El Concello de Vigo sancionará con hasta 1.500 euros el uso de cortavientos en playas

Colocar cortavientos aparatosos en las playas de Vigo para acotar zonas en los arenales será motivo de multa si no se controla su uso. Lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien concretó que las sanciones son de 751 euros y 1.500 en caso de reincidencia. Dejó claro que los usuarios que los emplean –principalmente, en Samil– no lo hacen para protegerse del viento, sino para ocupar un espacio –o reservarlo–. “La normativa prohíbe que haya obstáculos para que el personal de socorrismo y salvamento pueda actuar. Tratamos de arreglarlo sin imponer sanciones, pero, si esto continúa a partir de mañana, impondremos multas", explicó.

Caballero abordó esta cuestión en el programa de televisión Mañaneros, de La 1, en pleno debate por esta situación, derivada del uso desmedido de cortavientos u otros parapetos en la playa más conocida de Vigo. No solo impiden a otros bañistas acceder a esas zonas, también tener vistas al mar desde posiciones más atrasadas en los arenales, motivos que han provocado ya quejas de vecinos. “No es una costumbre de la playa, aparecieron este año”, dijo el alcalde.

Destacó que esta coyuntura que incomoda a los bañistas está “circunscrita” al arenal de Samil, que tiene casi 1,5 kilómetros. “Al lado, hay otra sin cortavientos y, enfrente, está Rodas, la mejor playa del mundo”, apuntó ante las cámaras del programa de TVE. Añadió que personal municipal “ya está advirtiendo a todo el mundo por megafonía de la prohibición de uso de estos elementos” y aseguró que este problema “estará controlado en un par de días o tres”, pero no quiere que vaya a más, por lo que, según advirtió, podrían llegar las sanciones económicas.

"Gente que no conoce la normativa"

“Es gente que no conoce la normativa, pero seguro que empatiza y desaparece esta situación. Nunca hay saturación en esta playa [Samil]. Tenemos policía, vigilamos 50 playas, y tenemos salvamento. Se permiten cortavientos pequeños, pero no hay viento en Samil. Están ya advirtiendo salvamento y socorrismo”, insistió tras presumir de que Vigo es la ciudad española con más banderas azules.

Después de la intervención del alcalde en la televisión, aseguraron a FARO fuentes del gobierno local que la Policía Local comunicaron hoy a los bañistas que no está permitido el uso de cortavientos u otros obstáculos. “Fueron muy colaboradores con los agentes y no sabían que no se podían instalar. Se resolvió toda la cuestión enseguida y la Policía Local seguirá informando, si hiciera falta, y advirtiendo de que se pueden imponer sanciones económicas”, manifestaron.