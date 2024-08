Una nueva realidad a 8.000 kilómetros

Enxeñería Sen Fronteiras (ESF) lleva años plantando semillas en diferentes rincones del planeta. Múltiples países entre los que se encuentra Honduras, donde la asociación está desarrollando en estos momentos un Programa de voluntariado internacional de Coñecemento doutras Realidades. El objetivo de esta iniciativa, incluida dentro de sus actividades de Educación para a Cidadanía Global, es integrar a las personas a las que acoge en el día a día de los países en los que la ONG gallega trabaja, impulsando el conocimiento de su realidad concreta. Todo ello para fortalecer su pensamiento crítico, así como su capacidad y criterios de actuación.

Esa realidad es la que ahora mismo están viviendo en primera persona los vigueses Víctor Echevarría y Sandra Lorenzo, que junto a la canguesa Martina Páramos están descubriendo –y autodescubriéndose en– el país centroamericano. Se trata de un proyecto que busca que los voluntarios se enfrenten directamente a los problemas de la pobreza, sean conscientes de las desigualdades entre el norte y el sur global y comiencen a intuir el por qué. Se les ofrece también la oportunidad de colaborar a pie de campo en cualquiera de las acciones con las que la entidad pretende equilibrar la balanza de la vida.

“Siempre tuve una concepción bastante negativa de la cooperación, independientemente de que me encanta conocer mundo y vivir aventuras, experiencias y enriquecerme culturalmente. Mi concepción negativa era por todo el tema relacionado con el mundo de la cooperación del salvador blanco occidental que va a los llamados países del tercer mundo, que tampoco estoy de acuerdo con esa denominación, a salvar a la gente y a decirle cómo tiene que hacer las cosas”, comenta Lorenzo sobre lo que considera una conducta de “neocolonialismo”. Lo que la convenció para adentrarse en el programa de ESF es que se alejaba radicalmente de esta visión y comportamientos para ir a la raíz de la situación, fomentando el progreso pero sin querer tomar las riendas del futuro de las sociedades más desfavorecidas. Como explica, ESF realiza una labor de mediación con las entidades locales hondureñas en una apuesta por la revalorización de su cultura, su medio y con apoyo a nivel presupuestario, aunque quien realmente diseña y ejecuta las iniciativas que se llevan a cabo en el seno de la cooperación son las propias organizaciones autóctonas. Entre ellas el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf).

Trabajadora social en formación, esta viguesa lleva en el país centroamericano desde el pasado 3 de julio. Su actividad se enmarca también dentro del proyecto Mulleres Bravas y aprovecha la estancia para realizar su Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Intervención Sociocomunitaria de la Universidade da Coruña (UDC). Junto a ella están el vigués Víctor Echevarría, ingeniero del medio natural por la Politécnica de Madrid y que participa en el PCR gracias al programa de Tecnoloxía para o Ben Común no Eido Profesional Técnico de Galicia de Enxeñería Sen Fronteiras; y la canguesa Martina Páramos, que estudia el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la Universidade de Vigo (UVigo) y está preparando su Trabajo de Fin de Grado (TFG).

“Unha cousa que me sorprendeu e que nos alí estamos moi tensos”, dice Echevarría por la vida en España. “Rómpesenos unha unlla ou pasa unha cousa moi pequena comparado cos problemas que teñen aquí”, agrega, explicando que en Honduras se toman las cosas “doutro xeito, moito máis tranquilo”. “Teñen unha capacidade de adaptación máis grande ca nós e levan as cousas con máis paciencia. Foi unha cousa que me sorprendeu e, penso, do que máis estou aprendendo”, sentencia.

Su rutina en el país centroamericano –cuenta Páramos– se centra en estos momentos en distintas tareas de cooperación en el terreno del que viven las comunidades autóctonas. Cuando hay sitio en los carros –indica en relación a los coches–, lo que están haciendo es acompañar al personal técnico de Coddeffagolf y ver cómo es su día a día en persona. “Un día imos cun grupo de pescadores e pescamos con eles, cun fío de nailon, un peso e un anzol cun camarón. Pesca artesanal”, detalla, añadiendo que, con los datos que recaban, llevan a cabo investigaciones para determinar en qué puntos está habiendo mucha menos densidad de pescado o poblaciones que ya no llegan al tamaño mínimo. “Hai moita empresa que ven facer pesca industrial e arrasa con todo. Dálle igual a xente que vive da pesca para alimentarse”, denuncia. “A realidade é moi distinta. Xa só co clima, que é unha calor húmida que se che mete dentro da roupa, e ata a comida. Xa sen ir a temas sociais, é distinta”.

