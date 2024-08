“Si los que lo hacemos bien nos marchamos, eso no es bueno para el futuro de Galicia”

–Preside el 46º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) que se celebra en septiembre en A Coruña. Y una de las mesas que modera abordará la cuestión de dónde estamos y adónde vamos en investigación en cáncer. ¿Cuál sería su respuesta?

–En los últimos 30 años hemos avanzado muchísimo. Hemos dado un paso de gigante a nivel científico y su aplicación clínica, pero todavía faltan muchos retos. Las terapias dirigidas y las inmunoterapias han cambiado el paradigma y, aunque en un porcentaje pequeño, somos capaces de tratar a pacientes con metástasis. Pero todavía quedan muchos pasos para combatir la resistencia a esos fármacos y en la personalización de los tratamientos para que lleguen de forma más segura a más pacientes. Algo que también depende de tener una estrategia dentro de la administración y la gestión y del presupuesto de los sistemas de salud.

–Al congreso asistirá la oncóloga gallega Marisol Soengas, una científica de referencia que ahora está visibilizando su enfermedad.

–Somos buenas amigas y colegas, le tengo mucho cariño y respeto. Siempre fue una férrea defensora de la importancia de la investigación para combatir el cáncer y ahora también lo hace desde el punto de vista del paciente. Debe haber unas reglas más justas porque a veces se basan demasiado en trámites y en el presupuesto de cada hospital y sistema de salud. Sería bueno mejorar el acceso a nuevos tratamientos, disminuyendo los tiempos de aprobación por parte de las agencias y el gobierno, y limitar de alguna forma los precios de las nuevas terapias.

–Ambas están muy implicadas en reivindicar a las investigadoras. De hecho, usted es responsable del grupo Mujer y Ciencia de la SEBBM.

–Todavía tiende a infravalorarse o ver con diferentes ojos el trabajo de una mujer. Yo no era consciente hasta que fui jefa de grupo. A lo largo de nuestra carrera vamos viendo cosas, escuchando comentarios, viendo cómo le dan premios o invitan a otros... Y es importante que seamos conscientes de ello para poder cambiar las cosas. No solo nosotras, sino también los hombres, que tienen que sumarse. Hay estudios que demuestran que los trabajos de ellos tienen más citas y que a las mujeres, que haberlas hailas, les dan premios de menos valor. Como sociedad, debemos cambiar la forma en la que vivimos porque no nos sirve. Las mujeres no vamos a dejar de trabajar, eso está claro. El desafío del COVID fue solucionado por dos mujeres y quedan muchos por delante. Si queremos tener nuevos conocimientos, tecnologías y tratamientos no podemos descartar o ponérselo difícil a ese 50% del talento. No podemos perder a una Einstein o una Marie Curie. En el Cinbio tenemos un área de Igualdad que hace que estemos atentos a estas cosas.

–Es clave que haya referentes.

–Es trabajo y agotador estar siempre en la primera línea, pero es necesario. Nadie ha demostrado a nivel neurocientífico que un hombre sea más inteligente y creativo que una mujer. Falta muchísimo por avanzar en la sociedad, no nos podemos relajar. No hay más que ver lo que está pasando en Afganistán, donde las niñas no pueden ir al colegio en pleno 2024, o las cosas sin sentido de las que hablan ciertos partidos. Tenemos que avanzar.