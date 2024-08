¡Marita, que tienes 90 tacos, cariño!

¡90 años y un día cumplió nuestra querida y activa Marita Vázquez de la Cruz, y a fe que no lo dejaron pasar por alto muchas de las amistades que sembró a lo largo de su vida, no solo como la primera mujerfuncionaria del Ayuntamiento de Vigo sino como presidenta de Diálogos 90 o como ella misma en las calles tomando un vinito con amigos con el amor que nos derrama! Unas 80 personas se reunieron en la Casona de la Torre redondelana de Dolores Fernández donde una Marita emocionada hizo su discurso antes de Jesús Alonso Montero y ante un retrato que le hizo Puri del Palacio en una fiesta de cuya organización se encargaron Bea Barrio, Arantza de la Torre y Begoña Ojea y en la que fue recibida ante un piano de cola con el brindis de la Traviata, por Alejo Amoedo y Nuria Lorenzo, y el pianista Iván Fernández le tocó la Mosa Donosa de Ginastera y un arreglo de Listz, titulado, “Mi amiga”. Ayudó también con música y amplificación Rony, el actor que hace “Coia o el Caos”. ¡Vaya fiestón después entre vinos, pinchos, tartas y bengalas!

Vuelven Bego Arana y Cristian Penelas con sus propuestas urbanas

¡Qué alegría volver a ver a Bego López Arana en acción urbana tras el breve paréntesis natalicio al que hubo de atender! Hoy ha convocado rueda con Cristian Penelas, las cabezas que están detrás de snAck Galicia en la planta 1 del complejo del Mercado da Pedra, en la terraza, de 19.00 a 22.00 h de la mano de Olivier y Sara, gerentes de La Mar de Latas, tienda sita allí de productos gourmet gallegos en lata, pero yo he visto discurrir las propuestas de Begoña hace muchos años, en otros como O Feirón de Bouzas, otro con Merkadot en un edificio céntrico vigués, un tercero llamado Ciclika, todos de market aliados con gastronomía música, cultura en general. Ahora vuelve tras un tiempo dedicado a su retoño y presenta en La Piedra de Vigo con el dj set de Cristian Penelas, Anahí y Arhana y una degustación gratuita de conservas, algo que sucederá en el hotel H4 de Cangas el 14 de septiembre con participantes vigueses y seguro que curioso público olívico: la segunda edición de su experiencia snAAck, en la que no faltará zona gastronómica con Gocho Vigo uno de los sonados proyectos de hamburguesas, o Sukha Funk que trae la parte vegana, entre otras propuestas de diverso género como arte, niños, mercado... con aforo limitado, están a la venta ya las entradas anticipadas a 15 euros con consumición.

Os Olmos, una playa con marcha pero mucha memoria sentimental

Me dice un lector que, si ya hablé de otras playas de Vigo, por qué no de la playa de Los Olmos y ya supongo porqué. Voy a mi archivo, refresco y digo que es la playa más bullanguera y noctívaga de todo Alcabre pero tiene memoria trágica de huidas en gamelas y de sangre de gente fusilada durante la Guerra Civil. Ese arenal de Los Olmos (Fontes o Batería), antes de La Fuente (Pincho do Gato, según la toponimia local), es la que más despedidas se dan a las puestas de sol que se pueden divisar desde ella tomando una copa. A ver quien lo niega con tres pubs en competencia al borde de sus arena: A Lúa, Os Olmos y La Vela, si es que siguen porque uso datos de hace años. Ese es su presente festivo pero tiene la playa también una memoria trágica, de huidas en gamelas, de gritos y disparos, de sangre derramada sobre este arenal como recuerda un monolito que señala que allí se fusiló a gente durante la Guerra Civil. Memorias de sangre republicana derramada, con protagonismo de obreros ferroviarios. Hubo en esta playa fábrica de salazón que duró al menos hasta los años 20 del pasado siglo y hasta un muelle en el que descargaban el pescado. Era antaño playa muy marisquera y por un túnel que conduce a ella bajo la carretera bajaban los lugareños con sus carros de bueyes o vacas a buscar algas para el abono sin desdeñar crustáceos como centollas o nécoras para tal fin. Sobraban, eran otros tiempos.