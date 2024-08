Las ideas suicidas y las autolesiones son ya la mitad de las urgencias psiquiátricas

“Pensar no suicidio é algo máis habitual do que parece”, sostiene Xacobe Abel Fernández García, presidente de la sección de Psicoloxía e Saúde del Colexio de Psicoloxía de Galicia. Por eso, que uno de cada cuatro universitarios gallegos lo haga no le sorprende. “Se estás nun traballo que non te gusta, pensas en deixalo. Se estás nunha vida que non te gusta, pensas en deixala”. Pero eso no quiere decir que lo vayas a hacer. Donde él observa el mayor problema en los datos del estudio del IISGS sobre el riesgo de suicidio en estos estudiantes es en el 4% que confiesa que ya lo ha intentado.“Inicia un camiño no que o suicidio é unha forma de relacionarse coa vida”, expone y defiende que el problema del suicidio “non é tanto a morte en sí” si non “que é unha decisión que se adoita tomar por motivos equivocados e, polas condicións nas que se toma, se prevé que é unha decisión da que arrepentirse”. Y más en la adultez joven o la postadolescencia, en las que influyen tanto las emociones y en las que hay tantas incertidumbres. “O que máis fai temer intentos de suicidio e telo probado antes, iniciar ese camiño”, destaca y amplía: “a morrer é bo terlle medo e os intentos de suicido fan perderllo progresivamente”. Confirma que hay una “sensación de que esta baza se está a xogar cada vez máis”. Aplaude que se hable más del suicidio pero advierte del riesgo de caer en su romantización o banalización. “É importante falar do suicidio como indicador de que algo vai mal e, probablemente, sexa solucionable. Nos está indicando que é momento de pedir axuda”.