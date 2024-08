La contundente reseña de un turista sobre su viaje a las islas Cíes: 'Parece el Corte Inglés en rebajas'

El turismo de masas, tan criticado este verano en Galicia, no solo afecta a la vida de los residentes locales de las zonas turísticas; también empeora la experiencia de aquellas personas que acuden a pasar allí sus vacaciones. La masificación de los destinos turísticos puede hacer que la estancia más deseada se convierta en casi una pesadilla.

Uno de los lugares más visitados por los turistas en Vigo son las islas Cíes. El archipiélago es un tesoro natural protegido y para preservar su singularidad, las visitas están controladas por la Xunta de Galicia, que expide un número fijo de pases para viajar allí o pasar unos días.

Sin embargo, esto no quiere decir que todos los visitantes se queden contentos con el viaje a Cíes. Esta semana, un usuario de TripAdvisor (plataforma de referencia para leer y publicar reseñas del sector turístico) llamado Dany, decidió compartir su desencanto con las islas a través de una reseña de lo más contundente.

Las islas Cíes, "sobrevaloradas"

Camping de las Islas Cíes. / Marta G. Brea

El titular de su reseña ya es clarificador: "Sobrevaloradas". Este usuario afirma que "el sitio es muy bonito y tienes buenas vistas, pero está sobrevalorado". Parte de su descontento es porque el lugar, según explica, "está masificado".

"Te dicen que sólo pueden ir un número de personas al día y llegas a la isla y parece el Corte Inglés en rebajas. Llegamos a uno de los faros y había más gente que en las ramblas de Barcelona", continúa la reseña, publicada el 27 de agosto, y en la que especifica que viajó en pareja.

Además, en su "humilde opinión", este turista concluye que "el camping sobra". "Te dicen que no vayas fuera de los sitios delimitados para no erosionar la isla, que te lleves los restos de basura porque no hay papeleras, que no tires las colillas al suelo, que ni hagas ruidos para no perturbar a la fauna y ves el camping a rebosar de gente, las cafeterías, el supermercado y con la música a tope y te quedas a cuadros", afea.

Tras su excursión a las Cíes, Andy sentencia que "todo es un negocio". Solo unos días antes, otro usuario publicaba una reseña similar, en la que expresaba su "decepción total" ante un destino que califica de "masificado" y en el que "sobra la mitad de todo lo que hay": "Mucha reserva natural pero hay cuatro restaurantes y uno con la música todo el día dale que dale".