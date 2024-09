Vigo, ¿una marca de ciudad o de su alcalde?

Quedó “enamorada” de Galicia tras una estancia erasmus en la USC, regresó a la Universidad de San Petersburgo para acabar su máster en Relaciones Internacionales y de nuevo puso rumbo a Compostela para hacer un doctorado en marketing político centrado en la promoción y la imagen de las ciudades. Su tutor, el profesor José Manuel Rivera, le propuso llevar a cabo una tesis sobre Vigo, que apenas conocía pero con la que acabó teniendo “una relación especial” y, entre otras conclusiones, Katerina Kravets señala que la marca de la ciudad y la de su alcalde forman, por ahora, un tándem indisoluble.

“Es una simbiosis, un conjunto que, hasta el momento, no se puede separar. Vigo ya tenía todos los requisitos y recursos para su desarrollo, pero gracias a él se consiguió la marca actual y esa transformación de la ciudad trabajadora que era en los años 90 a una ciudad para vivir y hacer turismo y de la que sus habitantes se sienten orgullosos. El alcalde es la mayor parte de la marca de Vigo”, señala.

Hasta ahora los resultados han sido buenos, pero Kravets subraya, respecto al momento en el que Caballero ya no ocupe praza do Rei, que “la marca Vigo todavía está construyéndose” y que, la prioridad, deben ser las necesidades de sus ciudadanos. “Primero hay que pensar en los residentes, para que estén satisfechos, y después en los inversores y turistas. Pero creo que lo están haciendo bastante bien en este sentido. En el futuro, cuando cambie la alcaldía, veremos cómo será”, añade.

La autora del trabajo, Katerina Kravets. / Cedida

Para llevar a caso su trabajo, Kravets realizó personalmente encuestas a pie de calle durante el pasado año para conocer las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos y su percepción sobre el alcalde, además de investigar sobre la historia de Vigo y consultar al experto en marketing Carlos Prado.

“Antes de empezar la tesis solo había estado en la ciudad una vez y tampoco me había impresionado demasiado, pero luego, cuando volví de Rusia en 2018, la visité más veces y me gustó mucho más. La vi más desarrollada y atractiva. Durante el año pasado viví en Salceda de Caselas e iba mucho, de hecho, si puedo no me pierdo las luces de Navidad porque me encantan”, reconoce entre risas Kravets, que actualmente reside en Boiro.

La iluminación navideña es precisamente uno de los factores que han apuntalado la marca de la ciudad y que, junto con las numerosas apariciones del alcalde en las cadenas de televisión nacionales y su presencia en las redes sociales, contribuye a que Vigo atraiga cada vez “más fama y reconocimiento”.

Kravets, durante la Navidad viguesa. / Cedida

“Las estadísticas del INE sobre el número de visitantes demuestran que ya está en el mapa y el hecho de que haya otras ciudades, como Badalona el año pasado, que quieren competir y repetir el modelo de la Navidad viguesa demuestra que la marca tiene sus resultados. Y se podría seguir esta estrategia porque las playas y las islas Cíes y todo el entorno natural ya atraen por sí mismos. También la arquitectura y el programa Vigo Vertical están llamando la atención”, plantea Kravets.

En su estudio señala cómo, en el mundo actual, las ciudades “compiten activamente entre sí” para atraer turistas e inversiones y hacer crecer el empleo y el bienestar. Pero, más allá de los recursos de los que disponga, su imagen y, por tanto, el city branding, resulta vital.

Las estrategias que Vigo ha puesto en marcha para crear esa imagen atractiva pasan por promover las industrias y las atracciones culturales o históricas que la hacen especial. La campaña de Navidad, los festivales o ciertas rutas turísticas le ayudan a atraer turistas y promoverse como destino en verano e invierno. Pero además, añade el estudio, como motor económico e industrial de Galicia, ha facilitado la creación de nuevos negocios y empleos, y diseñado un entorno urbano amable y confortable que “atrae y retiene” a sus ciudadanos.

Consolidada como destino turístico, con cerca de un millón de pernoctaciones por año, Vigo es “una de las cinco mejores ciudades de España en identidad de marca, siendo considerada un referente junto a Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao”.

Respetar la identidad y las necesidades de los ciudadanos

Y, como “aspectos clave para el futuro”, Kravets apunta a la desestacionalización del turismo, el refuerzo de sus funciones metropolitanas como ciudad de servicios, y la participación en plataformas logísticas y empresariales de carácter transnacional. También apunta al compromiso con la sostenibilidad y la diversificación a nivel urbano y territorial.

Respecto a la campaña de marketing viguesa en el futuro, la autora del trabajo subraya que la marca de ciudad “no se puede inventar”, ya que debe tener en cuenta la identidad propia de cada urbe. “Y solo puede desarrollarse, crear y crecer con la participación de un gran número de residentes”.

“Los vigueses están cómodos y satisfechos, pero también un poco preocupados por el crecimiento del turismo y no quieren tener los problemas que sufren otras grandes ciudades por este motivo”, añade Kravets sobre los resultados de sus encuestas. Por tanto, “la receta de una marca urbana sabrosa y saludable” pasa por construir una relación profunda entre ciudadanos y tener en cuenta sus opiniones, antes que las de los invitados.

Su tutor ya ha informado a Caballero de la existencia de esta tesis y, al parecer, además de sorprenderse por la nacionalidad de la autora, querría conocerla. “Creo que ya tiene muy buen equipo pero yo estaría encantada de darle ideas”, bromea.

Del marketing urbano al tecnológico

Desde 2022, Katerina Kravets ha estado vinculada a la spin-off Neutron Insights, surgida de la investigación que desarrolla el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la Universidad de Santiago. Su innovadora tecnología de tomografía industrial por emisión de neutrones amplía la capacidad de análisis de la composición química de materiales. Una especie de radiografía industrial “con la que podemos ir más allá de lo que ven los rayos X”. Formó parte de la última edición de la aceleradora ViaGalicia de la Xunta y Zona Franca y, tras su paso por Porto do Molle, actualmente tienen su sede en Santiago.

