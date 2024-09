NeumoVigo busca en la IA un aliado para diagnosticar y manejar la apnea del sueño

Es una enfermedad que afecta a las personas cuando duermen. Su respiración se para total o parcialmente durante, al menos, 10 segundos, varias veces a lo largo de la noche. Se llama síndrome de apnea del sueño y es muy frecuente. Con un tratamiento correcto no debería suponer ninguna limitación en la vida. Pero, si no, puede ocasionar sensación de cansancio durante el día y somnolencia. También en situaciones de riesgo, como conduciendo. Las consultas de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) lidian al año con más dos mil nuevas sospechas. Y no tiene un diagnóstico ni un manejo sencillo. El grupo NeumoVigo, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) apuesta por la Inteligencia Artificial para optimizar la gestión de estos pacientes desde la aparición de la duda en los centros de salud, en el proceso de diagnóstico y en la elección del tratamiento que más conviene a cada uno.

NeumoVigo es pionero en Galicia –y uno de los pocos en España– en incorporar la IA para la gestión de las enfermedades respiratorias. Plantean emplearla también con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), déficit de alfa antitripsina (DAAT), cáncer de pulmón o COVID. Para el proyecto de diseño, desarrollo y validación de un sistema inteligente de soporte a la decisión clínica en el diagnóstico y tratamiento de la apnea obstructiva del sueño –el estudio DIOSA– han obtenido una beca de 56.281,25 euros del Instituto de Salud Carlos III –el organismo a través del que el Ministerio de Sanidad canaliza la inversión en investigación–, en la convocatoria de Acción Estratégica en Salud, la de mayor prestigio nacional. Es una financiación para tres años que comienza en 2025. En el segundo o tercer ejercicio esperan poder probar la nueva herramienta con pacientes del Chuvi, pero el objetivo final es ponerla al servicio de todo el Sergas. “Es un proyecto muy ambicioso”, destaca la neumóloga María Torres Durán, investigadora principal del proyecto junto al ingeniero industrial Manuel Casal Guisande.

La apnea del sueño no tiene un diagnóstico sencillo porque requiere la realización de pruebas que entrañan cierta complejidad. Habitualmente se realiza una poligrafía. Normalmente, se le entrega un pequeño aparato al paciente para que registre en su domicilio las señales cardiorespiratorias –saturación de oxígeno, flujo respiratorio y movimientos toraco abdominales– mientras duerme. En aquellos casos en los que esto no es suficiente, se solicita una polisomnografía, que también detecta señales electroencefalográficas y para lo que ya es necesario el ingreso.

Así es que estiman que por cada una de las dos mil sospechas de apnea del sueño que les llegan al año, se generan entre dos y cuatro consultas adicionales. De ahí que se necesiten soluciones para optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia del sistema.

Con el conocimiento acumulado en los últimos diez años por la unidad de trastorno de respiratorio del sueño –registraron más de 200 variables de sus pacientes– van a alimentar a este sistema de ayuda a la decisión clínica para que les ayude a cribar ya en Atención Primaria qué pacientes sí pueden sufrir apnea del sueño y priorizar a los de mayor riesgo para ser atendidos en el hospital primero. Como, por ejemplo, un conductor de vehículos pesados.

Diez mil personas en el área duermen con una máquina respiratoria

En un segundo momento, prevén usar esta herramienta para detectar a aquellos pacientes con diagnóstico confirmado y que se van a beneficiar más del tratamiento con CPAP. Se trata de una máquina que, a través de una mascarilla por la nariz o por la nariz y la boca, administra una presión positiva de aire –no es oxígeno– sobre la vía aérea para evitar que se “cierre” la garganta. En la actualidad, hay unas 10.000 personas que la usan en el Área Sanitaria de Vigo, lo que supone un coste de dos millones de euros según el convenio vigente. Los profesionales no suelen tener dudas en cuanto a cuándo deben indicarla, pero sí sobre quién va a cumplir con este tratamiento. En esta predicción esperan que les ayude la nueva herramienta.

En resumen, el grupo de investigación NeumoVigo espera que este sistema con IA mejore la gestión del diagnóstico y tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y que se pueda priorizar a aquellos con mayor riesgo y un caso tratable. Pero también a reducir el infradiagnóstico existente, optimizar la atención clínica y facilitar decisiones clínicas más precisas y basadas en datos y experiencia clínica experta.

Cuenta Casal Guisande que el estudio que han bautizado como Diosa –por su acrónimo en inglés– y otros en esta línea ya han suscitado gran interés de hospitales, empresas y farmacéuticas.

¿Dónde la usarán? En los centros de salud Quieren usar este Sistema Inteligente de Soporte a la Decisión Clínica para cribar y priorizar pacientes de más riesgo y descartar casos. En el complejo hospitalario Para determinar si necesita tratamiento con máquinas de presión positiva continua (CPAP) y prever el grado de cumplimiento del tratamiento. En toda la red del Sergas La previsión es probarla con un piloto en Neumología del Chuvi, pero ponerla al servicio de todos los centros públicos gallegos.

Una enfermedad cada vez más frecuente e infradiagnosticada Los expertos en Neumología advierten que la apena del sueño es un síndrome infradiagnosticado entre la población. Y, aún sin conocer los números reales del problema, sospechan que están creciendo. ¿Por qué? Porque aumenta con el envejecimiento, el sobrepeso y la obesidad, cada vez más presentes en la población. Sí perciben que el conocimiento de la población sobre estos trastornos es cada vez mayor y acuden más a la consulta. “Llegan pacientes que probablemente antes no”, cuenta la doctora María Torres, neumóloga del Chuvi e investigadora del grupo NeumoVigo. Así es que la demanda de la unidad de trastornos respiratorios del sueño está aumentando. Llama también la atención sobre la perspectiva de género. “Ahora sabemos que las mujeres en la época de la perimenopausia y menopausia también tienen más riesgo de padecer la enfermedad”, señala y explica que, entre otras cosas, se debe a los cambios hormonales y metabólicos. Los síntomas cardinales a los que hay que estar pendientes son: el ronquido nocturno de alta intensidad con apneas evidenciadas y excesiva somnolencia diurna. “Roncador sin más no es un signo de alarma porque un porcentaje muy importante de la población lo hace; se tiene que dar la tríada para considerarlas de riesgo de padecerla”, detalla. Como factores de riesgo se suman obesidad, hipertensión arterial o comorbilidad cardiovascular. “Entonces sería recomendable que lo planteara a su médico de Atención Primaria”, aconseja.

Suscríbete para seguir leyendo