguro a nivel técnico e artístico, e teño ao equipo necesario para isto

El rodaje de Algo novo que contar, que narrará la historia de Xoana y Emma, dará comienzo la próxima semana y las localizaciones que ha seleccionado Paula Pereira, cuyos trabajos audiovisuales afirma que siempre cuentan con una perspectiva LGBTI, son Gondomar y O Rosal. Durante tres jornadas intensas, esta directora local y su equipo grabarán el cortometraje para el que Pereira reconoce que ha querido apostar por sus amistades a la hora de ejecutarla, puesto que “ao tratarse dun tema tan delicado, hai que deseñar un espazo seguro a nivel técnico e artístico, e teño ao equipo necesario para isto”, apunta.

Xoana y Emma serán encarnadas por las actrices Grial Montes y Lidia Veiga, quien fue nominada a mejor actriz de reparto en los Premios Mestre Mateo por A lei de Santos y ha participado en películas como El tirabeque, Matria o Cando toco un animal. Una vez finalizado el rodaje, la intención de Paula Pereira es introducir el cortometraje en el circuito de festivales autonómicos y sueña con que también se proyecte en alguno nacional.

