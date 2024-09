Becarios en “start-ups”, aprendizaje e inspiración

Experimentaron el vértigo que supone adentrarse por primera vez en el mercado laboral y ahora acompañan a los estudiantes en ese primer contacto con la realidad y les inspiran con sus ejemplos de emprendimiento. Gracias a un nuevo programa impulsado desde el Vicerrectorado de Estudiantado y Empleabilidad, catorce alumnos de diferentes ramas realizan sus prácticas este verano en empresas emergentes fundadas por titulados o miembros de Alumni UVigo en ámbitos que van desde la alimentación de origen vegetal, la biotecnología, las ciencias marinas y la ingeniería agroforestal al mundo editorial y creativo o la formación en el rural, pasando por la gestión de baterías, el deporte y la salud.

Todas las iniciativas tienen un máximo de cinco años de vida y, en la mayoría de casos, esta convocatoria les ha permitido recibir a sus primeros becarios durante dos meses. Es el caso de Hydrosphere, una empresa de base tecnológica (EBT) con sede en la Ecimat de Toralla (CIM-UVigo) que surgió de las investigación que se desarrolla en sus laboratorios y que está especializada en estudios ambientales acuáticos tanto para instituciones públicas como para empresas. “Nos decidimos ahora porque tenemos proyectos en marcha que pueden ser de interés para que una persona en prácticas pueda aprender y avanzar”, detalla Marta Domínguez, su fundadora y ahora también tutora de Andrea Rascado, estudiante del máster en Biología Marina.

La joven se ha incorporado al trabajo relacionado con dos proyectos, Climarest y Apromex, tanto en el laboratorio como en diferentes muestreos. El primero de ellos es un consorcio europeo e Hydrosphere da soporte al grupo EcoCost de la UVigo que ha fondeado microarrecifes de hormigón en Liméns para generar nuevos hábitats e impulsar la colonización de especies de interés. Y el segundo, liderado por la Consellería do Mar y cofinanciado con fondos FEMP, busca optimizar la obtención de semilla para el sector mejillonero.

Andrea Rascado y su tutora Marta Domínguez en el laboratorio de Hydrosphere, en Toralla / Alba Villar

La plantilla de la empresa varía según las necesidades de cada momento, aunque Domínguez se ocupa a tiempo completo del trabajo científico y de gestión: “Los comienzos son muy duros. Es difícil emprender, pero a base de paciencia acabas saliendo adelante”.

Consciente de estas dificultades, a su estudiante en prácticas le gustaría algún día seguir su ejemplo. “A día de hoy me parece más factible trabajar para alguien, pero si tuviese recursos es algo que no descarto y que me gustaría”, reconoce.

Por ahora, asegura estar aprovechando al máximo la experiencia: “Me pareció una oportunidad muy buena de aprovechar el verano y de conocer una empresa que hubiese salido de la UVigo. Y estoy muy contenta, me está gustando todo. Este año acabo el máster y todo el mundo es bastante pesimista respecto a la investigación, pero parece que hay salida y estas prácticas me están ayudando a saber en qué planos moverme. Además, trabajar en Toralla es una pasada y la empresa también tiene una parte de divulgación que me interesa”.

Sin unas vistas tan privilegiadas pero con igual satisfacción trabaja Paula Viceiro, alumna del doble grado ADE/Derecho, en las oficinas de Vaneta Food en Porto do Molle. “Llegué un poco abrumada porque son mis primeras prácticas, pero desde el primer día se generó equipo y siempre hay alguien dispuesto a ayudar y resolver tus dudas. El ambiente es muy bueno y además siempre me llamó la atención la filosofía del plant food e intento reducir mi consumo de carne”, explica.

La alumna Paula Viceiro y la CEO Águeda Ubeira en las oficinas de Vanetta Food / Alba Villar

La empresa de alimentos 100% gallegos y vegetales fundada por Águeda Ubeira y Manuel Vila finalizaba en junio su paso por la aceleradora ViaGalicia de Zona Franca y la Xunta y se encuentra en pleno proceso de crecimiento. “Como buena start-up que somos estamos realizando cambios, el equipo se ha reforzado y, a corto plazo, nuestro objetivo es la entrada en gran superficie, generar una marca reconocida y lanzar nuevos productos. Creo que es el momento más bonito de la empresa y también para hacer unas prácticas”, sostiene la CEO.

Además de contar con Paula Viceiro hasta mediados de septiembre, a lo largo de este verano también recibieron a Susana Andrade, alumna del máster en Comercio Internacional, que se desplazó ex profeso desde EE UU. “Como empresa tenemos una flexibilidad elevadísima para incorporar a personal y estos programas son muy interesantes de forma bidireccional, tanto para el aprendizaje de los alumnos como para el nuestro. Las dos se han involucrado en el proyecto con muchísimas ganas desde el primer día y no tengo palabras más que de admiración hacia ellas. Para nosotros era la primera experiencia y ha sido superpositiva”, subraya Ubeira, que incluso se plantea recurrir a ellas en el futuro.

Para los responsables de Vanetta Food ha sido una prioridad integrar a las dos estudiantes en el equipo y encargarles tareas que fuesen capaces de llevar a cabo para que se sintiesen con “total valía”. Algo que parecen haber logrado. “El trabajo está siendo muy gratificante. En la carrera tocamos muchas cosas pero de manera muy teórica y que a mí me parecían aburridas. Pero aquí las he visto aplicadas y me he dado cuenta de lo importantes que son y de que este mundo me gusta. Cuando lo ves desde dentro es mucho más interesante”, admite Viceiro.

Marcos Estévez, ingeniero forestal y fundador de Amonte, también entiende que esta nueva convocatoria de la UVigo supone una oportunidad en ambos sentidos: “Sempre me pareceu moi positivo compartir tempo con xente que está estudando porque iso tamén che vai reflexionar e incluso innovar. E a min tamén me gusta compartir coñecemento e experiencia porque entendo que é unha necesidade imperiosa que se incorporen novos profesionais con enerxía e puxanza para traballar no medio rural e, en particular, na xestión forestal. É un proceso de aprendizaxe mutua e estamos moi satisfeitos co noso bolseiro, que é unha persoa moi proactiva”.

Marcos Estévez, ingeniero forestal y fundador de Amonte / Cedida

Aunque su empresa es de reciente creación, Estévez acumula una destacada experiencia y está involucrado en proyectos estatales y autonómicos junto a diferentes entidades para la utilización de drones y sensores multiespectrales o la gestión avanzada relacionada con los servicios ecosistémicos. “Estas prácticas en empresas emerxentes permiten aos estudantes aterrar a información teórica que reciben dos docentes, conectar coa realidade profesional e coñecer as tendencias na investigación. E no sector forestal e da madeira, onde xa hai empresas cun elevado grao de madurez, estanse xerando moitas oportunidades polos cambios lexislativos. O noso estudante está coñecendo opcións de futuro profesional”, destaca.

Los resultados están siendo tan buenos que muchos de los emprendedores como Óscar Penín, de la EBT Ruralisto, se plantean repetir en futuras convocatorias: “Teño clarísimo que volverei ter becarios sempre que poida ofrecerlles unha experiencia intensa e de introdución ao mercado laboral. No mundo do patrimonio cultural non hai moitos profesionais aos que recurrir nestes tempos e, ao mesmo tempo, as prácticas axúdanlle a eles a ver que si hai movemento”.

Alexandre Souto Estudiante de 3º de Ingeniería Forestal “Hago trabajo de monte y oficina y puedo aplicar lo que estudié”

Alexandre Souto, durante sus prácticas de este verano. / Cedida

Alexandre Souto estudia 3º de Ingeniería Forestal y asegura que sus prácticas en Amonte, la empresa fundada este mismo año por Marcos Estévez, están resultando “mejor de lo esperado”. “Estoy muy contento, recomendaría este programa al 100%. Estoy tocando casi toda mi rama, hago trabajo de monte y en oficina y puedo aplicar lo que estudié en asignaturas como Proyectos de ordenación. Y además acompaño a mi tutor en las visitas para aprender cómo moverse en este mundillo”, celebra.

Alexandre participa en iniciativas de la empresa como el proyecto Caprif, financiado por la Fundación Biodiversidad y que implica a varios socios de Galicia y Asturias en conseguir comunidades activas y paisajes más resilientes frente a los incendios forestales y el cambio climático. Valora positivamente la oportunidad de ver crecer una nueva empresa y no descarta el emprendimiento entre sus opciones de futuro.

Cristina Fernández Estudiante en Ourense “É unha oportunidade marabillosa para facilitar a transición laboral”

Dos expertas de Ruralisto, en el Archivo Histórico Provincial de Ourense. / Cedida

El historiador Óscar Penín fundó hace 5 años Ruralisto, una plataforma de formación e innovación en el rural que este verano acoge a Cristina Fernández, estudiante, como él en su día, de la facultad ourensana: “Todos sentimos esa vertixe ao acabar a carreira e esta convocatoria é unha oportunidade marabillosa para facilitar a transición laboral. Por un lado, a nós axúdanos a atopar profesionais cunha formación moi boa nun momento de moito traballo. E, por outro, nós ofrecémoslle unha aterrizaxe suave no mercado laboral e tamén visualizan o autoemprego. Hai que traballar moito, ser innovador e ter sorte, pero é posible vivir deste mundo”.

Cristina está colaborando en la normalización y conservación de los fondos de Luis Soto, fundador de la UPG, que posee el Archivo Histórico Provincial de Ourense. Y la próxima semana estará en el congreso SOPA, que reunirá a 150 investigadores de todo el mundo en A Limia.

