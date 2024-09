El norte de Portugal diseña un tren complementario al AVE Vigo-Oporto que lo conecte con Viana y su puerto

La prometida y esperada línea de Alta Velocidad entre Vigo y Oporto que vertebrará toda la fachada atlántica de Galicia y Portugal sigue aumentando su zona de influencia y posibilidades de crecimiento. Más allá del trazado de 150 kilómetros que tendrá estaciones en Valença, Braga y el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro, el norte luso ya diseña y proyecta un ferrocarril que lo complementaría en las localidades que se quedarían sin AVE.

La Comunidade Intermunicipal do Alto Minho trasladó al ejecutivo central su “Contributo ao Plano Ferroviario Nacional” en el cual incorporan pequeñas actuaciones para vertebrar mejor su región y maximizar los beneficios del tren en ella.

Esta propuesta, a diferencia de otras como una nueva línea entre Oporto y Zamora por Trás-os-Montes, se sustenta en premisas ya recogidas por Infraestruturas de Portugal. La construcción en Ponte de Lima de un apeadero en el nuevo trazado de Alta Velocidad serviría como “Estación Intermedia del Alto Minho” para reducir el tiempo de viaje a Braga (menos de 20 minutos) y Oporto (alrededor de una hora) con parada también en su aeródromo. Esta revolución en la conectividad se extendería también hacia Galicia, y los distritos del sur del país como Aveiro, Leiría o Coímbra.

Para ello se propone la construcción de una nueva línea de ferrocarril convencional en paralelo a la actual A-27, sirviendo como eje transversal complementario al prometido para el año 2032. Este trazado conectaría Arcos de Valdevez, Ponte da Barca y Ponte de Lima con Viana do Castelo y su puerto. El CIM destaca que de esta forma se potenciarán las exportaciones de la región, altamente especializada en industrias transformadoras o el sector forestal. Precisamente este tipo de tráficos serían los más beneficiados del nuevo ramal en la desembocadura del río Lima, donde también destaca la eólica marina o los graneles.

Pese a la complicada orografía de la zona, la elección de una línea convencional permitiría reducir la inversión necesaria para una línea que serviría principalmente como “lanzadera” hacia los trenes rápidos del interior o los regionales que seguirían circulando entre Caminha y Nine, ya al sur de Braga.

Entre los motivos esgrimidos ante el gobierno de Lisboa se encuentra también la enorme movilidad de jóvenes en estudios superiores o la existencia de 22 áreas empresariales por toda la región.

Línea de Alta Velocidad entre Vigo y Oporto / Hugo Barreiro

La asociación nació en 2008 y está constituida por las cámaras municipales de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte do Lima, Valença, Viana do Castelo y Vila Nova de Cerveira. Aunque no dispone de la capacidad ejecutiva o presupuestaria de las provincias y comunidades autónomas españolas, lo cierto es que goza de competencias en el ámbito de la movilidad. Este mismo mes de agosto desbloquearon tras varios recursos el contrato del transporte público de pasajeros en autocar, adjudicado a Nex Continental Holdings por los próximos cuatro años.

Esta primavera Infraestruturas de Portugal adjudicó los últimos estudios informativos y medioambientales necesarios entre Oporto y la frontera del Miño por un valor conjunto de 1.250.000 euros. El plazo de ejecución de los mismos alcanza hasta febrero de 2026, por lo que difícilmente estarían en obras antes de 2028.

Sin participación española

La propuesta podría servir como enésimo brindis al sol en la materia, pero lo cierto es que ni el cambio de color político en el gobierno estatal ha frenado la modernización del ferrocarril en Portugal. Después de un cuarto de siglo de intentos fallidos y reproches a ambos lados de la frontera, la maquinaria burocrática lusa se encuentra a pleno rendimiento y con la intención de “ganar la carrera” hasta la frontera. Prueba de ello es que ya se han lanzado los dos primeros contratos en la nueva línea hacia Lisboa.

El primero de ellos abarca los 71 kilómetros entre Oporto y Oiã y cuenta con un presupuesto de 1.661 millones de euros para su construcción y mantenimiento durante tres décadas. Pese a la importancia de la obra y su importe, solamente la oferta del consorcio Lusolav (formado por Mota-Engil junto a otras constructoras del país) fue aceptada en el concurso público-privado. Diversas compañías españolas con experiencia en el sector retiraron finalmente sus ofertas al considerar que no se cubrían los costes, por lo que Portugal no contará con su tecnología de inicio.

Al mismo tiempo, el gestor ferroviario luso acaba de lanzar el segundo contrato para una distancia idéntica entre Aveiro y Soure, al sur de Coímbra. En este caso el importe es de 1.604 millones de euros y las ofertas se podrán presentar hasta el 6 de enero.

Para hacer frente a esta inversión el gobierno luso recibirá 815 millones de euros del mecanismo “Construír Europa”, abarcando el 93% del importe solicitado y siendo la mejor valorada de las 134 recibidas por la Comisión este verano.

