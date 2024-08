Floristas: un bello oficio (casi) en extinción

“Es un trabajo precioso y es una pena que se pierda”, empieza contando, resignada, Rosa Simón, propietaria de Floristería Rosi en la parroquia viguesa de Candeán. La crisis y la pandemia han azotado a todos los negocios y las floristerías no han sido una excepción: desde la crisis sanitaria, las floristerías han notado una bajada en sus ventas. “No somos un artículo de primera necesidad, entonces los consumidores recortan en nosotros”, comenta Mercedes Calvo, propietaria de Merchy Floristas.

“Sí es cierto que la gente entra en tienda y compra flores, pero no está dispuesta a gastarse un dinero por un ramo”, explica Mercedes, destacando el aumento del precio de las flores desde la pandemia. “Hay gente que pide un ramo por veinte euros, eso antes era posible, ahora por veinte euros puedo hacer un detalle”, relata.

Coincide con ella Rosa Simón. “Ahora se considera la flor un artículo de lujo, creo que la gente no valora el precio de la flor”, comenta la propietaria de Floristería Rosi.

Bodas, defunciones, regalos y bautizos son lo que hace que hoy en día se mantengan a flote las floristerías. “Antes se ponía mucha flor en cementerio, ahora dependemos de defunciones y ramos de regalo”, anota Rosa. Mercedes por su parte resalta que “este verano está siendo criminal en cuanto a demanda, principalmente nos mantienen las bodas”.

“Se está perdiendo la cultura de la flor, ya no hay tradición de ir al cementerio a poner un ramo”, lamenta Rosa. Asimismo, el auge de la flor plástica también hace que se reduzca la clientela. “Notamos que ahora se vende más artificial para no tener que reponer flor”, explica.

A la falta de demanda se le suma la falta de personal que quiera formarse como florista. “Solicitamos gente para trabajar en floristería y no hay. No sabemos si a la juventud no le atrae este mundo y no se animan”, declara Rosa.

Para formarse como florista hay que realizar unos cursos. Estos cursos pueden ser de ámbito público, impartidos por la Xunta y los organismos oficiales, o de carácter privado, impartidos por empresas o por propias floristerías. Mercedes imparte cursos en su floristería y “sí que hay demanda de cursos, oscilan entre los mil quinientos y dos mil euros, lo que pasa que la gente luego no sigue”, comenta.

Ser florista no solo es hacer ramos, implica tratar con la gente en momentos tanto complicados como alegres. “Es un trabajo precioso porque te mueve la manera de tratar a la gente, no nos limitamos a poner flores, trabajamos con gente que llega triste y hay que saber gestionarlo, trabajamos con dolor y alegría, trabajamos con los sentimientos”, destaca emocionada Rosa, que concluye diciendo que “tengo el trabajo más bonito del mundo, es una pena que se esté perdiendo”.

Suscríbete para seguir leyendo