El reto de autopublicar un libro

Ver la portada de tu obra, ya sea una novela, cuentos o poemarios, expuesta en el escaparate de una librería es un sueño que comparten todas las personas que se dedican al arte y oficio de la escritura. Sin embargo, pocos llegan a alcanzarlo y el proceso es un “camino caótico”. Así lo describe José Gómez López, vigués que acaba de publicar el pasado mes de marzo su primer cuento infantil: ¿Eres tú mi mami?

Tiene en un cajón, guardados, decenas de textos y poemas que, probablemente, nunca verán la luz del sol. “Hasta la fecha siempre había escrito para mí”, concreta.

Como él, muchas personas imaginan la literatura como una forma de “entender su existencia”, resalta Ana Fidalgo, quien ya se ha autopublicado su segunda obra. Está segura de que a día de hoy “la escritura literaria no puede ser concebida como un modo de ganarse la vida”. Esta afirmación la argumenta con su experiencia: “envié los manuscritos de tres de mis obras a docenas de editoriales de todo tipo: grandes, pequeñas, independientes, la mayoría de estas ni siquiera contestaron a mis solicitudes”.

Reporta que las editoriales se reservan exclusivamente a obras que ofrezcan unas “perspectivas económicas claras”. Un par mostraron interés en su libro, sin embargo, lo desestimaron al “manifestar la incapacidad de publicar literatura culta de difícil difusión”, concreta la escritora.

José Gómez López - Escritor autopublicado “Siempre había escrito para mí, la autoedición es un: yo me lo guiso, yo me lo como”

José Gómez también buscó la manera de no tener que autopublicar, considera que ese proceso es un “yo me lo guiso, yo me lo como”. Pero como subrayaba anteriormente, el trayecto fue convulso y lo que empezó siendo una coedición, acabó en una “autoedición forzada por la editorial”. Se trata de un relato infantil que se desenvuelve a través de versos largos y rimas consonantes. No le resultó complicado obtener el primer visto bueno, pero la distribuidora, que también juega un papel muy importante en este trámite, dio su negativa.

El acuerdo al que accedieron finalmente fue la oferta de realizar dos ediciones “una primera tirada de 100 libros financiada por mí y, de venderlos todos, otra coeditada”, explica el autor. Se trató de una inversión de 900 euros, que consiguió recuperar gracias al apoyo de familiares, compañeros y amigos. “No lo promocioné de otra manera, por mi cuenta lo haría a través de redes sociales, imagino, aunque no tengo mucho alcance”, admite.

Jorge García también ha pasado por el reto de la autopublicación con Esas seis palabras que te oculto. Siguió la misma estrategia que José Gómez de persuadir a todos sus allegados, además hizo uso a su favor de la tecnología. Planteó diferentes métodos: puso la novela gratuita en ebook durante algún periodo de tiempo para ganar alcance, y lo anunció por diferentes grupos de Whatsapp.

Jorge García Pascual - Escritor autopublicado “La mayoría de editoriales no daban respuesta o rechazaban la propuesta”

Ramón Fernández Ameijeiras es un escritor especializado en la temática de videojuegos y el retrogaming. Para promocionar su libro optó por “acudir a encuentros personales y sociales a través de la comunidad”. Explica que a las persona les gusta que “le comuniques tus inquietudes, qué ofreces con la lectura, tu motivación e implicación personal.” Por eso recomienda presentar los libros en alguna librería local, “yo lo hice con un pequeño taller sobre videojuegos”, concreta.

Plataformas digitales

Ramón Fernández es un fiel usuario del libro tradicional, en papel. Sin embargo, a lo largo de este proceso estuvo explorando diferentes formatos para su publicación. “Vi a mi hija usando Wattpad”, destaca el autor. Se trata de una plataforma que permite a la gente leer tu libro a medida que lo escribes. “Si tienes mucho éxito en ella te proponen publicarlo”, explica el escritor, quien lo considera una buena opción para expresar el talento de cada uno. “Consagrarse como autor no depende de la publicidad ni de las plataformas multimedia. Los lectores siempre tienen la última palabra”, especifica.

Ramón Fernández - Escritor autopublicado “Consagrarse como autor no depende de la publicidad; el lector tiene la última palabra”

Jorge García, por su parte, escogió Amazon. “Era la única forma de autopublicar sin tener que realizar un pago inicial. Solo hay que subir el manuscrito maquetado”, es la principal ventaja que encuentra García en los avances digitales.

Ana Fidalgo empleó la misma plataforma: “es sencilla, ofrece resultados óptimos y los libros se imprimen bajo demanda”, esa fue su primera impresión.

Con los años, advierte que Amazon “es un gigante que acaba por dominarte”. Hace poco retiró sus libros de la venta y solicitó a la página un “borrado de la huella”. “No me lo permitieron, alegando que se podían producir ventas de segunda mano”, resalta, y cuestiona dicha consecuencia. “Este es un mundo nuevo, caótico, donde todos beben descontroladamente creando una biblioteca babélica de imprevisibles consecuencias que ha desdibujado los límites de la calidad y el control”, expone.

La coedición

Muchos autores emergentes se acogen a la coedición para llevar adelante su proyecto. Este proceso consiste en que “el escritor apoya económicamente un número determinado de libros y la editorial se encarga de 50%”, así lo explica José Gómez, ya que fue su opción inicial.

“Un escritor es un ‘vendedor’, no un consumidor de su propia obra”

Ana Fidalgo no está de acuerdo con la forma de trabajar de estas editoriales:” viven de las ilusiones de autores noveles, que han dedicado tiempo y esfuerzo a sus obras y no ven una salida para ellas. Un escritor nunca debe pagar por publicar su libro; un escritor es un «vendedor», no un consumidor de su propia obra”, aclara. Lo razona explicando su funcionamiento. “Diseñan e imprimen los libros, pero luego los envían para que el propio escritor organice su presentación y los venda, cobrando de antemano por algo que uno mismo debe hacer”.

Los cuatro amantes de la literatura concuerdan en que el proceso de editar el libro fue “lento y duro, de robarle muchas horas al sueño”. Se convirtieron, en poco tiempo, en maquetadores, productores, diseñadores. Aunque todos lo hiciesen por una motivación personal más que profesional, no repetirían el mismo proceso.

“Cuando escriba mi segunda novela buscaré la publicación tradicional, porque da una legitimidad que es difícil de conseguir al autopublicar”, concreta Jorge García. Ana Fidalgo, por su banda, ya autopublicó dos libros: “mi última novela fue enviada a multitud de editoriales y a día de hoy sigue en una carpeta de mi ordenador. No tengo ya ninguna pretensión de publicarla por mi cuenta”.

