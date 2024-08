La falta de maquinistas en Vigo vuelve a provocar que el tren Celta solo circule entre Viana y Oporto

En menos de una semana, el tren Celta hará inicio y fin de trayecto en Viana do Castelo, al menos en tres ocasiones.

El pasado viernes, este ferrocarril partió desde Oporto a las 19.10 horas (hora portuguesa) con destino a la estación de Guixar en Vigo, adonde debería haber llegado las 22.34 horas (hora española), según rezaba el billete que los usuarios de esta ruta compraron para viajar desde la ciudad lusa.

Sin embargo, una vez embarcados y sentados en sus asientos, el revisor de Comboios de Portugal informó a los pasajeros que el tren llegaría solo hasta la estación de Viana do Castelo. Allí los viajeros tuvieron que salir del ferrocarril, hacer un transbordo y subirse a un autobús que completó su recorrido hasta Vigo, aunque por carretera.

Pues bien, este lunes por la mañana ha vuelto a suceder. Un episodio que, fuentes del sindicato CGT de Renfe ha advertido a FARO, volverá a repetirse el próximo miércoles en la frecuencia matinal de la ruta.

"Esto se debe a la falta de maquinistas en Vigo", aseguran los representantes sindicales, que centran el problema en la falta de previsión de la empresa. "Cuando, por ejemplo, hay alguna baja por enfermedad de un conductor, Renfe no tiene plantilla remanente para cubrir esas ausencias puntuales, y entre las rutas en ferrocarril desde Vigo, primero se resiente la que cubre el trayecto con Oporto, antes que las de los trenes que cruzan el Eje Atlántico", explican.

Sistema de relevos en el tren Celta

Los mandos del ferrocarril entre Galicia y Portugal se articulan habitualmente con Viana, estación de cambio entre maquinistas lusos y españoles: "El tren sale de Vigo, y en Viana se hace el relevo de maquinistas", explica CGT.

El conductor de Renfe cede el timón a su homólogo portugués que viene pilotando desde Oporto, ciudad a la que regresa a los mandos del otro convoy que ha salido de Vigo. Los pasajeros que se desplazan a Guixar, por su parte, tendrán como maquinista, desde Viana do Castelo, al operario que conducía la máquina desde la estación olívica.

"El problema es que cuando falta un maquinista de la estación de Vigo se ven afectadas las dos frecuencias del tren Celta, tanto la de ida como la de vuelta". En este caso, los pasajeros que parten desde Vigo deben viajar en autobús hasta Viana do Castelo y allí enlazar el tren a Oporto; mientras los que salen desde la segunda ciudad más importante de Portugal, si bien lo hacen en tren, se ven obligados a completar su trayecto hasta Vigo, en autobús desde Viana. "Al no tratarse de un incidente programado, ya que las bajas por enfermedad son imprevisibles, los viajeros se enteran de estos transbordos en el momento de partir", señala el sindicato CGT.

Los pasajeros del tren Celta hicieron transbordo en la estación de Viana para coger un autobús que les llevó a Vigo. / Ana Rodríguez

"Los maquinistas siempre colaboran"

Desde estas fuentes sindicales quieren dejar claro que no se trata de que los conductores que viajan desde Vigo no quieran pilotar las máquinas en Portugal, como así le explicó el revisor luso a una usuaria que pidió explicaciones de este transbordo en el tren que viajó desde Oporto el pasado viernes por la tarde. "En Vigo hay 33 maquinistas de plantilla, y la mayoría ya han realizado la habilitación de tres meses que se les pide para que puedan circular por las vías de tren lusas y al mando de esos automotores diésel que realizan ese servicio; además son los primeros en amoldar sus vacaciones para poder realizar esa formación que a algunos aún les falta, y así estar habilitados para poder conducir por Portugal", destacan fuentes sindicales, cediendo toda la responsabilidad de estas circunstancias -que si bien no son habituales, "pero pasan de vez en cuando"-, a la gestión de la Gerencia de Servicio Público de Galicia, de Renfe.

