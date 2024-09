Un sistema (im)perfecto: luces y sombras de las pulseras de control de maltratadores

Después de la prisión provisional, las pulseras de control telemático son sin duda la mejor medida para salvaguardar la integridad de las víctimas de la violencia de género. Pero pese a sus luces, este sistema tiene todavía demasiadas sombras. Su uso ha aumentado en los últimos años, pero los 48 dispositivos que había activos este agosto en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra continúan siendo toda una excepción si se compara esta cifra con la de denuncias o la de mujeres que están bajo protección. Además, estos brazaletes sufren fallos que dan lugar a falsas alarmas –con la consecuente sensación de angustia para las víctimas– o a que incluso no se comunique con la celeridad suficiente la proximidad de un agresor con respecto a la mujer a la que tiene prohibido acercarse. “Es un buen sistema, pero debe mejorarse”, coinciden desde el ámbito policial así como los colectivos que luchan contra la violencia machista, que no solo piden la mejora de estos medios técnicos, sino más personal para proteger a las mujeres. Porque, avisan, hacen falta más policías custodios. Los que hay tienen a demasiadas víctimas a su cargo.

Ha transcurrido ya más de un año desde que un guardia civil armado con una escopeta mató a su expareja Ana Vanessa Serén a plena luz del día a las puertas del camping donde trabajaba en Oia. Este crimen ya archivado judicialmente debido a que el homicida se suicidó horas después reabrió en toda España el debate sobre la idoneidad de potenciar las pulseras telemáticas. Y desde el Gobierno central y la Xunta se admitió la necesidad de “mejorar” el sistema de protección de las mujeres que sufren violencia de género. Pese a ello, desde entonces, al menos en la provincia de Pontevedra, no ha habido un incremento en el uso de estos dispositivos, que bien como medida cautelar o como consecuencia de una condena, solo se pueden imponer mediante resolución judicial, es decir, por orden del juez.

Un lento y progresivo aumento

En 2023, cuando Ana Vanessa fue asesinada, había 49 brazaletes para maltratadores activos en Vigo y provincia. En agosto de este año eran 48. Sí hubo un aumento con respecto a años anteriores. Los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad arrojan que en 2009 solo había una pulsera activa en todo el territorio pontevedrés. El incremento desde entonces ha sido constante pero lento hasta llegar al momento actual en el que se roza el medio centenar de dispositivos. Son más, sin duda, pero aún es un instrumento de control muy testimonial: en 2023 casi 2.800 mujeres denunciaron malos tratos en la provincia y para 348 se acordaron medidas de protección consistentes en órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación.

Magistrados y fiscales abogan por potenciar el uso de estos brazaletes En las XXI Jornadas de Presidentes/as de las Audiencias Provinciales celebradas en junio de 2023 en Pontevedra la violencia machista fue uno de los temas abordados. Y, entre otras medidas, los jueces pidieron “potenciar” el uso de los dispositivos telemáticos para el control de las medidas judiciales de alejamiento que se imponen a los maltratadores. También en la Fiscalía se dictaron instrucciones para que los fiscales soliciten estas pulseras en aquellos casos en los que la valoración del riesgo policial sea de nivel extremo, alto o medio de especial relevencia. La propia Policía Nacional, a raíz de una comunicación del Ministerio del Interior, suele plantear a la acusación pública que pida en el juzgado esta medida de control por GPS a partir de los casos de violencia de género clasificados como de riesgo medio: quedarían excluidos aquellos en los que se considera que el riesgo para las víctimas es no apreciado o bajo. Ante un caso de especial gravedad, la medida más eficiente es la prisión provisional. La alternativa al encarcelamiento cuando existe un peligro notable para la mujer son los brazaletes de control telemático. “Para adoptar una medida cautelar de esta naturaleza hay que valorarse judicialmente que sea proporcionada y ponderada: tiene que haber indicios del delito y una situación objetiva de riesgo”, señalan fuentes del Ministerio Público. Y avisan de que se debe contar también con el parecer de las víctimas: “Hay que tener también en cuenta a las mujeres; explicarles en qué consiste este sistema de control, porque al final, igual que los presuntos maltratadores, ellas también deben llevar un dispositivo encima; y nos hemos encontrado con víctimas que no quieren”.

“Las pulseras telemáticas solo se adoptan para casos graves”, explica la abogada Cristina Vieira, que tuvo algún procedimiento en el que se acordó este dispositivo. “A la víctima le da seguridad, se siente más tranquila, pero mi experiencia es que daban fallos, no funcionaban demasiado bien”, recuerda. Desde la asesoría jurídica de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos coinciden con esta apreciación. “Debería haber más pulseras, pero es un sistema con pros y contras”, indican. El Centro de Control Cometa es el que lleva el seguimiento de estos brazaletes que permiten geolocalizar a agresor y víctima de cara a garantizar que el primero cumple el alejamiento impuesto. Si se acerca demasiado, la alerta llega primero a una empresa privada que después traslada el aviso a Policía Nacional o Guardia Civil. “El aviso debería llegar directamente a los agentes policiales”, opinan en la Rede de Mulleres. Así habría, consideran, una mejor respuesta. También ponen el acento en los fallos de estos dispositivos. “En una ocasión una mujer nos llamó desesperada porque el dispositivo le pitaba y era que se estaba quedando sin batería”, explican. Otras veces hay otro tipo de errores técnicos que no se corresponden con una situación de riesgo real, pero que causan igualmente “temor” a las víctimas.

Control directo policial

Las fuentes policiales consultadas coinciden en que un control directo por parte de la Policía Nacional o la Guardia Civil mejoraría el sistema: “En vez de a una empresa privada con operadores que no son agentes, la alerta tendría que ir a las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Porque, ponen como ejemplo, alguna vez ha ocurrido que las víctimas les avisan de que tienen al maltratador a solo unos metros sin haber tenido aún los policías el aviso del sistema telemático de control. “Si los brazaletes no funcionan bien, causan el efecto contrario; hay que perfeccionar el sistema, porque es bueno, para que no provoque los problemas actuales”, concluyen.

El servicio policial vigués que lucha contra la violencia machista continúa bajo mínimos En Vigo la violencia de género se combate policialmente desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de la Policía Nacional. Un servicio que desde hace tiempo se encuentra bajo mínimos. Junto a la propia labor de investigación, en esta unidad están los agentes que se dedican a la protección de las víctimas. Y la violencia machista no es su único cometido. También les competen las agresiones sexuales –que están al alza– o los menores desaparecidos. A día de hoy la plantilla está compuesta por 17 policías, si bien, debido a bajas o vacaciones, no están todos activos. El sindicato JUPOL afirma que se ha solicitado que se habilite una especie de grupo de agentes que hagan funciones de trámite para liberar a los que integran la UFAM de forma que éstos se puedan dedicar de pleno a la investigación de los delitos y a la protección de las mujeres. “La pelota ya está en el tejado del jefe de la brigada local de Policía Judicial, pero aún no ha dado el paso de cara a realizar dicha reestructuración”, denuncian desde este sindicato policial. Lo que piden concretamente es que se destine a varios agentes a la tramitación de denuncias y otras labores puramente de trámite para que los policías de la UFAM puedan salir a la calle a investigar. “No se puede entregar un atestado en el juzgado solo con la declaración de la víctima; hay que ir al entorno vecinal, al entorno familiar... para tomar declaraciones, para tener más indicios”, resumen.

