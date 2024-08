Bruno Orosa y Ana García son dos jóvenes de 22 y 16 años unidos por una misma pasión: el 'hip-hop'. Ambos participaron en el Campeonato Mundial de Danza Urbana, donde alcanzaron la máxima posición en sus respectivas categorías. Bruno, en la modalidad de solo Over 18 y Ana, en solo Sub 18.

Ana García lleva practicando esta modalidad de baile desde que tenía 11 años . “Lo que más me llamó la atención fue una parte del estilo que es el 'freestyle', porque me permite expresarme libremente y me puedo mostrar como soy yo realmente”, comenta sobre sus inicios en la escuela de baile Dance Academy, en Vigo.

La historia de Bruno Orosa con el 'hip-hop' es diferente. Inspirado por la música, este joven descubrió que era un estilo de baile que se podía practicar. “Empecé a bailar a los seis años, con 16 había empezado a probar el 'hip-hop' de forma amateur y realmente empecé a entrenar con 18. Me empezó a interesar cuando tenía 12 y escuchaba música de ese estilo. Desde ese momento esta música ha estado siempre en mis listas de reproducción, pero más tarde descubrí que era una cultura, una forma de baile que se podía practicar. Rubo, que fue uno de los pioneros del 'hip-hop' y del 'breaking' en Vigo, me enseñó un poco todo ese mundillo de la cultura y aquí estoy, diez años después”, confiesa Bruno.

Alcanzar un primer premio en un campeonato mundial no es cuestión de suerte, sino que implica mucho esfuerzo casi diario. “Es una carrera de fondo, es un trabajo de muchos años”, resalta Bruno.

Una vida al ritmo del hip-hop

“Me estuve formando todo el año en clases regulares durante unas cuatro horas semanales, los fines de semana también hacía formaciones y ahora en verano sigue yendo a las clases que ofrecía la academia”, explica Ana, que tiene que compaginar sus estudios con el baile durante el curso escolar. “Intento organizarme bien, hago las clases y estudio, pero solo me dedico al baile, no hago ninguna otra actividad extraescolar más allá del baile”, comenta.

Bruno también es estudiante, en su caso universitario, pero además imparte clases en la misma academia en la que baila. “El 'hip-hop' me ha enseñado que una de mis pasiones es dar clase, así que imparto clases a niños de entre seis y 12 años. Es difícil organizarse, pero es lo que quiero hacer, es lo que me apasiona y disfruto mi vida tal y como es. Tengo la vida que quiero”, confiesa.

Como profesor y coreógrafo, su experiencia en el campeonato mundial ha sido diferente a la del resto de bailarines. “Lo viví con mucho estrés porque, aparte de mis coreofrafías, tengo alumnos que están compitiendo. Así que además de preocuparme por mí, como entrenador tienes que motivarles y apoyarles en todo momento. Han sido seis días de puro estrés, pero estamos muy contentos”, explica, orgulloso de los resultados obtenidos por sus bailarines en el campeonato. “Hemos conseguido muchísimos premios”, resalta.

Ana vivió la competición “con mucha ilusión pero con mucha presión, fue una experiencia única”, admite.

Ambos consiguieron alcanzar el primer premio en sus categorías. Han sido dos diferentes categorías pero una misma reacción. “Me quedé en 'shock'”, coinciden. “Durante el año no había ganado ningún primero, así que decidí que en el mundial iba a pasármelo bien y la verdad no me lo esperaba”, afirma Bruno.

Los dos tienen claro que seguirán bailando. “Voy a perfeccionar mi baile, esforzarme más, formarme para dentro de unos años dar clase. Quiero vivir del baile”, declara Ana, ilusionada con su futuro.

Bruno ya lo ha conseguido. “Animo a todo el mundo que si su sueño es vivir del baile y disfrutarlo que lo haga, que nadie le diga que no se puede,porque si te lo curras, poder se puede”, concluye.