¿Por qué Ons es una isla “casi” despoblada?

Para buena parte de la sociedad continúa siendo una incógnita el por qué la isla de Ons ha acabado prácticamente despoblada. Es por eso que el Parque Illas Atlánticas adjudicó una investigación para poner luz sobre esta circunstancia. El proyecto ya ha sido presentado y lo ha llevado a cabo el arquitecto vigués Alejandro Vázquez Correa. Concretamente, su estudio parte del legado construido que dejó el régimen franquista en la isla para desvelar las claves de la profunda transformación sociocultural, económica y natural que los edificios construidos entre 1965 y 1967 por el Instituto Nacional de Colonización (INC) ocultan.

Lo primero que hay que entender, apunta Vázquez, es el motivo por el que el INC motivó su interés por un territorio como las Ons. Habitada de forma intermitente desde el Neolítico, la población comenzó a estabilizarse a partir del siglo XIX, experimentando una etapa de prosperidad económica y auge demográfico durante la primera mitad del siglo XX. Este crecimiento se vio reflejado en un importante aumento de la población, duplicándose entre 1940 y 1950 llegando hasta los 520 habitantes. Este aumento, según la investigación, fue motivado por el cierre de la fábrica de salazón de la familia Riobó en 1936, lo que supuso el fin de un sistema feudal en la isla y provocó un mayor beneficio para las familias. La pesca, por aquel entonces, suponía la principal fuente de ingresos de los habitantes de Ons y, además, una forma de vida en donde las dornas eran el principal capital de los isleños.

La próspera economía y auge de población se vio frenada a partir de 1956 cuando el Ministerio del Ejército prohibió la construcción de nuevas viviendas. La restricción provocó el hacinamiento en la isla, afectando especialmente a los matrimonios más jóvenes que no podían independizarse y se veían obligados a vivir en condiciones precarias. Esta situación motivó los primeros casos de emigración conocidos, que se vieron intensificados a finales de la década de 1950 con la aparición de un nuevo factor de cambio: la llegada del barco a motor. Estas nuevas embarcaciones transformaron radicalmente la vida en la isla.

La isla de Ons en la actualidad / José Carlos García Martínez

Pero la ausencia de un muelle adecuado para la nueva vida en el mar, sumada al aislamiento y a problema de acceso a la vivienda, generó una importante crispación social que inició un período de tensiones en la isla. Las quejas de los isleños llegan al director general de Colonización, que en un informe advierte de un estado de superpoblación que provocaba un riesgo de empobrecimiento, la consanguinidad forzada y la dificultad para solventar la red de abastecimiento y saneamiento. También señala el aislamiento y una especie de psicosis, contrarios a los ideales sociales del régimen: la asistencia sanitaria era nula, los bautizos iban con retraso y los fallecimientos se daban sin asistencia religiosa alguna. Por todo ello, el INC decide no aumentar la población y, en consecuencia, no ampliar el muelle ni permitir construir más viviendas.

Alejandro Vázquez - Arquitecto “El Instituto Nacional de Colonización franquista jugó un papel clave“

Sin embargo, aprobó la construcción de un nuevo centro social en Curro que funcionaría como un edificio administrativo y un consultorio médico en las antiguas ruinas de la fábrica de salazón. También se levantó una iglesia con su torre, sacristía, viviendas para el cura y para los maestros, además de un lavadero. Y se mejoraron los principales caminos de la isla.

Los isleños, sin embargo, mostraron su descontento: al no poder atracar los nuevos barcos, la emigración fue cada vez mayor, y gracias a los relatos recogidos por un grupo de investigadores de la USC, los habitantes de Ons se denunciaban la “falta, inutilidad e ineficacia” de los servicios implementados.

“El INC ha dejado un legado social invisible. Más allá de los edificios de curro, tuvo un papel transformador de la sociedad impulsando la despoblación de la isla. Una decisión intangible que aceleró irónicamente la emigración, dejando una huella imborrable tanto física como culturalmente”, concluye Alejandro Vázquez. Actualmente apenas viven en Ons unas 20 personas.

